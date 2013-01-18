المهرجان الدولي للآثار الرومانية: مشاركة أكثر من 1300 عداء وعداءة

وجرت هذه المنافسة التي عرفت هذه السنة مشاركة تونس ب 14 عداء وعداءة في أجواء تنظيمية محكمة رغم برودة الطقس الشديدة التي ميزت هذا اليوم عاصمة الأوراس .
وعرفت التظاهرة التي تنظم سنويا من طرف الرابطة الولائية لألعاب القوى بالتنسيق مع الاتحادية الجزائرية لرياضة ألعاب القوى منافسة قوية في فئة أكابر ذكور، فيما سيطرت التونسيات على صنف الوسطيات .
و قد استقطب هذا المهرجان الذي جرى على مضمار مهيأ بالقطب الحضري حملة 2 عند المخرج الجنوبي لمدينة باتنة جمهورا غفيرا من مختلف الأعمار .
وأكد رئيس الرابطة الولائية لألعاب القوى مسعود خليل و كذا مسؤول المنافسات بالرابطة حكيم لغويل بأن كل الإمكانات المادية والبشرية قد تم تسخيرها من أجل إنجاح هذه التظاهرة التي شارك فيها عداؤون من 19 ولاية و 57 ناديا غلى جانب عدائين من تونس.
النتائج:
أكابر ذكور
.1 - صبري كيهية أمن ولاية الجزائر
. 2- مجيد بن طلحة أولمبيك بودواو من بومرداس
. 3- هارون صالحي ولاية تبسة
كبريات إناث
.1- كنزة دحماني شباب برج بوعريريج
.2 - مريم حارك امن ولاية الجزائر
.3- نسيمة مسعودي الجزائر العاصمة
أواسط ذكور
.1- أسامة حاتك خنشلة
.2- وليد ورغي تبسة
.3- عبد الناصر الدو وادي سوف
وسطيات إناث
. 1 - مروة بوغالمي نادي القيروان تونس
. 2- صفا مقتي نادي القيروان تونس
. 3 - أمينة قمون نادي القيروان تونس .