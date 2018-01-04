اليوم الوطني لعدو الجيش الوطني الشعبي : مشاركة واسعة عبر مختلف ولايات الوطن

فبمقر مدرسة تقنيات المعتمدية الشهيد الجيلالي بونعامة بالناحية العسكرية الأولى أشرف العميد قريش صباح اليوم على إعطاء إشارة الانطلاق الرسمي لهذا السباق الذي يندرج في إطار البرنامج السنوي للنشاطات الرياضية و العسكرية الوطنية و الدولية.
و في كلمته الإفتتاحية أكد العميد قريش حرص القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي على تنظيم مثل هذه التظاهرات الرياضية الرامية إلى تدعيم و تشجيع ممارسة الرياضة في صفوف الجيش الوطني الشعبي كونها تعد الركيزة الأساسية للتحضير القتالي للفرد العسكري.
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و أضاف ذات المسؤول العسكري أن القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي تولي أهمية بالغة لتحضير كافة المستخدمين العسكريين من خلال تنمية و تطوير كفاءاتهم البدنية لضمان جاهزيتهم القتالية المستمرة و الدائمة.
و على غرار باقي المؤسسات العسكرية الموزعة عبر تراب الوطن عرف هذا السباق الذي جرى على مسافة 2 كلم مشاركة كبيرة من طرف أفراد و إطارات و متربصي مدرسة تقنيات المعتمدية الشهيد الجيلالي بونعامة بالناحية العسكرية الأولى موزعين على أربع فئات عمرية بالنسبة للذكور (18-25 سنة) و (26-32 سنة) و(33-40 سنة) و40 سنة فما فوق و فئة واحدة بالنسبة للإناث (18-25 سنة).
و في نهاية هذا السباق أشرف رئيس مصلحة الرياضات العسكرية دائرة الاستعمال و التحضير على توزيع الميداليات و الجوائز على الفائزين بالمراتب الثلاثة الأولى في كل فئة.