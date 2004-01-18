دراجات هوائية / دورة "أميسا بونغو" : مشاركة الفريق الجزائري-البلجيكي "سوفاك-ناتورا 4 ايفر" في الغابون

الجزائر- يشارك الفريق الجزائري-البلجيكي "سوفاك-ناتورا 4 ايفر" الذي تم انشاؤه ديسمبر الماضي, في الطبعة الثالثة عشرة من طواف الدراجات "أميسا بونغو " المقررة اجراؤها من 15 الى 21 يناير في الغابون, حسب ما علمت به ''واج'' من الاتحاد الجزائري للدراجات.

و تدعم الفريق الجزائري-البلجيكي الذي يتواجد في القسم القاري للاتحادية الدولية للرياضة, بالعديد من الدراجين البارزين مثل الايطالي ديفيد غبولين و الجزائري يوسف رقيقي القادم من تشكيلة "ديمونسيون داتا".

و يتكون فريق "سوفاك-ناتورا 4 ايفر" من ستة دراجين و يتعلق الأمر بيوسف رقيقي, اسلام منصوري و محمد بوزيدي الجزائريين بالإضافة الى البلجيكيين إيفرارد لورينت و ألكسندر جيوينز و كذا الفرنسي دوريو فلوريان.

وستشهد المنافسة مشاركة ثلاثة فرق من القسم القاري المحترف للاتحادية الدولية للرياضة وفريقين من القسم القاري للاتحاد الدولي وتسعة منتخبات افريقية وهي الغابون, بوركينافاسو, الكاميرون, كوت ديفوار, اريتيريا, اثيوبيا, المغرب, رواندا وتونس.

مسار الطبعة الثالثة عشرة :

المرحلة الاولى : كانغو - لامباريني

المرحلة الثانية : نديندي - فوغامو

المرحلة الثالثة : فوغامو - لامباريني

المرحلة الرابعة : ندجولي - ميتزيك

المرحلة الخامسة : أوييم - أمبام (الكاميرون)

المرحلة السادسة : بيطام - أوييم

المرحلة السابعة : بيكيلي - ليبروفيل.