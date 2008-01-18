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بطولة ما بين الجهات /مجموعة وسط-شرق/ الجولة ال15 : ملعب سطيف - شباب أولاد جلال يوم الثلاثاء في لقاء متأخر

  أدرج يـوم : الإثنين, 08 كانون2/يناير 2018 11:55     الفئـة : رياضــة     قراءة : 25 مرات

الجزائر- سيحتضن ملعب سطيف يوم  الثلاثاء (سا 00ر14),  مباراة القمة بين ملعب سطيف و شباب أولاد جلال, لحساب  الجولة ال15 و الأخيرة لمرحلة الذهاب لبطولة ما بين الجهات لكرة القدم "مجموعة وسط-شرق" .

ويكفي شباب اولاد جلال التعادل ليتوج باللقب الرمزي لمرحلة الذهاب, بينما  يتعين على الفريق المحلي, الفوز لإنهاء هذه المرحلة في المركز الأول.

و كانت هذه الجولة قد لعبت يوم السبت الماضي.

 

الثلاثاء 9 يناير (سا 00ر 14)

ملعب سطيف - شباب اولاد جلال

 

مباريات لعبت يوم السبت:

أولمبي العناصر - نجم أولاد دراج                 3-1

مشعل حاسي مسعود - نادي بئر العرش           2-0

جمعية براقي - شبيبة عزازقة                      2-2

اتحاد برهوم - اتحاد عين الحجر                   3-0

أمل برج غدير - مولودية البويرة                  0-0

شباب القبة - اتحاد سطيف                         1-1

نادي حيدرة - شباب عين جاسر                   1-1

 

الترتيب                      نقاط      لعب

1. شباب اولاد جلال       31       14

2. ملعب سطيف           29       14

3. أمل حيدرة              28       15

4 . مولودية البويرة       25       15

5. اتحاد عين لحجر       23       15

--. اتحاد سطيف           23       15

7 . أولمبي العناصر       21       15

8 .اتحاد برهوم            20       15

9. أمل برج غدير         19       15

10 جمعية براقي          18       15

--.شبيبة عزازقة           18       15

12. شباب عين جاسر    17       15

13 مشعل حاسي مسعود  16       15

14. نجم أولاد دراج      13       15

15.نادي بئر العرش      12       15

 

16. شباب القبة           9         15.

كلـمات مفتـاحيــة :
بطولة ما بين الجهات /مجموعة وسط-شرق/ الجولة ال15 : ملعب سطيف - شباب أولاد جلال يوم الثلاثاء في لقاء متأخر
  أدرج يـوم : الإثنين, 08 كانون2/يناير 2018 11:55     الفئـة : رياضــة     قراءة : 25 مرة   شارك

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