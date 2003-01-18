كرة القدم/ الرابطة المحترفة الثانية "موبيليس" (الجولة ال 16):  شبيبة بجاية  - سريع غليزان و جمعية وهران- مولودية بجاية في الواجهة

الجزائر- تعود عجلة بطولة الرابطة المحترفة الثانية موبيليس للدوران يوم الجمعة المقبل بإجراء لقاءات الجولة السادسة عشر التي تقترح علينا مواجهتين واعدتين بين اندية تطمح في الصعود للرابطة الاولي حيث يستقبل شبيبة بجاية غريمه سريع غليزان في الوقت تتنقل فيه مولودية بجاية الي وهران لمواجهة الجمعية المحلية.

وتأمل شبيبة بجاية (24 نقطة) في مواصلة التنافس على ورقة الصعود, سيما وأن نقطتين فقط تفصلها عن التأشيرة الثالثة للارتقاء الى الرابطة المحترفة الاولى, في حين يعول سريع غليزان (المركز الثالث, 26ن) على عنصر المباغتة للحفاظ على مرتبته سيما وان اللقاء يجرى دون جمهور وهو ما قد يخفف الضغط عليه. وعاش السريع اسبوعا مكهربا بعد اقصائه المفاجئ من منافسة كاس الجزائر وهو ما اثار غضب الانصار الذين احتجوا على العناصر الاساسية التي قاطعت المباراة بسبب عدم تلقيهم لمستحقاتهم المالية.

بالمقابل, سيكون فريق مولودية بجاية (المرتبة2, 29ن) على موعد صعب عندما يشد الرحال الى وهران لملاقاة الجمعية المحلية (المرتبة8, 22ن), وهو فريق صعب المنال على ارضية ميدان بوعقل و سيرمي بكل ثقله في اللقاء من اجل الاطاحة بمنافسه و الاقتراب اكثر من اصحاب الطليعة.

من جهته, يسعى متصدر البطولة, جمعية عين مليلة, الى استغلال عاملي الارض والجمهور للفوز على الضيف وداد تلمسان والحفاظ على كرسي الريادة سيما وأن الملاحقين ينتظرون تعثره "بشغف كبير". الجمعية التي تلقت هزيمة مفاجئة بميدانه في الجولة الاخيرة من مرحلة الذهاب سيحاول العودة الي سكة الانتصارات من بوابة الوداد المقصى من كاس الجزائر بعد هزيمة ثقيلة امام مولودية الجزائر بنتيجة 4-0.

وتجرى قمة مؤخرة الترتيب بين رائد القبة (المرتبة13) والضيف شباب عين فكرون (المركز14) بملعب 20 اوت بالعاصمة, حيث يطمح كل طرف الى الخروج غانما بنقاط المقابلة تبعده عن منطقة الخطر. الرائد الذى تلقى هزيمة قاسية امام مولودية سعيدة 4-0 في الدور ال 32 من منافسة كاس الجزائر مطالب بتحقيق الفوز و تأكيد استفاقته الاخيرة في البطولة للابتعاد عن منطقة الخطر .

بقية اللقاءات تبدو نظريا في صالح الفرق المحلية, حيث تستضيف شبيبة سكيكدة فريق أمل بوسعادة, وتستقبل جمعية الشلف تشكيلة غالي معسكر, علما ان الفريقين المحليين لا يزالان يطمحان في تحقيق الصعود رغم صعوبة المأمورية.

من جانبه يسعى اهلي برج بوعريرج (المركز6, 25ن) الى الاستثمار في الوضعية الصعبة التي يعاني منها مستضيفه شباب باتنة صاحب مؤخرة الترتيب, والعودة الى الديار بالزاد كاملا بهدف البقاء على "مرمى حجر" من كوكبة المقدمة.

اما مواجهة مولودية سعيدة (المركز12) بالضيف مولودية العلمة (المرتبة 14) فتبدو في صالح "السعيدية" المنتشين بالتأهل الى الدور 16 لكأس الجزائر, اضافة الى الوضع الحرج الذي يمر به الفريق "العلمي" الذى خرج مبكرا من منافسة بعد خسارته بميدانه امام بارادو.

يشار الى ان مباراة شبيبة بجاية بالضيف سريع غليزان هي الوحيدة التي تقام دون جمهور في هذه الجولة.