بأربع مقابلات دون انتصار...شباب قسنطينة يمرّ بفترة فراغ مقلقة

الجزائر- بعد إقصائه مساء الثلاثاء من منافسة كاس الجزائر لكرة القدم، في دورها السادس عشر على يد اتحاد الجزائر ب (1-0)، يكون فريق شباب قسنطينة متصدر ترتيب البطولة الوطنية قد سجل رابع مقابلة له دون انتصار (في كل المنافسات)، ما ينمّ بوضوح عن مرور فريق منطقة الشرق الجزائري بفترة فراغ مقلقة .

فقبل إقصائه من منافسة السيدة الكأس، كان الرائد فريق شباب قسنطينة قد فشل في تحقيق الفوز في ثلاث مقابلات في البطولة بعد تعثره بميدانه أمام متذيل ترتيب البطولة اتحاد البليدة ب(0-0) قبل أن يتلقى الهزيمة الثانية له في الموسم بالعاصمة على يد نادي بارادو (2-0) في ختام مرحلة الذهاب .

وفي الجولة ال16 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى، استهل فريق مدينة سيرتا مرحلة العودة بالتعادل خارج قواعده أمام نصر حسين داي ينتيجة (1-1) .

هذه النتائج الأخيرة ، تنم عن مرور رائد البطولة الوطنية بفترة فراغ واضحة، عرفت فيها وتيرة الفريق المطالب بتحصين موقعه الريادي تراجعا كبيرا بدأ يدخل الشك و القلق في نفوس عشاقه و محبيه.

ويتعين على فريق شباب قسنطينة الذي ابهر الجميع بسلسلة نتائجه الايجابية في مرحلة الذهاب، من العودة إلى سكة الانتصارات لتحصين موقعه الريادي الذي يحتله حاليا بمجموع 32 نقطة، خاصة وانه يبقى مراقبا عن قرب من قبل شبيبة الساورة بفارق نقطتين فقط و اتحاد الجزائر الذي يحتل المركز الثالث ب27 نقطة وهي الفرق القادرة على العودة بقوة و صنع الفارق في اي فترة.

وسيستقبل أبناء المدرب عبد القادر عمراني في الجولة ال17 ، فريق دفاع تاجنانت يوم السبت بملعب الشهيد حملاوي (00ر16سا) ، علما أن فريق دفاع تاجنانت و نادي بارادو هما الفريقان الوحيدان اللذان الحقا الهزيمة بشباب قسنطينة هذا الموسم.