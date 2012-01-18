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كرة الجرس/ مونديال-2018 بالسويد: المنتخبان الجزائريان رجال وسيدات في أفواج صعبة

  أدرج يـوم : الجمعة, 12 كانون2/يناير 2018 15:07     الفئـة : رياضــة     قراءة : 16 مرات

الجزائر - أوقعت عملية القرعة لبطولة العالم لكرة الجرس التي جرت أمس الخميس بمدينة مالمو بالسويد بحضور مسؤولي الاتحاد الدولي  لرياضات ذوي الاعاقة البصرية, المنتخبين الجزائريين لكرة الجرس (الفئات  الخاصة) للرجال والسيدات في مجموعتين صعبتين في المنافسة المقررة من 3 إلى 9  يونيو المقبل. 

وسيعرف مونديال مدينة مالمو مشاركة 16 منتخبا لدى الرجال تم توزيعهم على مجموعتين من ثمانية فرق للواحدة و12 منتخبا عند السيدات يشكلون مجموعتين من ستة منتخبات للواحدة.

قرعة الرجال أوقعت أشبال المدرب الوطني جعفر أولد يحي في مجموعة اولى (أ) صعبة أمام على التوالي ليتوانيا والصين وبلجيكا والارجنتين والسويد (البلد  المضيف) واستراليا وتركيا. أما المجموعة الثانية (ب) فتشكلها منتخبات الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل وكندا وألمانيا وإيران ومصر وجمهورية التشيك  واليابان.

لدى السيدات وفي أول مشاركة له في بطولة عالمية سيتواجد المنتخب الجزائري النسوي في المجموعة (د) مع منتخبات قوية تملك أكثر خبرة في الميدان ويتعلق  الامر بالصين والولايات المتحدة الامريكية وكندا واليونان و البرازيل.

  وحسب القانون الدولي ونمط المنافسة للدورتين (رجال وسيدات), فإن المنتخبات الأربعة الأولى لكل مجموعة بعد الدور الاول ستتأهل إلى الادوار ربع النهائية  وبعدها يتم الاقصاء المباشر إلى غاية الوصول إلى اللقاء النهائي.

وحتى تطمح في الذهاب بعيدا في مونديال مالمو-2018ي سيتعين على المنتخبين  الوطنيين إنهاء الدور الاولى في مرتبة جيدة من أجل تفادي المنتخبات القوية في  الادوار ربع النهائية. ومن أجل الوصول إلى ذاك المبتغى, يتحتم عليهما التحضير  جيدا منذ الآن والمشاركة في دورات دولية ذات المستوى العالي قصد الرفع من  الريتم والمستوى التنافسي للاعبين واللاعبات وتحسين المردود الفردي والجماعي.  هذه الدورات هي السبيل الوحيد لتحقيق ذلك وتمكين المنتخبين الجزائريين من  منافسة المنتخبات الاخرى المتأهلة والتي تملك في غالبيتها أحسن الامكانيات  وأحسن فرص التحضير.

وستلعب مباريات الدور الاول من 3 إلى 7 يونيو, فيما تجرى مقابلات الأدوار ربع النهائية ونصف النهائية يوم 7 يونيو. أما اللقاءين من أجل المرتبة الثالثة والنهائيين فسيلعبان يوم 8 يونيو.  

وسيكون موعد مالمو فرصة للمنتخبين الجزائريين لتدارك خرجتيهما "المخيبة"  اللتين كانتا في الالعاب البرالمبية بالبرازيل (2016) حيث أنهيا المشاركة  متذللين الترتيب العام.

وعن المنافسة قال مدير الدورة بيتر جورستراند: "رياضة كرة الجرس أصبحت  عالمية فهي ممارسة في أكثر من 100 دولة عبر العالم والمنتخبات المتأهلة إلى  مونديال مالمو هي خيرة المنتخبات على المستوى العالمي". 

 

       نتائج عملية القرعة لمونديال مالمو-2018:

 

الرجال:

المجموعة الاولى (أ): ليتوانيا والجزائر و الصين وبلجيكا والارجنتين والسويد 

(البلد المضيف) وأستراليا وتركيا.

المجموعة الثانية (ب): الولايات المتحدة الامريكية والبرازيل وكندا وألمانيا وإيران ومصر وجمهورية التشيك واليابان.

 

السيدات :

المجموعة الثالثة (ج) : تركيا وروسيا و اليابان وأستراليا والسويد (البلد  المضيف).

 

المجموعة الرابعة (د) : الصين والولايات المتحدة الامريكية والجزائر وكندا واليونان والبرازيل. 

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كرة الجرس/ مونديال-2018 بالسويد: المنتخبان الجزائريان رجال وسيدات في أفواج صعبة
  أدرج يـوم : الجمعة, 12 كانون2/يناير 2018 15:07     الفئـة : رياضــة     قراءة : 16 مرة   شارك

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