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كرة اليد / كأس إفريقيا للأمم-2018 : الاتحادية الجزائرية تكشف عن قائمة ال18  لاعبا

  أدرج يـوم : الجمعة, 12 كانون2/يناير 2018 15:19     الفئـة : رياضــة     قراءة : 18 مرات

الجزائر - كشفت الاتحادية الجزائرية لكرة اليد اليوم الجمعة عن قائمة ال18 لاعبا الذين سيشاركون في كأس إفريقيا للأمم-2018 لكرة  اليد المقررة بالغابون (17-27 يناير). 

وسيخوض السباعي الجزائري مقابلات الدور الأول من كأس إفريقيا ضمن المجموعة الأولى رفقة منتخبات تونس, الكاميرون, الكونغو و البلد المنظم, فيما تتشكل  المجموعة الثانية من مصر (حامل اللقب), المغرب, جمهورية الكونغو الديمقراطية, أنغولا و نيجيريا.

ويشرع المنتخب الجزائري في مشواره الغابوني يوم الأربعاء 17 يناير بمواجهة  الكاميرون (سا 00ر11 بالتوقيت المحلي و الجزائري).

وكان الخضر قد أنهوا المحطة الأخيرة من تحضيراتهم بالمشاركة في الدورة الدولية للدوحة (قطر) حيث خاضوا خلالها أربع مباريات ودية أمام على التوالي قطر (هزيمة 40-21) و كوبا (فوز 32-20) و عمان (فوز 28-27) و إيران (هزيمة 31-28).

وستمثل المنتخبات الثلاثة الأولى في هذه الطبعة الـ 23 من كأس إفريقيا للأمم, القارة السمراء في بطولة العالم المقبلة المقررة بألمانيا و الدانمارك  سنة 2019 .

 

             قائمة اللاعبين:

المجمع البترولي: رضا عريب, عبد الله بن مني (حارس مرمى), عبد الرحيم برياح, مسعود بركوس, أحمد بوسعيد, محمد لودف, رياض شهبور, خليفة غضبان (حارس مرمى).

نادي الغرافة القطري: محمد أمين بلعيد شباب برج بوعريريج : مولود بوريش, عبد النور حموش, لطيف موفق.

 

نادي مسلكي يتريليك التركي : عادل بوسمال (حارس مرمى) نادي إيستر الفرنسي : هشام داود  شبيبة سكيكدة : وليد جبروني, رضوان ساكر شباب براقي : مصطفى حاج صدوق وفاق عين التوتة : حمود آيت الله خميني. 

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كرة اليد / كأس إفريقيا للأمم-2018 : الاتحادية الجزائرية تكشف عن قائمة ال18  لاعبا
  أدرج يـوم : الجمعة, 12 كانون2/يناير 2018 15:19     الفئـة : رياضــة     قراءة : 18 مرة   شارك

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