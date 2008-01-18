بطولة ما بين الجهات /مجموعة وسط-شرق/ الجولة ال15 : ملعب سطيف - شباب أولاد جلال يوم الثلاثاء في لقاء متأخر

اسمنت: المجمع العمومي جيكا يحقق إنتاجا قياسيا قارب 14 مليون طن خلال 2017 -

الوكالة الفضائية الجزائرية تهدي مجسما نموذجيا للقمر الاصطناعي ألكوم سات ـ1 إلى الرئيس بوتفليقة -

الرئيس بوتفليقة يؤكد أن القمر ألكوم سات-1 سيكون أداة لترقية النشاط الفضائي الوطني للأغراض السلمية -

تدمير مخبأ للإرهابيين يحوي خمس قنابل تقليدية الصنع ومعدات تفجير بالبويرة (وزارة الدفاع) -

رسالة رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفاء بنجاح الوكالة الفضائية الجزائرية في إطلاق القمر الصناعي ألكوم سات ـ1 -

إطلاق القمر الصناعي ألكوم سات-1 : عهد جديد بالنسبة للجزائر في مجال التنمية الوطنية -

الساتل ألكوم سات 1 : الرئيس بوتفليقة يجدد التزام الدولة بالتحكم في التكنولوجيات الحديثة و جعلها في صلب التنمية الاقتصادية -

سكن: اطلاق صيغة الترقوي المدعم خلال الأيام المقبلة ( وزير) -

حمى الاحتفال ب يناير خاص تجتاح وهران -

أطلس الصناعة التقليدية: إصدار جديد يبرز تنوع الموروث الثقافي والحضاري للجزائر -

حرائق استثنائية بتيزي وزو سنة 2017 :الدولة تجند كل الامكانيات لمحو أثار الكارثة الطبيعية -

أويحيى يستقبل وزير الداخلية التونسي -

الموافقة على المشروع التمهيدي المفصل لإنجاز ميناء الوسط -

مالي: رئيس الوزراء يسعى إلى تحقيق تقدم في تطبيق مسار السلم والمصالحة -

المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام مفخرة للدول العربية -

شركة الخطوط الجوية الجزائرية ليس لديها أي مشاكل فيما يخص معايير الأمن -

الاعتراف الرسمي بيناير, مناسبة رسمية ذات أهمية كبرى للأمة -

فرنسا/تأشيرة: تغيير الشركة المانحة لمواعيد إيداع ملفات طلب التأشيرات ابتداء من 9 ابريل -

دعوة إلى تكثيف البذور و زراعة الخضروات من أجل تحسين الإنتاج المحلي -