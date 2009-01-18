القائمـة الرئيسية

النسخ

فئـات الأخـبار

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

النسخ

فئـات الأخـبار

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

رياضة/ الجزائر : برامج العمل لسنة 2017 طبقت بالكامل على الرغم من الخلاف القائم مع اللجنة الاولمبية  

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 09 كانون2/يناير 2018 17:58     الفئـة : رياضــة     قراءة : 32 مرات
رياضة/ الجزائر : برامج العمل لسنة 2017 طبقت بالكامل على الرغم من الخلاف القائم مع اللجنة الاولمبية  

الجزائر - أكد ممثلو مختلف الاتحاديات الرياضية الجزائرية  اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, أنهم نجحوا في تطبيق برامج العمل لسنة 2017  , مع مواصلة التحضيرات الخاصة  بالأحداث الرياضية  الكبرى التي ستشارك فيها  الجزائر سنة2018 , على الرغم من الخلاف القائم مع اللجنة الاولمبية والرياضية  الجزائرية .

واجمع رؤساء الاتحاديات الرياضية الوطنية في ندوة صحفية نشطوها بقاعة  المحاضرات بملعب 5 جويلية ( الجزائر العاصمة) , على انه "يوجد خلاف كبير بين  الاتحاديات الرياضية واللجنة الاولمبية, و مع ذلك نجحنا في تطبيق مجمل برامج  عملنا لسنة 2017, مع مواصلة التحضيرات  للتظاهرات الرياضية الكبرى المدرجة في  برنامج 2018 , على غرار الالعاب الافريقية للشباب والالعاب الاولمبية للشباب."

وأشاروا بهذه المناسبة الى الدور " الكبير" الذي لعبته وزارة الشباب  والرياضة  في انجاح برامج العمل حيث قدمت " الدعم المطلق" لمختلف الهيئات  الفيديرالية وفي كل مرحلة".

 

إقرأ أيضا: نزاع الاتحاديات- لجنة اولمبية: الدعوة إلى تدخل السلطات العمومية 

واعتبر ممثلو الاتحاديات الرياضية عملية انتخاب مصطفى براف لعهدة جديدة  على رأس اللجنة الرياضية الاولمبية الجزائرية (2017-2020), رغم تزكيته من طرف  اللجنة الاولمبية الدولية, "مزورة" وهو ما جعلهم يشنون بعدها حملة واسعة من  أجل الاطاحة به وطالبوا  بضرورة اجراء جمعية عامة انتخابية جديدة.

 

وناشد مسؤولو الاتحاديات -التي تعيش خلافا مستمرا مع رئيس اللجنة  الاولمبية و الرياضية الجزائرية- اليوم الثلاثاء السلطات العمومية للتدخل من  أجل تسوية النزاع القائم بينهما وهو " الآمل الوحيد" المتبقي حسب رايهم لإنقاذ  الرياضية الوطنية.

كلـمات مفتـاحيــة :
رياضة/ الجزائر : برامج العمل لسنة 2017 طبقت بالكامل على الرغم من الخلاف القائم مع اللجنة الاولمبية  
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 09 كانون2/يناير 2018 17:58     الفئـة : رياضــة     قراءة : 32 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.01.09

اللواء هامل يتحادث بأديس أبابا مع المحافظ العام للشرطة الفيدرالية الإثيوبية

18.01.09

المجلس الشعبي الوطني: إحالة مشروع القانون المتعلق بالقضاء العسكري على لجنة الشؤون…

18.01.09

كشف وتدمير 13 مخبأ للإرهابيين تحوي 4 قنابل تقليدية الصنع بولاية باتنة 

18.01.09

وزيرة التربية الوطنية تؤكد امكانية اللجوء الى المستخلفين والمتقاعدين لتعويض الأساتذة…

18.01.09

سكن: الاستراتيجية الجديدة للقطاع تستهدف حماية الموارد المالية للدولة (طمار)

18.01.09

اللواء هامل يؤكد أهمية ترقية التعاون بين أجهزة الشرطة الإفريقية والدولية  لإنجاح عملية…

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

18.01.08

سكن: اطلاق صيغة الترقوي المدعم خلال الأيام المقبلة ( وزير)

18.01.08

الساتل "ألكوم سات 1 : الرئيس بوتفليقة يجدد التزام الدولة بالتحكم في  التكنولوجيات الحديثة…

18.01.08

الموافقة على المشروع التمهيدي المفصل لإنجاز ميناء الوسط

18.01.08

طمار: سعر السكن الترقوي المدعم سيحدد وفق لقيمة العقار في  كل منطقة

18.01.08

إطلاق القمر الصناعي ألكوم سات-1 : "عهد جديد بالنسبة للجزائر في مجال التنمية الوطنية"

18.01.08

أويحيى يستقبل وزير الداخلية التونسي