بطولة الجزائر للاكابر في المصارعة: مشاركة أكثر من 220 مصارع يومي الجمعة والسبت  بالجزائر العاصمة

وسيخصص يوم الجمعة لتصفيات المصارعة الحرة لفئات 57 كلغ, 65 كلغ, 74 كلغ, 86 كلغ و97 كلغ والاغريقية الرومانية (55 كلغ, 63 كلغ, 72 كلغ, 82 كلغ و97 كلغ) و النسوية (50 كلغ, 55 كلغ, 59 كلغ, 65 كلغ و 72 كلغ), و يختتم ببرمجة النهائيات ابتداء من الساعة 00ر18.
وتجرى صباح يوم السبت الادوار التصفوية للمصارعة الحرة لفئات 61 كلغ, 70 كلغ, 79 كلغ, 92 كلغ و125 كلغ و المصارعة الاغريقية- الرومانية (60 كلغ, 67 كلغ, 77 كلغ, 87 كلغ و 130 كلغ) بالإضافة الى المصارعة النسوية (53 كلغ, 57 كلغ, 62 كلغ, 68 كلغ و 76 كلغ), بينما تنشط النهائيات ابتداء من الساعة 00ر16.