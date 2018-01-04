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اليوم الوطني لعدو الجيش الوطني الشعبي: مشاركة واسعة تطبع التظاهرة بوهران

  أدرج يـوم : الخميس, 04 كانون2/يناير 2018 13:21     الفئـة : رياضــة     قراءة : 8 مرات
اليوم الوطني لعدو الجيش الوطني الشعبي: مشاركة واسعة تطبع التظاهرة بوهران

وهران - تميز اليوم الوطني لعدو الجيش الوطني الشعبي الذي  أقيم اليوم الخميس بوهران بمشاركة واسعة في سباقات الفئات العمرية الأربع على  مستوى مضمار الفوج الثاني للنقل ومراقبة المرور (السانية) للناحية العسكرية  الثانية.

وأعطى اللواء بوسنة سعيد, رئيس أركان الناحية العسكرية الثانية, إشارة انطلاق هذه التظاهرة التي عرفت تنافسا شديدا بين المتسابقين الذين قطعوا مسافات ما  بين 5 و 10 كلم, كل حسب الفئة العمرية التي ينتمي إليها.

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وأوضح المدير الجهوي لمصلحة الرياضات بالناحية العسكرية الثانية, المقدم عبد  الحق شطيبي, بأن هذه المنافسة أصبحت تقليدا ثمينا, وأن الهدف منها ترقية  العلاقات بين المستخدمين العسكريين.

وأضاف : "تهدف هذه التظاهرة, التي تقام عبر كافة وحدات الجيش الوطني الشعبي, على غرار النواحي العسكرية الأخرى والقيادات والوحدات الكبرى وهياكل التكوين, إلى تقييم مستوى القدرات البدنية للأفراد العسكريين, وتساهم في خلق روح التجانس والاحتكاك فيما بينهم, إضافة إلى نشر وترقية ممارسة الرياضة في أوساط  الجيش الشعبي والمحافظة على اللياقة البدنية للعسكري من أجل أداء المهام المنوطة به في أحسن الظروف".

وختم قائلا : "هذا ما توليه القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي اهتماما بالغا وعناية خاصة لممارسة الرياضة بكل أشكالها".

 

      وفي ما يلي قائمة المتوجين:

-فئة ما بين 18 و 25 سنة : لعلامية هواري (المركب الرياضي العسكري)

-فئة ما بين 26 و 32 سنة : سماعيلي حمزة (الفوج 2 للنقل ومراقبة المرور  بالسانية)

-فئة ما بين 33 و 40 سنة : درفولي فاتح (مكتب الاستطلاع والحرب الالكترونية)

 

-فئة أكثر من 40 سنة: رزايقية عبد الوهاب (خلية الدفاعات المضاد للطيران).

آخر تعديل على الخميس, 04 كانون2/يناير 2018 13:32
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اليوم الوطني لعدو الجيش الوطني الشعبي: مشاركة واسعة تطبع التظاهرة بوهران
  أدرج يـوم : الخميس, 04 كانون2/يناير 2018 13:21     الفئـة : رياضــة     قراءة : 8 مرة   شارك

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