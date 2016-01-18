تتويج فوزي غولام بالكرة الذهبية 2017

الجزائر- تُوّج المدافع الدولي الجزائري ولاعب نادي نابولي الإيطالي (القسم الأول لكرة القدم)، فوزي غولام بالكرة الذهبية لعام 2017 التي تمنح لأحسن لاعب كرة قدم جزائري وذلك بمناسبة سبر الآراء الذي نظمته يوميتا "الهداف" و"لوبيتور" خلال حفل نظم مساء الاثنين بأوبرا "بوعلام بسايح" بالجزائر العاصمة.

وتلقى غولام الجائزة من أيدي الظهير الأيسر السابق لنادي "آ سي ميلان" الإيطالي، باولو مالديني، ضيف هذه الطبعة.

وحضر حفل تسليم الجوائز وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي ووزير الاتصال جمال كعوان بالإضافة إلى وزير الثقافة عز الدين ميهوبي ووالي ولاية الجزائر عبد القادر زوخ والعديد من الوجوه الرياضية.

وبهذه المناسبة صرح فوزي غولام المتحصل على جائزة الكرة الذهبية 2017 عقب حفل توزيع الجوائز قائلا "أشكر كثيرا "لوبيتور" و"الهداف" على هذا الحفل الرائع، كما أتقدم بامتناني لكل من صوت لصالحي فهذه الجائزة تمنحني سعادة أكثر وتشجعني لأواصل العمل والتطور"، مضيفا "هذه الجائزة رائعة ولكني لم أكن لأحرزها لولا مساعدة زملائي وعائلتي".

وتابع الدولي الجزائري يقول "كل هذا يدعم خياري اليوم وأنا فرح جدا كوني أشارك مثل هذه اللحظات في بلدي، حيث أمضيت حقا أوقاتا ممتعة وأشكركم مرة أخرى"، مضيفا "لا يمكنني القول أنني لم أكن أنتظر هذا التتويج خاصة بعد الإصابة التي عانيت منها شهر نوفمبر الماضي، ولكنني كنت حاسما ولم أستسلم وما عساني اليوم إلا القول الحمد لله ولكنني أعلم أن الأصعب قادم وعلي أن اثبت نفسي وأتطور أكثر".

"تمنحني هذه الكرة الذهبية الأولى المزيد من الرغبة والقوة للتطور والمضي قدما فكل هذه الجوائز الفردية تعطيني السعادة، ولكن الأهم هو العمل الجماعي إذ أشكر كل من ساهم في إنجاح هذا الموعد خاصة "الهداف" دون أن أنسى عائلتي" يضيف غولام الذي أكد أنها "أكبر جائزة في مسيرتي الشابة، خاصة بحضور باولو مالديني أحد أحسن الأظهرة اليسرى في تاريخ كرة القدم".

أما الجائزة الخاصة لهذه الطبعة فقد تم منحها لأربعة رياضيين من الفريق الجزائري لرياضة المعاقين وهم: الشقيقان بقة عبد اللطيف المتحصلان على التواليباللقب العالمي والميدالية الفضية لسباق 1500م صنف (ت13) بلندن، ونسيمة صايفي بطلة العالم في رمي الجلة صنف (ف57) بلندن ومحمد برحال بطل عالمي في سباق 400م في الالعاب شبه الاولمبية بلدن صنف (ت 51).

و كانت هذه المناسبة فرصة لتكريم ما بعد الوفاة المرحومين رشيد خلواطي الرئيس السابق للرابطة الوطنية الأولى لكرة القدم و اتحاد العاصمة و عمار رواي لاعب سابق مرموق في فريق جبهة التحرير الوطني المجيد.

و تم تسليم حامل لقب بطولة الجزائر وفاق سطيف كأس أفضل فريق لموسم 2016-2017 في حين تحصل المدرب السابق شباب بلوزداد المغربي بادو زاكي على لقب أفضل مدرب نظير تتويج فريقه بكأس الجزائر.

و سلمت جائزة أفضل حارس مرمى لعبد القادر صالحي (شباب بلوزداد) في حين تحصل وسط الميدان عبد المومن جابو (وفاق سطيف) على جائزة أفضل لاعب محلي. أما مهاجم نصر حسين داي فتحصل على جائزة أفضل هداف (14 هدف).

أما وسط الميدان الدولي لنابولي أدم وناس و وسط ميدان نادي أمبولي (الدرجة الثانية الإيطالية) اسماعيل بن ناصر فتحصلا على جائزتي "اكتشاف الموسم" في حين تحصل المدافع الدولي يوسف عطال (كورترايك البلجيكي) فقد اختير أفضل لاعب واعد للموسم.

و تم تسليم كرة ذهبية تشريفية لثلاثة لاعبين من المنتخب الجزائري تألقوا في الثمانينات و هم رابح ماجر و صالح عصاد و لخر بلومي.