اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية: ''القانون لا يسمح لي بعقد جمعية  عامة استثنائية''  (بيراف) 

الجزائر - أكد رئيس اللجنة الأولمبية و الرياضية الجزائرية مصطفى بيراف اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة أنه لن يتم عقد جمعية استثنائية التي طالب بها العديد من رؤساء الاتحاديات الرياضية الجزائرية الذين عبروا عن استيائهم للظروف التي جرت فيها الجمعية العامة الانتخابية التي اعادت انتخاب بيراف لعهدة أولمبية جديدة (2017-2020).

وقال بيراف على هامش أشغال اليوم البرلماني الذي نظمته لجنة الشباب والرياضة والنشاط الجمعوي بمقر المجلس الشعبي الوطني: ''القانون لا يسمح لي بعقد جمعية عامة استثنائية فهو ينص على وجوب تواجد ثلثي أعضاء الجمعية العامة وكذا سبب هام أو مصيري يخص الرياضة الجزائرية كما أنه كل من أمضى على أي شيء يتم التحقيق معه من طرف لجنة تابعة للجنة الأولمبية. و ليكن في علم الجميع أنني لم أستلم أي طلب رسمي بعقد جمعية عامة استثنائية حيث أعلمني فقط الأمين العام أنه تلقى رسالة ولكن ليس هو المعني بهذه الأمور''.

وجاءت هذه التصريحات بعد البيان الذي أصدره اليوم الاثنين بعض أعضاء الجمعية العامة للجنة الأولمبية الممثلين في رؤساء الاتحاديات الرياضية وأعضاء المكتب التنفيذي المستقلين والذي سيعقدون يوم غد الثلاثاء مؤتمر صحفي بمركز الصحافة بالمركب الرياضي محمد بوضياف.

''أبواب اللجنة الأولمبية دائمة مفتوحة للاتحاديات الرياضة من أجل التحاور. سأطالب للمرة الثالثة بحوار دون عقد جمعية استثنائية وسيتم ذلك بحضور الصحافة وسنتكلم بصراحة عما قدمته اللجنة الأولمبية وما قدمته الأطراف الاخرى''.

وعلى صعيد اخر, تحدث بيراف عن الاجتماع الذى عقد نهاية الاسبوع الفارط بالقاهرة (مصر) للحديث عن الألعاب الافريقية للشباب المزمع تنظيمها بالجزائر في شهر يونيو 2018 بمشاركة اللجنة الأولمبية الجزائرية, وزارة الشباب والرياضة الجزائرية, المدير العام للجنة تنظيم الألعاب الافريقية, رئيس اتحاد الكونفدراليات الرياضية الافريقية وجمعية اتحاد اللجان الاولمبية الافريقية.

''لقد تم تقييم الوضعية الحالية خلال هذا الاجتماع الذي جرى في ظروف جد حسنة وتم الاتفاق على تنظيم اجتماع رؤساء البعثات أيام 28, 29 و 30 يناير . أعتقد أن الألعاب ستجرى في ظروف جيدة لأن الدولة الجزائرية أعطت الأولية لهذا الموعد القاري المؤهل للألعاب الأولمبية للشباب 2018 المقررة ببوينس ايرس الأرجنتينية في نهاية السنة ''.

كما دعا رئيس اللجنة الأولمبية الاتحاديات الرياضية الي مباشرة العمل من أجل تحقيق نتائج ايجابية خلال الألعاب الافريقية وتمثيل الجزائر أحسن تمثيل.