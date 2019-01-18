الألعاب الإفريقية للشباب 2018 بالجزائر: "جميع الاتحادات معنية بتنظيم هذا الحدث"

الجزائر- أعلن وزير الشباب و الرياضة الهادي ولد علي يوم الخميس بالجزائر، أن "جميع الاتحادات الرياضية الوطنية ستكون معنية بتنظيم الألعاب الإفريقية للشباب 2018"، المقررة بين 19 و 28 يوليو بالجزائر، حسبما جاء في بيان للوزارة الوصية تلقت "واج" نسخة منه.

و أكد السيد ولد علي خلال اجتماع عقده مع ممثلي 37 اتحادية رياضية وطنية، التزام وزارته مجددا "بإنجاح هذه الألعاب لفائدة الرياضة الوطنية و الإفريقية، بالإضافة إلى تقديم صورة جيدة و مشرفة للجزائر على الساحة الدولية".

من جانبهم، عبر رؤساء و ممثلو الاتحادات الرياضية التزامهم و جاهزيتهم، للمشاركة بصفة فعالة في تنظيم هذه النسخة من الألعاب الإفريقية للشباب 2018 بالجزائر العاصمة، حسب نفس المصدر.

و أعطى الوزير ولد علي خلال هذا الاجتماع، تعليمات لمصالحه من أجل تسوية قضية الإعانات المالية العالقة لفائدة الاتحادات الرياضية.