الرابطة الأولى موبيليس: الرائد في خطر بالعاصمة والملاحقون في انتظار تعثره  

الجزائر - تستأنف الرابطة الأولى موبيليس لكرة القدم نشاطها يومي الجمعة و السبت بإجراء الجولة السادسة عشرة و الأولى لمرحلة الإياب والتي يميزها تنقل الرائد شباب قسنطينة للجزائر العاصمة لملاقاة نصر حسين داي في الوقت الذي تستقبل فيه شبيبة الساورة, ثاني الترتيب, نظيرتها القبائلية.

وسيكون الشباب (1 -31 نقطة) الذي تأهل الأسبوع الماضي للدور السادس عشر لكأس الجزائر على حساب نفس المنافس, في مهمة صعبة للغاية أمام نصر حسين داي (7 - 21 ن) الباحث عن الثأر بعد هزيمة الكأس.

وكان الشباب القسنطيني قد أنهى مرحلة الذهاب بملعب حملاوي بتعادل أمام متذيل الترتيب اتحاد البليدة (1-1) قبل ان يتذوق طعم الهزيمة في الجزائر على يد نادي بارادو (0-2) و بالتالي يتواجد أمام حتمية تدارك الأمور في هذا اللقاء.

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وتستقبل شبيبة الساورة (2 - 27 ن) على ميدانها شبيبة القبائل (11 - 17ن) في لقاء مفتوح على كال الاحتمالات ولو أن التشكيلة المحلية لم تنهزم بميدانها منذ يناير 2015, مما قد يعقد مهمة "الكناري" الذي استقدم خلال مرحلة الانتقالات الشتوية ثلاثة لاعبين (حمار, بن يوسف, فرقان) والذي يريد تحقيق انطلاقة جديدة من بشار يحسن بها وضعيته في الترتيب العام و منه الهروب من منطقة الخطر.

وسيكون ملعب عمر حمادي ببولوغين, مسرحا لحوار شيق بين نادي بارادو (7 - 21 ن) و اتحاد الجزائر (3 - 26 ن), حيث يصعب التكهن بنتيجة المباراة طالما أن المستوى متقارب بين الناديين العاصميين. وتتمنى تشكيلة "سوسطارة" التي لم تنهزم منذ ست مباريات في البطولة و الكأس البقاء على هذه الوتيرة أمام منافس عنيد, و انتظار أي تعثر محتمل للرائد القسنطيني.

أما وفاق سطيف (4 - 24 ن) الذي شهد قدوم المدرب عبد الحق بن شيخة لتعويض خير الدين ماضوي المنتقل للنجم الساحلي التونسي, فسيتنقل إلى الحراش بشعار "ممنوع الهزيمة" أمام منافس مهدد بالنزول للقسم الأسفل (15 - 12 ن).

وتبقى مولودية الجزائر (5 - 23 ن) المتأهلة بسهولة في كأس الجزائر أمام وداد تلمسان (4-0) مطالبة بتوخي الحذر, أمام اتحاد بسكرة (14 - 13 ن) الذي لا زال متواجدا تحت مقصلة السقوط حيث سيتنقل إلى العاصمة بحثا عن نقاط ثمينة.

أما دفاع تاجنانت (11 - 17 ن), فهو يطمح إلى تسجيل فوز ثان على التوالي لدى استقباله أولمبي المدية (13 - 16 ن). فأشبال المدرب عمر بلعطوي الذين أنهوا مرحلة الذهاب بفوز عريض (3-0) على شباب بلوزداد, يريدون الظفر بالنقاط الثلاث قصد الهروب أكثر من المنطقة الحمراء, على حساب أولمبي المدية الذي سجل 4 هزائم و 3 تعادلات خارج قواعد.

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ويقوم شباب بلوزداد (10 - 18 ن) برحلة محفوفة بالمخاطر إلى سيدي بلعباس حيث سيجد في انتظاره الاتحاد المحلي (9 - 20 ن). و يأمل المدرب المغربي رشيد الطاوسي في تحقيق بداية موفقة مع تشكيلة حي "العقيبة".

أخيرا, سيعمل متذيل الترتيب اتحاد البليدة (16 - 8 ن) على عدم إهدار نقاط أخرى بميدانه لدى استقباله مولودية وهران (6 - 22ن) و الشروع من الآن في عملية الإنقاذ لتفادي السقوط للرابطة الثانية.