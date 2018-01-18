كأس أمم إفريقيا 2018: المنتخب الوطني يخوض مواجهة الغابون بحذر كبير

ليبرفيل- تتوخى عناصر التشكيلة الوطنية و الطاقم الفني، الحذر الكبير قبل المواجهة التي ستجمعها مساء يوم الخميس (00ر19سا)، بالمنتخب الغابوني في ثاني خرجة للتشكيلة الوطنية في المنافسة القارية، لحساب الجولة الثانية من المجموعة الأولى من بطولة إفريقيا للأمم (الغابون 2018) .

ويعقد المنتخب الوطني الذي حقق فوزا معنويا هاما في خرجته الأولى في افتتاح مقابلات المجموعة على حساب منتخب الكاميرون بنتيجة (31-23)، عزيمة كبيرة على مواصلة المشوار بنفس الوتيرة ، من خلال تحقيق انتصار ثاني أمام أبناء المدرب جاكسون ريشاردسون، يمكنهم من مراقبة السباق نحو الدور الربع النهائي بثقة كبيرة.

واعتبر الناخب الوطني سفيان حيواني انّ هذه المقابلة ستكون دون شك "مواجهة قمة" باعتبار أننا سنواجه فيها منتخب أصحاب الأرض ، و الجميع يعرف ضغوطات و صعوبة مثل هذه المواجهات.

وبهذا الشأن أوضح المدرب حيواني ل"واج": سنخوض مقابلة صعبة للغاية (...) سنواجه منتخب الغابون الذي سيلعب على أرضه و أمام جمهوره"مؤكدا" نفضل مواجهة أصحاب الأرض في الأدوار الأولى، أحسن من المواجهات المتقدمة التي يكون فيها الإقصاء المباشر" .

ومن جهته يرى اللاعب المتميز عبد الرحيم برياح (29 سنة) الذي تألق في مقابلة الكاميرون بتسجيله ل (6) اهداف ، انه يعقد امالا كبيرة على خبرة بعض عناصر المنتخب الوطني القادرة على صنع الفارق في مقابلة الغابون .

" مواجهة منتخب البلد المنظم لا يكون أبدا أمرا يسيرا (...) اعلم انه سيكون من الصعب علينا فرض سيطرتنا على التشكيلة الغابونية، لكنني أبقى مقتنع انّ الخبرة الكبيرة التي تتمتع بها بعض عناصر التشكيلة الوطنية سيكون لها دورها الايجابي في تحيد نتيجة هذا اللقاء الذي سنبذل فيه قصارى جهودنا من أجل تحقيق فوز ثاني نعبد به الطريق لبقية مشوار المنافسة"كما حرص على توضيحه اللاعب برياح.

ومن جهته، أكد اللاعب عبد النور حموش (25 سنة)، انه لا يخشى أبدا اللعب أمام مدرجات مملوءة عن آخرها مثل ما كان عليه الأمر في المواجهة الافتتاحية بين الغابون و الكونغو (27/ 22)، رغم انّ هذا الأخير يوقع بليروفيل أول مشاركة في البطولة الإفريقية في مشواره الرياضي .

وعن انطباعه الأولي بعد تسجيله يوم الأربعاء لأول مشاركة له في نهائيات كاس الأمم الإفريقية في المواجهة التي جمعت الخضر بالمنتخب الكاميروني،أكد اللاعب حموش :" انّ الأمر مغاير تماما أمام العناصر الإفريقية ، لكن هذا الأمر لا يشكل أمامنا أي عائق و في مقابلة اليوم سنحاول الاستثمار في خبرة بعض عناصر التشكيلة الوطنية و حماسة العناصر الجديدة العازمة على إثبات نفسها في تحقيق نتيجة ايجابية "كما خلص له لاعب أهلي برج بوعريرج .