سباق الدراجات الهوائية ديدوش مراد: مشاركة أكثر من 80 دراجا

قسنطينة-يشارك بداية من يوم الخميس ما لا يقل عن 83 دراجا في الدورة الوطنية الرابعة عشر للدراجات الهوائية المنظمة ببلدية ديدوش مراد (قسنطينة) بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال63 لاستشهاد البطل ديدوش مراد.

و تشهد هذه المنافسة التي تدوم 3 أيام و التي أشرف على إعطاء إشارة انطلاقتها وزير المجاهدين الطيب زيتوني من بلدية ديدوش مراد (الطريق الوطني رقم 3) نحو بلدية بني حميدان على مسار مغلق يمتد على 40 كلم مشاركة فئتين من الدراجين (أكابر و أواسط) سيقطعون المسافة المحددة ضمن دورتين (2)، حسب رئيس الرابطة الولائية للدراجات الهوائية ياسين لفالة.

و ستكون المرحلة الثانية من هذه الدورة التي اعتادت كل من بلدية ديدوش مراد و الاتحادية الوطنية و الرابطة الولائية للدراجات الهوائية و مديرية الشباب و الرياضة على تنظيمها تزامنا مع ذكرى استشهاد ديدوش مراد (18 يناير من كل سنة) بين بلدية ديدوش مراد و ولاية سكيكدة على مسافة 148 كلم.

و أضاف رئيس الرابطة الولائية للدراجات الهوائية بأن الدراجين سيمرون عبر مناطق زيغود يوسف و التوميات و الحروش و صالح بوالشعور و رمضان جمال و الحدائق و بوشطاطة ثم تمالوس و سيدي مزغيش ثم العودة إلى ديدوش مراد.

كما سيقطع الدراجون في المرحلة الثالثة و الأخيرة من هذا السباق مسافة 104 كلم حيث ستكون الانطلاقة -حسب السيد لفالة- من ديدوش مراد مرورا بحامة بوزيان و زقرور العربي بنفس البلدية و تيديس (بني حميدان) و القرارم قوقة و ميلة و عزابة لطفي و عين التين و المالحة و ابن زياد و العودة ثم ديدوش مراد.

و استنادا لذات المتحدث فإن هذه الطبعة تشهد مشاركة دراجين من ولايات عنابة و باتنة و بسكرة و الجزائر العاصمة و البليدة و عين الدفلى و عين تيموشنت و وهران و سيدي بلعباس و مستغانم و أدرار علاوة على قسنطينة.

و أضاف كذلك بأن تنظيم مثل هذه التظاهرات يهدف من خلاله بالإساس إلى "إبقاء الرياضيين على علاقة دائمة مع الأحداث الهامة من تاريخ البلاد و استرجاع مجد الملكة الصغيرة بمدينة الصخر العتيق."