جيدو / بطولة الجزائر فردي / أكابر /اليوم الثاني/: سيطرة المجمع البترولي لدى الرجال ونادي بابا حسن ينافس المجمع لدى السيدات

الجزائر- سيطر مصارعو المجمع البترولي برصيد ثلاث ميداليات منها ذهبية لدى الرجال, في حين تقاسمت مصارعات المجمع البترولي السيطرة بحصد ثلاث ميداليات منها ذهبية مع نظيراتهن من نادي بابا حسن بنفس الرصيد لدى السيدات, خلال منافسات اليوم الثاني من بطولة الجزائر فردي للأكابر, التي جرت امس الجمعة بالقاعة المتعددة الرياضات كسال عبد القادر بالرويبة (الجزائر العاصمة).

وتوج لدى الرجال هود زرداني من المجمع البترولي بذهبية وزن أقل من 66 كلغ, متفوقا على حمزة عمروش (جمعية الأمن الوطني) المتحصل على الفضية, في حين عادت الميدالية البرونزية لكل من وائل الزين (المجمع البترولي) و أحمد مهيبل (نادي الحراش).

وصرح زرداني عقب تتويجه لـ "واج" قائلا : "المنافسة كانت شرسة في النهائي ضد حمزة عمروش الذي اعتدت مواجهته منذ الفئات الشبانية, فنحن نتعارف جيدا. لقد تمكنت من الفوز بفضل حركة واتزاري و أنا مسرور بالتتويج".

وفي وزن أقل من 81 كلغ, سيطر فريق مركز تجمع و تحضير الفرق الرياضية العسكرية على النهائي بتواجد مصارعين, حيث توج اسماعيل عكاشة بالذهبية على حساب زميله في الفريق و حامل اللقب محمد الطاهر حداح الذي اكتفى هذا الموسم بالفضية, بينما عادت البرونزية لكل من عبد الرحيم لعور (المجمع البترولي) و ابراهيم حمودان (جمعية الأمن الوطني).

و قال عكاشة لـ "واج" : "أنا سعيد بأول تتويج لي بلقب بطل الجزائر, المنافسة كانت قوية بوجود 55 مصارع في وزن أقل من 81 كلغ و النهائي كان صعب أمام زميلي حداح حامل لقب الموسم الماضي.

أتمنى تحقيق المزيد من الألقاب في المستقبل".

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أما لدى السيدات حافظت مصارعة المجمع البترولي مريم موسى على لقبها في وزن أقل من 52 كلغ, بفوزها على فايزة عيساهين من نادي بابا حسن التي نالت الفضية, بيمنا عادت الميدالية البرونزية لكل من نسرين هادل (المجمع البترولي) و خديجة بخيرة (نادي بابا حسن).

و أبدت مريم موسى سعادتها بهذا التتويج الجديد لـ "واج" : "احتفظت بلقبي لثامن مرة كبطلة للجزائر, النهائي ضد عيساهين طغى عليه الجانب التكتيكي لأننا نتواجه سنويا و نتعارف جيدا. بداية هذه السنة كانت بتحقيقي لقب الجزائر و أتمنى تحقيق ألقاب أخرى في بطولة إفريقيا و بطولة العالم".

وفي وزن أقل من 63 كلغ حققت أمينة بلقاضي اللقب للمرة الثالثة على التوالي, متفوقة على كنزة نايت عمار (جمعية الأمن الوطني) صاحبة الفضية, و عادت المرتبة الثالثة و البرونزية لكل من إيمان أقوار (المجمع البترولي) و عائشة بن عبد الرحمان (جمعية الأمن الوطني).

و صرحت بلقاضي لـ "واج" قائلة : "المنافسة كانت صعبة لأن جميع المتصارعات تتعارف والمستوى الفني كان عاليا نوعا ما. تمكنت من تأكيد مكانتي بهذا التتويج الثالث على التوالي ما سيفتح لي الأبواب للتألق في البطولة الإفريقية و بطولات أخرى مستقبلا".

و انطلقت يوم الخميس الماضي بإجراء منافسات كل من أوزان أقل من 90 كلغ و أقل من 100 كلغ و أكثر من 100 كلغ لدى الرجال, بالإضافة إلى أوزان أقل من 70 كلغ و أقل من 78 كلغ و أكثر من 78 كلغ لدى السيدات.

و تختتم بطولة الجزائر فردي للأكابر يوم السبت بالقاعة المتعددة الرياضات كسال عبد القادر بالرويبة (الجزائر), بإجراء تصفيات و نهائيات أوزان أقل من 60 كلغ و أقل من 73 كلغ لدى الرجال, و أقل من 48 كلغ و أقل من 57 كلغ لدى السيدات, بالإضافة إلى المنافسة المفتوحة.

جيدو / بطولة الجزائر فردي/ أكابر /اليوم الثاني/: النتائج الفنية

والنتائج الفنية عقب إجراء منافسات اليوم الثاني من بطولة الجزائر فردي للأكابر امس الجمعة بالقاعة المتعددة الرياضات كسال عبد القادر بالرويبة (الجزائر العاصمة).

رجال / أقل من 66 كلغ :

1- هود زرداني (المجمع البترولي)

2- حمزة عمروش (جمعية الأمن الوطني)

3- وائل الزين (المجمع البترولي)

-- أحمد مهيبل (نادي الحراش)

أقل من 81 كلغ :

1- اسماعيل عكاشة (فريق مركز تجمع وتحضير الفرق الرياضية العسكرية)

2- محمد الطاهر حداح (فريق مركز تجمع وتحضير الفرق الرياضية العسكرية)

3- عبد الرحيم لعور (المجمع البترولي)

-- ابراهيم حمودان (جمعية الأمن الوطني)

سيدات / أقل من 52 كلغ :

1- مريم موسى (المجمع البترولي)

2- فايزة عيساهين (نادي بابا حسن)

3- نسرين هادل (المجمع البترولي)

-- خديجة بخيرة (نادي بابا حسن)

أقل من 63 كلغ :

1- أمينة بلقاضي (نادي بابا حسن)

2- كنزة نايت عمار (جمعية الأمن الوطني)

3- إيمان أقوار (المجمع البترولي)

-- عائشة بن عبد الرحمان (جمعية الأمن الوطني).