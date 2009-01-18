رياضة/ الجزائر : برامج العمل لسنة 2017 طبقت بالكامل على الرغم من الخلاف القائم مع اللجنة الاولمبية  

الجزائر - أكد ممثلو مختلف الاتحاديات الرياضية الجزائرية اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, أنهم نجحوا في تطبيق برامج العمل لسنة 2017 , مع مواصلة التحضيرات الخاصة بالأحداث الرياضية الكبرى التي ستشارك فيها الجزائر سنة2018 , على الرغم من الخلاف القائم مع اللجنة الاولمبية والرياضية الجزائرية .

واجمع رؤساء الاتحاديات الرياضية الوطنية في ندوة صحفية نشطوها بقاعة المحاضرات بملعب 5 جويلية ( الجزائر العاصمة) , على انه "يوجد خلاف كبير بين الاتحاديات الرياضية واللجنة الاولمبية, و مع ذلك نجحنا في تطبيق مجمل برامج عملنا لسنة 2017, مع مواصلة التحضيرات للتظاهرات الرياضية الكبرى المدرجة في برنامج 2018 , على غرار الالعاب الافريقية للشباب والالعاب الاولمبية للشباب."

وأشاروا بهذه المناسبة الى الدور " الكبير" الذي لعبته وزارة الشباب والرياضة في انجاح برامج العمل حيث قدمت " الدعم المطلق" لمختلف الهيئات الفيديرالية وفي كل مرحلة".

واعتبر ممثلو الاتحاديات الرياضية عملية انتخاب مصطفى براف لعهدة جديدة على رأس اللجنة الرياضية الاولمبية الجزائرية (2017-2020), رغم تزكيته من طرف اللجنة الاولمبية الدولية, "مزورة" وهو ما جعلهم يشنون بعدها حملة واسعة من أجل الاطاحة به وطالبوا بضرورة اجراء جمعية عامة انتخابية جديدة.

وناشد مسؤولو الاتحاديات -التي تعيش خلافا مستمرا مع رئيس اللجنة الاولمبية و الرياضية الجزائرية- اليوم الثلاثاء السلطات العمومية للتدخل من أجل تسوية النزاع القائم بينهما وهو " الآمل الوحيد" المتبقي حسب رايهم لإنقاذ الرياضية الوطنية.