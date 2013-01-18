المهرجان الدولي للآثار الرومانية: مشاركة أكثر من 1300 عداء وعداءة

باتنة- شارك 1311 عداء وعداءة من مختلف الفئات في المهرجان الدولي ال 11 للآثار الرومانية (عدو ريفي) لسنة 2018 الذي احتضنته يوم السبت مدينة باتنة.

وجرت هذه المنافسة التي عرفت هذه السنة مشاركة تونس ب 14 عداء وعداءة في أجواء تنظيمية محكمة رغم برودة الطقس الشديدة التي ميزت هذا اليوم عاصمة الأوراس .

وعرفت التظاهرة التي تنظم سنويا من طرف الرابطة الولائية لألعاب القوى بالتنسيق مع الاتحادية الجزائرية لرياضة ألعاب القوى منافسة قوية في فئة أكابر ذكور، فيما سيطرت التونسيات على صنف الوسطيات .

و قد استقطب هذا المهرجان الذي جرى على مضمار مهيأ بالقطب الحضري حملة 2 عند المخرج الجنوبي لمدينة باتنة جمهورا غفيرا من مختلف الأعمار .

وأكد رئيس الرابطة الولائية لألعاب القوى مسعود خليل و كذا مسؤول المنافسات بالرابطة حكيم لغويل بأن كل الإمكانات المادية والبشرية قد تم تسخيرها من أجل إنجاح هذه التظاهرة التي شارك فيها عداؤون من 19 ولاية و 57 ناديا غلى جانب عدائين من تونس.

النتائج:

أكابر ذكور

.1 - صبري كيهية أمن ولاية الجزائر

. 2- مجيد بن طلحة أولمبيك بودواو من بومرداس

. 3- هارون صالحي ولاية تبسة

كبريات إناث

.1- كنزة دحماني شباب برج بوعريريج

.2 - مريم حارك امن ولاية الجزائر

.3- نسيمة مسعودي الجزائر العاصمة

أواسط ذكور

.1- أسامة حاتك خنشلة

.2- وليد ورغي تبسة

.3- عبد الناصر الدو وادي سوف

وسطيات إناث

. 1 - مروة بوغالمي نادي القيروان تونس

. 2- صفا مقتي نادي القيروان تونس

. 3 - أمينة قمون نادي القيروان تونس .