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المنتخب الجزائري للملاكمة (أكابر) : تعيين أحمد دين على رأس العارضة الفنية   

  أدرج يـوم : الخميس, 11 كانون2/يناير 2018 19:06     الفئـة : رياضــة     قراءة : 53 مرات
المنتخب الجزائري للملاكمة (أكابر) : تعيين أحمد دين على رأس العارضة الفنية   

الجزائر - تم تعيين أحمد دين على رأس العارضة الفنية للمنتخب الجزائري للملاكمة (أكابر)، حسب ما أعلن عنه اليوم الخميس رئيس  الاتحادية الجزائرية للملاكمة دراع عبد السلام.

وأوضح دراع  خلال ندوة صحفية نشطها بدار الاتحاديات الرياضية بدالي براهيم (العاصمة) أن "قرار تعيين أحمد دين تم اتخاذه من قبل كل أعضاء المكتب  الفيدرالي حيث سيساعده في مهمته كلا من بلونيس سليمان وحفيظ بوبكري. علينا مساندة هذا الطاقم المشكل من أبطال سابقين في الملاكمة و التحضير الجيد تحسبا للاستحقاقات المقبلة الافريقية منها والدولية."

ويعد أحمد دين من بين خيرة ما أنجبته الملاكمة الجزائرية حيث سيقوم بمزاولة مهامه خلفا لبراهيم بجاوي الذي يشغل حاليا منصب مدير المنتخبات الوطنية  بالاتحادية الجزائرية للملاكمة.

من جهة أخرى، استغل رئيس الاتحادية هذه الفرصة لتوجيه نداء الى كل الفاعلين من  رياضيين وملاكمين نخبة  "للعمل سويا قصد إرجاع الملاكمة الجزائرية الى سابق  عهدها وتفادي كل الصراعات والانشقاقات التي من شأنها التفريق بين أفراد العائلة الواحدة."

 

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" أنا جد واع بالتحديات التي تنتظر الملاكمة الجزائرية خلال السنوات الثلاث  المقبلة التي ستشهد تنظيم ألعاب البحر الابيض المتوسط بمدينة تراغون الاسبانية  الصيف المقبل و الالعاب الاولمبية 2020 بطوكيو. أدعو الجميع إلى التحلي بالهدوء من أجل تطوير هذه الرياضة التي قدمت الكثير من الميداليات للجزائريين." يقول دراع عبد السلام الذي كان مرفوقا بأربعة أعضاء من مكتبه  الفيدرالي.

 

للتذكير فإن التغييرات التي طرأت على راس الطواقم الفنية الوطنية للملاكمة تم الإتفاق حولها خلال المجمع الفني الوطني الذي نظم شهر أكتوبر الفارط بالمركب الرياضي زفلتاس بالشراقة (العاصمة).

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المنتخب الجزائري للملاكمة (أكابر) : تعيين أحمد دين على رأس العارضة الفنية   
  أدرج يـوم : الخميس, 11 كانون2/يناير 2018 19:06     الفئـة : رياضــة     قراءة : 53 مرة   شارك

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