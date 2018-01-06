المهرجان الوطني للعدو الريفي بالجلفة : تتويج العداء قرين علي من المنتخب  العسكري في صنف الأكابر

الجلفة - توج العداء قرين علي من المنتخب العسكري (صنف أكابر) في سباق "الثورة" ضمن المهرجان الوطني للعدو الريفي الذي احتضنته يوم السبت غابة "سن لبا" (5 كيلومتر غرب مدينة الجلفة).

وجاء في ترتيب السيدات (صنف كبريات) تتويج العداءة نسيمة صابور من فريق جمعية الحماية المدنية الدار البيضاء (الجزائر العاصمة) في ظل الظروف الجيدة التي تميز بها سباق "الثورة" في طبعته ال11 وكذا مجريات التنظيم المحكم والطقس المعتدل الذي أعطى نفسا رياضيا للمتنافسين الذي قدر تعدادهم بما يناهز عن 689 عداء وعداءة سجلوا حضورهم من 28 ولاية ومثلوا 48 فريقا.

وكان مدير التنظيم الرياضي بالإتحادية الجزائرية للألعاب القوى قد صرح ل/واج في بداية التظاهرة بأن هذه المنافسات -- التي كان يفترض أن يفتتح بها الموسم الرياضي للعدو الريفي شهر ديسمبر الفارط لكن نظرا لظروف خاصة جاءت الانطلاقة اليوم -- عرفت غياب ألمع العدائين التابعين للفريق الوطني نظرا لتواجدهم بولاية سطيف في تربص تحضيري للبطولة الإفريقية المقررة في 17 مارس المقبل بالشلف.

والجدير بالذكر أن هذه التظاهرة حملت اسم المرحوم أحمد بن بوزيد المعروف في الساحة الفنية بالشيخ عطاء الله عرفانا من الرابطة المحلية لألعاب القوى بهذا الرجل الفنان الذي أحب الرياضة وكان من بين المهتمين بها.

النتائج الفنية:

(صنف أكابر)

المرتبة الأولى : قرين علي (المنتخب الوطني العسكري)

المرتبة الثانية : كاهية صبري (فريق الأمن الوطني)

المرتبة الثالثة : جرموني سيف الدين (المنتخب الوطني العسكري)

(صنف كبريات)

المرتبة الأولى : نسيمة صابور (فريق جمعية الحماية المدنية الدار البيضاء -

الجزائر العاصمة)

المرتبة الثانية : هاجر سكحال (نخبة برج بوعريريج)

المرتبة الثالثة : نسيمة مسعودي(فريق جمعية الحماية المدنية الدار البيضاء -

الجزائر العاصمة)

(صنف أشبال)

المرتبة الأولى : عبد القادر مشيش (أولمبيك تيسمسيلت)

المرتبة الثانية : ياسين نزار (نخبة برج بوعريريج)

المرتبة الثالثة : وليد ناعم (أولمبيك تيسمسيلت)

(صنف شبلات)

المرتبة الأولى : أسمهان مكي (نخبة برج بوعريريج)

المرتبة الثانية : نوارة لمزاري (نخبة برج بوعريريج)

المرتبة الثالثة : عنية زريقة (فريق أمن مرسى الشلف)

(صنف أواسط)

المرتبة الأولى : أكرم عابد (فردي)

المرتبة الثانية : عبد الرحيم شبري (مسيف المسيلة)

المرتبة الثالثة : فؤاد بعلي (مسيف المسيلة)

(صنف وسطيات)

المرتبة الأولى : خديجة حباش (حر, ولاية برج بوعريريج)

المرتبة الثانية : بشرى عميش (مولودية شرشال - تيبازة)

المرتبة الثالثة : وئام خروبي (عين الدفلى)

(صنف مدللون)

المرتبة الأولى : زروق مراد (المجمع الرياضي الجلفاوي)

المرتبة الثانية : هيثم عبد الصمد علي (المجمع الرياضي الجلفاوي)

المرتبة الثالثة : لمريني عبد الحميد زكريا (المجمع الرياضي الجلفاوي)

(صنف أصاغر)

المرتبة الأولى : سليماني رضوان (أمل أوبيرة)

المرتبة الثانية : روان إلياس (أمل أوبيرة)

المرتبة الثالثة : سنقرة أيمن (أولمبي لمشتي الوادي)

(صنف صغريات)

المرتبة الأولى : قوجيل آية (شطية الشلف)

المرتبة الثانية : هلالة مريم (فران ورقلة)

المرتبة الثالثة : قدال لينة مرية (أولمبيك تيسمسيلت).