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الالعاب الافريقية  للشباب-2018 : رؤساء المهام للبلدان الافريقية يحلون  بالجزائر اواخر شهر يناير الجاري   

  أدرج يـوم : الأحد, 07 كانون2/يناير 2018 19:02     الفئـة : رياضــة     قراءة : 42 مرات

الجزائر - سيعقد رؤساء المهام للبلدان الافريقية, اجتماعا  خاصا بالالعاب الافريقية للشباب, المقررة بالجزائر في يوليو المقبل, ايام 28,  29, 30 يناير الجاري, حسبما علمت "واج"  من رئيس جمعيات اللجان الوطنية  الافريقية (أكنوا)  بالنيابة ورئيس اللجنة الوطنية الرياضية الجزائرية (  الكوا) , مصطفى براف.

وأوضح براف, ان تاريخ هذا الاجتماع , حدد  أمس السبت خلال اليوم الثاني  والاخير للاجتماع التنسيقي بالقاهرة , الذي جمع كلا من  جمعيات اللجان الوطنية  الافريقية, اللجنة الاولمبية الرياضية الجزائرية وممثلي وزارة الشباب والرياضة   قصد مناقشة موضوع التحضيرات الخاصة بالالعاب الافريقية للشباب-2018 التي  ستستضيفها الجزائر من 19 الى 28 يوليو المقبل", مضيفا انه من المنتظر حضور  مسؤولي ال54 بلدا عضوا, الاجتماع الاول من نوعه.

واشار براف انه " بعين المكان سيتم إعلام, رؤساء المهام بالتحضيرات  للالعاب الافريقية للشباب-2018 , من طرف لجنة التنظيم الالعاب والمسؤولة عن  الوفود الوطنية للرياضيين  والرسميين والفرق خلال موعد الجزائر. ويحل رؤساء  المهام  بالعاصمة الجزائر  لمدة ثلاثة ايام من اجل تباحث حول عدة مواضيع  متعلقة بالاقامة, النقل, الاعتمادات و افتتاح  التظاهرة الرياضية .

كما سيقوم هؤلاء بعدة زيارات  لمختلف المواقع  التي تحتضن الحدث  الرياضي وفي المقام الاول قرية الرياضيين والمنشآت الرياضية.

 

ويترأس إجتماع رؤساء المهام ل54 بلدا افريقيا كل من : جمعيات اللجان  الوطنية الافريقية (أكنوا) واللجنة الوطنية الرياضية الجزائرية ( الكوا)  واتحاد اللجان الرياضية الافريقية ( إيكزا) والكونفديراليات الافريقية, يومي  26 و27 يناير, حسب نفس المسؤول. 

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الالعاب الافريقية  للشباب-2018 : رؤساء المهام للبلدان الافريقية يحلون  بالجزائر اواخر شهر يناير الجاري   
  أدرج يـوم : الأحد, 07 كانون2/يناير 2018 19:02     الفئـة : رياضــة     قراءة : 42 مرة   شارك

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