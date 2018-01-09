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نزاع الاتحاديات- لجنة اولمبية: الدعوة إلى تدخل السلطات العمومية 

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 09 كانون2/يناير 2018 17:15     الفئـة : رياضــة     قراءة : 37 مرات
نزاع الاتحاديات- لجنة اولمبية: الدعوة إلى تدخل السلطات العمومية 

الجزائر - ناشدت الاتحاديات الرياضية الجزائرية التي تعيش  خلافا مستمرا مع رئيس اللجنة الاولمبية و الرياضية الجزائرية اليوم الثلاثاء  السلطات العمومية للتدخل من أجل تسوية النزاع القائم بينهما وهو " الآمل  الوحيد" المتبقي لإنقاذ الرياضية الوطنية.

وأوضح ممثلو الهيئات الفيديرالية في ندوة صحفية نشطوها اليوم الثلاثاء  بقاعة المحاضرات بملعب 5 جويلية ( الجزائر العاصمة) : " ان الوسائل المتاحة  والشرعية المنتهجة لحد الان  لم تفض الي أي نتيجة. طلبنا بعقد جمعية عامة  استثنائية لمناقشة المشكل الذي يجمعنا برئيس اللجنة الاولمبية , في اطار رسمي,  لكن للأسف بقيت الاوضاع على حالها ولم يتغير اي شيء , لقد اصبح تدخل السلطات  العليا للبلاد  اكثر من ضروري لحل النزاع ."  

وحسب رؤساء الاتحاديات الرياضية فان عملية انتخاب مصطفى براف لعهدة  جديدة على رأس اللجنة  الرياضية الاولمبية الجزائرية , رغم تزكيته من طرف  اللجنة الاولمبية الدولية, كانت "مزورة" وهو ما جعلهم يشنون بعدها حملة واسعة  من أجل الاطاحة به وطالبوا  بضرورة اجراء جمعية عامة انتخابية جديدة.

 

إقرأ أيضا: اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية: ''القانون لا يسمح لي بعقد جمعية  عامة استثنائية''  (بيراف)

وقال رئيس الاتحادية الجزائرية للرياضات الميكانيكية , شهاب بلول , "  لسنا ضد رئيس "الكوا" كشخص . ما نطالب به هو ان تجرى هذه الانتخابات في شفافية  تامة". مضيفا ان هذا الرئيس اذا حقق الفوز في انتخابات شرعية  فهذا امر جيد  بالنسبة له."

وآثار ممثلو الاتحاديات نقطة اخرى تخص افتقادهم لسلطة القرار على مستوى   اللجنة الاولمبية الجزائرية وهو الامر الذي اعتبروه "غير مقبول"  باعتبار انهم  متواجدين  على رأس عشرات الالاف من المنخرطين.

وأضاف بلول: " لدينا 40 فيديرالية ونحن متواجدون على  رأس عشرات الالاف  من المنخرطين . ليس مكتوب في جبين اي شخص ان يبقى الى الابد في منصبه."

 

ونشط الندوة الصحفية بالإضافة الى رئيس الاتحادية  الجزائرية للرياضات  الميكانيكية , سيد علي  سليماني  ( كرة السلة), عبد الكريم شاشوة  (رياضة  وعمل) ومسعود زوبيري ( باديمنتون).

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نزاع الاتحاديات- لجنة اولمبية: الدعوة إلى تدخل السلطات العمومية 
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 09 كانون2/يناير 2018 17:15     الفئـة : رياضــة     قراءة : 37 مرة   شارك

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