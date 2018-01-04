القائمـة الرئيسية

النسخ

فئـات الأخـبار

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

النسخ

فئـات الأخـبار

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

اليوم الوطني لعدو الجيش الوطني الشعبي : مشاركة واسعة عبر مختلف ولايات الوطن

  أدرج يـوم : الخميس, 04 كانون2/يناير 2018 15:11     الفئـة : رياضــة     قراءة : 6 مرات
اليوم الوطني لعدو الجيش الوطني الشعبي : مشاركة واسعة عبر مختلف ولايات الوطن
صورة وأج

البليدة  - عرف اليوم الوطني لعدو الجيش الوطني الشعبي الذي  نظم يوم الخميس عبر مختلف النواحي العسكرية و الوحدات و الهياكل التكوينية و  الإدارية مشاركة واسعة لأفراد و مستخدمي الجيش الوطني الشعبي بمختلف الأعمار و  الفئات و الرتب حسبما كشف اليوم الخميس بالبليدة رئيس مصلحة الرياضات العسكرية  دائرة الإستعمال و التحضير بوزارة الدفاع الوطني العميد عمر قريش.

فبمقر مدرسة تقنيات المعتمدية الشهيد الجيلالي بونعامة بالناحية العسكرية  الأولى أشرف العميد قريش صباح اليوم على إعطاء إشارة الانطلاق الرسمي لهذا  السباق الذي يندرج في إطار البرنامج السنوي للنشاطات الرياضية و العسكرية  الوطنية و الدولية.

و في كلمته الإفتتاحية أكد العميد قريش حرص القيادة العليا للجيش الوطني  الشعبي على تنظيم مثل هذه التظاهرات الرياضية الرامية إلى تدعيم و تشجيع  ممارسة الرياضة في صفوف الجيش الوطني الشعبي كونها تعد الركيزة الأساسية  للتحضير القتالي للفرد العسكري.

 

اقرأ أيضا:      اليوم الوطني لعدو الجيش الوطني الشعبي: مشاركة واسعة تطبع التظاهرة بوهران

و أضاف ذات المسؤول العسكري أن القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي تولي  أهمية بالغة لتحضير كافة المستخدمين العسكريين من خلال تنمية و تطوير كفاءاتهم  البدنية لضمان جاهزيتهم القتالية المستمرة و الدائمة.

و على غرار باقي المؤسسات العسكرية الموزعة عبر تراب الوطن عرف هذا السباق  الذي جرى على مسافة 2 كلم مشاركة كبيرة من طرف أفراد و إطارات و متربصي مدرسة  تقنيات المعتمدية الشهيد الجيلالي بونعامة بالناحية العسكرية الأولى موزعين  على أربع فئات عمرية بالنسبة للذكور (18-25 سنة) و (26-32 سنة) و(33-40 سنة)  و40 سنة فما فوق و فئة واحدة بالنسبة للإناث (18-25 سنة).

 

و في نهاية هذا السباق أشرف رئيس مصلحة الرياضات العسكرية دائرة الاستعمال و  التحضير على توزيع الميداليات و الجوائز على الفائزين بالمراتب الثلاثة الأولى  في كل فئة.

كلـمات مفتـاحيــة :
اليوم الوطني لعدو الجيش الوطني الشعبي : مشاركة واسعة عبر مختلف ولايات الوطن
  أدرج يـوم : الخميس, 04 كانون2/يناير 2018 15:11     الفئـة : رياضــة     قراءة : 6 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.01.04

اليوم الوطني لعدو الجيش الوطني الشعبي : مشاركة واسعة عبر مختلف ولايات الوطن

18.01.04

دراجات هوائية / دورة "أميسا بونغو" : مشاركة الفريق الجزائري-البلجيكي "سوفاك-ناتورا 4…

18.01.04

حديقة التجارب للحامة بالعاصمة استقطبت أزيد من 1.8 مليون زائر خلال سنة 2017

18.01.04

حديقة التجارب للحامة بالعاصمة استقطبت أزيد من 1.8 مليون زائر خلال سنة 2017

18.01.04

توقيف 172 مشتبه فيه وحجز قرابة 500 قرص مهلوس بالعاصمة

18.01.04

النيابة الجزائرية فتحت تحقيقا في ظروف وفاة مواطن جزائري بإسبانيا واثنين آخرين بفرنسا

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

18.01.01

أهم الأحداث الوطنية خلال سنة 2017

18.01.01

القضية الصحراوية تحقق سنة 2017 نجاحات عديدة على مستوى الاتحاد الأوروبي 

18.01.01

2017: الجزائر و روسيا تضعان أول لبنة لشراكة اقتصادية مثمرة

18.01.01

الرئيس بوتفليقة يجدد للرئيس عباس، دعم الجزائر ومساندتها للشعب الفلسطيني

18.01.01

فلسطين:  2017 "الأسوأ اقتصاديا" على قطاع غزة بسبب الحصار الإسرائيلي وتعثر الإعمار

18.01.02

صدور قانون المالية 2018  في الجريدة الرسمية