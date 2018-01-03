جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي: تنظيم ملتقى الابداع الرياضي بدبي بحضور الاخوين عبد اللطيف وفؤاد بقة

الجزائر- ينظم المشرفون على جائزة محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للإبداع الرياضي بالإمارات العربية المتحدة ملتقى الابداع الرياضي يوم الثلاثاء القادم, وهذا عشية حفل تكريم الفائزين بفئات الدورة التاسعة من الشخصيات القيادية والإدارية المحلية والعربية والدولية وعدد من الرياضيين والرياضيات المتوجين من بينهم الجزائريين بقة (عبد اللطيف وفؤاد) اللذين نالا جائزة "أصحاب الهمم والتحديات".

ملتقى الابداع الرياضي التاسع سيكون تحت عنوان "تجارب مبدعة", و هو فرصة لمختلف المتوجين بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي للتحدث, كل واحد في اختصاصه, عن انجازه في سنة 2017 و ابرز التحديات التي رفعوها رغم الصعوبات.

وستعرف جلسات الملتقى حضور المؤسسات الرياضية المحلية والعاملين في القطاع الرياضي وطلبة الجامعات للاستفادة مما سيتم طرحه من المبدعين الذين سيتحدثون عن تجاربهم الإبداعية وأبرز التحديات التي واجهوها في مشوارهم وحولوها الى فرص للتطور والتميز على غرار ما فعله عبد اللطيف و فؤاد بقة اللذين اصبحا اليوم "مثلا في رفع التحدي و تحقيق نتائج تعدت المستوى المحلي والعربي بل بلغ الحديث عنه باللغة الاولمبية", حسب المنظمين.

وفي هذا الشأن قالت موزة المري, الأمينة العامة للجائزة: "لقاء يوم الثلاثاء (9 يناير) ارتأيناه أن يكون فرصة مناسبة لتكريم ابطال تم اختيارهم للتتويج بألقاب كل في مجاله, على غرار الجزائريين (بقة). وستكون الفرصة مواتية للتحاور معهما عن قرب ومع من حقق النتائج من كل الرياضيين لتكوين نماذجهم الإبداعية التي تتناسب مع الدعم الكبير الذي يقدم لهم. ضف الى ذلك ايضا التطلعات الكبيرة التي تضعها القيادة لشبابنا ورياضيينا للمساهمة في حركة التطور التي يشهدها الوطن في جميع المجالات".

وأضافت : "يعد ملتقى الإبداع الرياضي من أهم الفعاليات الرياضية التي يبدأ بها كل عام حيث تكون في صدارة الفعاليات خلال يناير, وهو يعد من أهم أدوات جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي لترسيخ نهج الإبداع في العمل الرياضي ونشر ثقافة التميز والابتكار, وكذلك نشر قصص النجاح للرياضيين التي ساهمت بفوزهم بالجائزة وتسجيل أسمائهم في سجلات التميز والإبداع على المستوى المحلي والعربي والعالمي, إيمانا منا بأن قصص النجاح وتجارب المبدعين تشكل حافزا لجميع العاملين في قطاعنا الرياضي من الرياضيين والإداريين في جميع المجالات والرياضات".

جدير بالذكر أن قائمة الفائزين في فئات الدورة التاسعة للجائزة تضم أسماء عديدة لرياضيين ورياضيات من اللاعبين والمدربين والإداريين والمؤسسات المحلية والعربية والدولية, وهو الأمر الذي سيثري قائمة المتحدثين في الملتقى ويزيد من استفادة القطاع المحلي والعربي من جلساته.

و بتتويجهما, يلتحق الاخوان بقة في سجل جائزة محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للإبداع الرياضي, بالجزائريين توفيق مخلوفي (المتوج في 2012 كأحسن رياضي عربي) وجمال حيمودي (المتوج سنة 2014 بجائزة أحسن حكم عربي) و التقني خير الدين ماضوي (المتوج بلقب أحسن مدرب عربي لسنة 2015).