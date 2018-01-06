كأس الجزائر للشراع: مريم رزواني (أر-أس-إكس)  ولمياء حميش (لازير-راديال) يتوجان بالكأس    

في اختصاص /أر-أس-إكس/ , تقدمت رزواني ( نادي نوتيك المرسى- الجزائر العاصمة) في الترتيب العام على الدولية, كاتيا بلعباس ( ساحل المرسى - الجزائر العاصمة) وفاطمة عبيد ( كاب فالكون- وهران).
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وفي لازير - راديال , تقدمت حميش رجاء ( المرسى- الجزائر العاصمة) في منصة التتويج, على ميساء عبد الفتاح ( نادي الجزائر شاطئ) وماليا كارسان ( نادي تيبازة).
وسجلت مسابقات كاس الجزائر ( فردي - سيدات) مشاركة 12 بحارة , ست في كل اختصاص, يمثلون سبعة اندية , تابعين ل ثلاث رابطات وهي: الجزائر, وهران وتيبازة .