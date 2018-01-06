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البطولة الوطنية للسباحة حسب الفرق براعم بوهران : تتويج فريق المجمع البترولي

  أدرج يـوم : السبت, 06 كانون2/يناير 2018 16:40     الفئـة : رياضــة     قراءة : 2 مرات

وهران -  توج فريق المجمع البترولي بلقب البطولة الوطنية  للسباحة حسب الفرق حوض 50 متر براعم التي اختتمت منافساتها يوم السبت  بالمسبح شبه الاولمبي لبلدية قديل (وهران).

وتمكن فريق المجمع البترولي ذكور وإناث من السيطرة على المنافسة وحصد مجموع  13.760 نقطة متقدما في الترتيب على كل من اتحاد العاصمة الذي تحصل على 12.766  نقطة فيما عاد المركز الثالث لنادي ساحل الأبيار بمجموع 12.260 نقطة.

وبخصوص المستوى التقني لهذه المنافسة فقد أعرب المدرب الوطني أنور بوتبنة عن  رضاه بالنتائج الذي حققها بعض السباحين مشيرا إلى أن مستوى هذه المنافسة كان  مقبولا.

وعرفت المنافسة إجراء ثلاث حصص في 13 اختصاصا وهي السباحة الحرة وعلى الصدر  وعلى الظهر و الفراشة و التناوب 4 مرات 50 متر سباحة حرة والسباحة أربعة أنواع  إناث و ذكور و الزوجي المختلط.

وشارك في هذه البطولة المنظمة على مدار يومين من طرف الرابطة الولائية  للسباحة بالتنسيق مع الاتحادية الجزائرية للسباحة 419 سباحا منهم 218 سباحة من  42 ناديا يمثلون 11 رابطة ولائية.

 

وفي الختام تم توزيع الجوائز على الفائزين بحضور أعضاء من الاتحادية  الجزائرية للسباحة و ممثلي مديرية الشباب و الرياضة للولاية والرابطة المنظمة.

كلـمات مفتـاحيــة :
البطولة الوطنية للسباحة حسب الفرق براعم بوهران : تتويج فريق المجمع البترولي
  أدرج يـوم : السبت, 06 كانون2/يناير 2018 16:40     الفئـة : رياضــة     قراءة : 2 مرة   شارك

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