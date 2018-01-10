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الجزائريان عبد اللطيف وفؤاد بقة يكرمان بدبي بجائزة الإبداع الرياضي

  أدرج يـوم : الأربعاء, 10 كانون2/يناير 2018 10:56     الفئـة : رياضــة     قراءة : 18 مرات

دبي - يكرم الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ل مكتوم ولي عهد  دبي, رئيس مجلس دبي الرياضي, راعي "جائزة محمد بن راشد ل مكتوم للإبداع  الرياضي", سهرة يوم الأربعاء الفائزين في الدورة التاسعة من الجائزة إحدى  "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية", من بينهم البطلين العالميين  الجزائريين للالعاب القوى لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة عبد اللطيف وفؤاد بقة  خلال حفل كبير في مركز دبي التجاري العالمي.

وفي كلمته الترحيبية لضيوف دولة الامارات العربية ثمن الشيخ حمدان بن محمد بن  راشد ل مكتوم عطاء الفائزين من المبدعيني قائلا أن " الفائزين حققوا إنجازات  كبيرة رفعت من مستوى التنافس الرياضي".

و كان مجلس أمناء الجائزة قد أعلن يوم 27 نوفمبر الماضي أسماء الفائزين  بمختلف جوائز الدورة التاسعة من الجائزة إحدى "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم  العالمية", منهم أيضا اللاعب الاماراتي عمر عبدالرحمن عمّوري (الفائز بلقب  أفضل لاعب في قارة سيا عام 2016) والحاصل على أفضل لاعب إماراتي وأفضل لاعب  خليجي وأفضل لاعب عربي, والحكم إبراهيم يوسف المنصوري والمدرب سعيد بن سرور,

 

واتحاد الإمارات للجوجيتسو, إبراهيم بن محمد القناص من السعودية, والحكم  العربي طارق بن محمد الصويعي (تونس), والمدرب العربي فارس علي العساف  (الأردن), ومنتخب العراق للناشئين لكرة القدم, والاتحاد الدولي للدراجات  بسويسرا, والمجلس الدولي للكريكيت بالإمارات.

كلـمات مفتـاحيــة :
الجزائريان عبد اللطيف وفؤاد بقة يكرمان بدبي بجائزة الإبداع الرياضي
  أدرج يـوم : الأربعاء, 10 كانون2/يناير 2018 10:56     الفئـة : رياضــة     قراءة : 18 مرة   شارك

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