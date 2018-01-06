البطولة الوطنية للسباحة حسب الفرق براعم بوهران : تتويج فريق المجمع البترولي

وتمكن فريق المجمع البترولي ذكور وإناث من السيطرة على المنافسة وحصد مجموع 13.760 نقطة متقدما في الترتيب على كل من اتحاد العاصمة الذي تحصل على 12.766 نقطة فيما عاد المركز الثالث لنادي ساحل الأبيار بمجموع 12.260 نقطة.

وبخصوص المستوى التقني لهذه المنافسة فقد أعرب المدرب الوطني أنور بوتبنة عن رضاه بالنتائج الذي حققها بعض السباحين مشيرا إلى أن مستوى هذه المنافسة كان مقبولا.

وعرفت المنافسة إجراء ثلاث حصص في 13 اختصاصا وهي السباحة الحرة وعلى الصدر وعلى الظهر و الفراشة و التناوب 4 مرات 50 متر سباحة حرة والسباحة أربعة أنواع إناث و ذكور و الزوجي المختلط.

وشارك في هذه البطولة المنظمة على مدار يومين من طرف الرابطة الولائية للسباحة بالتنسيق مع الاتحادية الجزائرية للسباحة 419 سباحا منهم 218 سباحة من 42 ناديا يمثلون 11 رابطة ولائية.

وفي الختام تم توزيع الجوائز على الفائزين بحضور أعضاء من الاتحادية الجزائرية للسباحة و ممثلي مديرية الشباب و الرياضة للولاية والرابطة المنظمة.