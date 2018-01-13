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مصارعة/ بطولة الجزائر للأكابر (اليوم الأول): مصارعو ولاية  الجزائر يسيطرون ويبينون عن مستوى عال

  أدرج يـوم : السبت, 13 كانون2/يناير 2018 10:09     الفئـة : رياضــة     قراءة : 31 مرات
مصارعة/ بطولة الجزائر للأكابر (اليوم الأول): مصارعو ولاية  الجزائر يسيطرون ويبينون عن مستوى عال

الجزائر- سيطر مصارعو رابطة ولاية الجزائر على منافسات اليوم الأول للبطولة الوطنية للمصارعة (أكابر وكبريات), التي نشطت نهائياتها يوم الجمعة بقاعة حرشة حسان (الجزائر  العاصمة),حيث أبانوا عن مستوى " عال" في بعض المنازلات.

واعتبر مدير الفرق الوطنية ادريس حواس في تصريح ل"واج" ان المستوى  الفني للبطولة الوطنية لحد الان كان "عاليا" في بعض الاوزان على غرار فئات :  -57 كلغ (مصارعة حرة), - 65 كلغ ( مصارعة حرة), -63 كلغ  (مصارعة حرة ) و-55  كلغ (مصارعة اغريقية- رومانية), فيما كان "مقبولا" لدى السيدات في فئتي : -72  كلغ و -53 كلغ, مؤكدا ان هذه الاوزان باستطاعتها ان "تفوز بميداليات" في البطولة الافريقية المقررة بورهاركور النيجيرية من 7 الى 11 فبراير المقبل.

واشار الى ان هذه البطولة مؤهلة الى الموعد الافريقي المذكور.

واضاف حواس : "جميع البطولات التي نظمت حتى الان, تعتبر محطات  تحضيرية للبطولتين الافريقية بنيجيريا , البحر الابيض المتوسط بالجزائر من 29  الى 31 مارس المقبل و العاب البحر الابيض المتوسط خلال هذا العام بطاراغونة  الاسبانية  لجميع الفئات.

وبمناسبة الاستعدادات للاستحقاقات القادمة, قال مدير الفرق  الوطنية,  ان "مسؤولي الاتحادية الجزائرية للمصارعة الحرة  والاغريقية-الرومانية يجرون حاليا مفاوضات من اجل استقدام خبير روسي  للاشراف  على بعض ابطال المنتخب الجزائري او ارسالهم الى روسيا ووضعهم في مركز تحضيري ,  تحسبا للالعاب الاولمبية 2020 بطوكيو."

ويتعلق الامر ببشير سيد عزارة ( -82 كلغ) -الحائز على المركز الثالث في  مونديال بفرنسا والسابع في فئة اقل من 23 سنة في مونديال بولونيا /2017 - و بن  عيسى طارق عزيز ( -72كلغ) وآدم بوجملين (-87 كلغ), علما ان الثلاثي غائبين عن  البطولة بسبب تلقيهم اصابات مختلفة.

وختم حواس بالتاكيد على ضرورة ان تجد المواهب الشابة الصاعدة والابطال  الحاليون -التي تسعى للوصول الى المستوى العالي- "بيئة مشجعة" للعمل,  مشيرا  الى ان وسائل وامكانيات التحضير "لا تطرح في الوقت الراهن بقدر ما نلح على  المسألة الاولى."

وشارك في المسابقة 270 مصارع يمثلون 13 رابطة ولائية بالاضافة الى  ممثلي مركز تجمع وتحضير الفرق الوطنية ببن عكنون  ( ولاية الجزائر).

وعلى هامش البطولة الوطنية كرم مسؤولو الهيئة الفديرالية البطل  والمصارع السابق,نيش نيش.

وتختتم المنافسة مساء غد السبت باجراء نهائيات, المصارعة الحرة لفئات -61  كلغ,  -70 كلغ, 79- كلغ,  -92 كلغ و125- كلغ و المصارعة الاغريقية- الرومانية  ( -60 كلغ, -67  كلغ,- 77 كلغ, -87 كلغ و -130 كلغ) بالإضافة الى المصارعة  النسوية (- 53 كلغ, 57- كلغ, -62 كلغ, -68 كلغ و- 76 كلغ).

 

 

 

آخر تعديل على السبت, 13 كانون2/يناير 2018 11:03
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مصارعة/ بطولة الجزائر للأكابر (اليوم الأول): مصارعو ولاية  الجزائر يسيطرون ويبينون عن مستوى عال
  أدرج يـوم : السبت, 13 كانون2/يناير 2018 10:09     الفئـة : رياضــة     قراءة : 31 مرة   شارك

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