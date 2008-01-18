بطولة ما بين الجهات /مجموعة وسط-شرق/ الجولة ال15 : ملعب سطيف - شباب أولاد جلال يوم الثلاثاء في لقاء متأخر

ويكفي شباب اولاد جلال التعادل ليتوج باللقب الرمزي لمرحلة الذهاب, بينما يتعين على الفريق المحلي, الفوز لإنهاء هذه المرحلة في المركز الأول.
و كانت هذه الجولة قد لعبت يوم السبت الماضي.
الثلاثاء 9 يناير (سا 00ر 14)
ملعب سطيف - شباب اولاد جلال
مباريات لعبت يوم السبت:
أولمبي العناصر - نجم أولاد دراج 3-1
مشعل حاسي مسعود - نادي بئر العرش 2-0
جمعية براقي - شبيبة عزازقة 2-2
اتحاد برهوم - اتحاد عين الحجر 3-0
أمل برج غدير - مولودية البويرة 0-0
شباب القبة - اتحاد سطيف 1-1
نادي حيدرة - شباب عين جاسر 1-1
الترتيب نقاط لعب
1. شباب اولاد جلال 31 14
2. ملعب سطيف 29 14
3. أمل حيدرة 28 15
4 . مولودية البويرة 25 15
5. اتحاد عين لحجر 23 15
--. اتحاد سطيف 23 15
7 . أولمبي العناصر 21 15
8 .اتحاد برهوم 20 15
9. أمل برج غدير 19 15
10 جمعية براقي 18 15
--.شبيبة عزازقة 18 15
12. شباب عين جاسر 17 15
13 مشعل حاسي مسعود 16 15
14. نجم أولاد دراج 13 15
15.نادي بئر العرش 12 15
16. شباب القبة 9 15.