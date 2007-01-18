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بطولة الجزائر للاكابر في المصارعة: مشاركة أكثر من 220 مصارع يومي الجمعة والسبت  بالجزائر العاصمة

  أدرج يـوم : الأحد, 07 كانون2/يناير 2018 18:24     الفئـة : رياضــة     قراءة : 27 مرات
بطولة الجزائر للاكابر في المصارعة: مشاركة أكثر من 220 مصارع يومي الجمعة والسبت  بالجزائر العاصمة

الجزائر - يشارك 225 مصارع يمثلون 13 رابطة ولائية في  البطولة الوطنية للمصارعة (اكابر وكبريات), يومي الجمعة والسبت المقبلين بقاعة  حرشة حسان (الجزائر العاصمة), حسب ما علمت "واج" اليوم الاحد من الاتحادية  الجزائرية للمصارعة المشتركة.

وسيخصص يوم الجمعة لتصفيات المصارعة الحرة لفئات 57 كلغ, 65 كلغ, 74  كلغ, 86 كلغ و97 كلغ والاغريقية الرومانية (55 كلغ, 63 كلغ, 72 كلغ, 82 كلغ  و97 كلغ) و النسوية (50 كلغ, 55 كلغ, 59 كلغ, 65 كلغ و 72 كلغ), و يختتم  ببرمجة النهائيات ابتداء من الساعة 00ر18. 

 

وتجرى صباح يوم السبت الادوار التصفوية للمصارعة الحرة لفئات 61 كلغ,  70 كلغ, 79 كلغ, 92 كلغ و125 كلغ و المصارعة الاغريقية- الرومانية (60 كلغ, 67  كلغ, 77 كلغ, 87 كلغ و 130 كلغ) بالإضافة الى المصارعة النسوية (53 كلغ, 57  كلغ, 62 كلغ, 68 كلغ و 76 كلغ), بينما تنشط النهائيات ابتداء من الساعة 00ر16.  

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بطولة الجزائر للاكابر في المصارعة: مشاركة أكثر من 220 مصارع يومي الجمعة والسبت  بالجزائر العاصمة
  أدرج يـوم : الأحد, 07 كانون2/يناير 2018 18:24     الفئـة : رياضــة     قراءة : 27 مرة   شارك

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