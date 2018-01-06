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كأس الجزائر للشراع: مريم رزواني (أر-أس-إكس)  ولمياء حميش (لازير-راديال) يتوجان بالكأس    

  أدرج يـوم : السبت, 06 كانون2/يناير 2018 09:40     الفئـة : رياضــة     قراءة : 32 مرات
كأس الجزائر للشراع: مريم رزواني (أر-أس-إكس)  ولمياء حميش (لازير-راديال) يتوجان بالكأس    

الجزائر - توجت الملاحتان, مريم رزواني  (أر-أس-إكس) ولمياء حميش (لازير-راديال)  بكأس الجزائر للشراع  ( فردي -سيدات) في  اختصاصهما, عقب المنافسات التي جرت يومي الخميس والجمعة بالمدرسة الوطنية  للرياضات المائية وتحت المائية بالجزائر شاطئ, ببرج البحري (الجزائر العاصمة).

في اختصاص /أر-أس-إكس/ , تقدمت رزواني ( نادي نوتيك المرسى- الجزائر  العاصمة) في الترتيب العام على الدولية, كاتيا بلعباس ( ساحل المرسى - الجزائر  العاصمة) وفاطمة عبيد ( كاب فالكون- وهران). 

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وفي لازير - راديال , تقدمت حميش رجاء ( المرسى- الجزائر العاصمة) في  منصة التتويج, على ميساء عبد الفتاح ( نادي الجزائر شاطئ) وماليا كارسان ( نادي تيبازة). 

وسجلت مسابقات كاس الجزائر ( فردي - سيدات) مشاركة 12 بحارة , ست في كل  اختصاص, يمثلون سبعة اندية , تابعين ل ثلاث رابطات وهي: الجزائر, وهران وتيبازة .

آخر تعديل على السبت, 06 كانون2/يناير 2018 10:07
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كأس الجزائر للشراع: مريم رزواني (أر-أس-إكس)  ولمياء حميش (لازير-راديال) يتوجان بالكأس    
  أدرج يـوم : السبت, 06 كانون2/يناير 2018 09:40     الفئـة : رياضــة     قراءة : 32 مرة   شارك

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