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البطولة الافريقية لكرة اليد 2018  (تحضيرات): استدعاء 18 لاعبا لدورة قطر الدولية 

  أدرج يـوم : الأربعاء, 03 كانون2/يناير 2018 10:41     الفئـة : رياضــة     قراءة : 24 مرات
البطولة الافريقية لكرة اليد 2018  (تحضيرات): استدعاء 18 لاعبا لدورة قطر الدولية 

الجزائر - استدعى الطاقم الفني للمنتخب الوطني الجزائري  لكرة اليد ''رجال'' 18 لاعبا لخوض دورة قطر الدولية, المقرر إجراؤها من 5 إلى  11 يناير بالدوحة بمشاركة البلد المنظم, إيران وعمان, حسبما نشرته الهيئة  الفدرالية أمس الثلاثاء.

وأجرى المنتخب الجزائري مؤخرا تربصا من 23 إلى 31 ديسمبر ب صربيا, تحضيرا  لبطولة أمم افريقيا 2018 المبرمجة من 17 إلى 27 يناير بالغابون. 

وستتنقل  التشكيلة الجزائرية يوم الخميس 4 يناير الي الدوحة للمشاركة في الدورة الدولية.

وقام الطاقم الفني ل ''الخضر'' الذي يقوده سفيان حيواني ومحمد صغير زين  الدين, باستدعاء أسماء جديدة, ويتعلق الأمر ب محمد أمين بلعيد (الغرافة - قطر)  والحارس عادل بوسمال (تركيا).

 إقرأ أيضا: بطولة افريقيا لكرة اليد /تحضيرات/ : المنتخب الجزائري يفوز أمام بارتيزان بلغراد وديا /36-29/

من جهة أخرى, تم الاستغناء عن خدمات كل من زنادي عبد الجليل (براقي), رابير لمين (الأبيار), حمود أيت علاء خميني (عين توتة) وماشو عبد الجليل (نادي كاهرة  - استونيا).

وسيخوض المنتخب الوطني مقابلات الدور الأول من البطولة الافريقية ضمن  المجموعة الأولى رفقة منتخبات تونس, الكاميرون, الكونغو و منتخب البلد المنظم  الغابون فيما تتشكل المجموعة الثانية من منتخبات مصر (حامل اللقب), المغرب,  جمهورية الكونغو الديمقراطية, انغولا و نيجيريا.

ومعلوم أن  المنتخبات الثلاثة الأولى في المنافسة القارية ستمثل تمثيل القارة اأفريقية في بطولة العالم المقبلة المقررة بألمانيا و الدنمارك سنة 2019,  علما أن  هذا هو الهدف الذي حددته الاتحادية الجزائرية لكرة اليد للطاقم الفني  الوطني المشكل من سفيان حيواني ومحمد صغير زين الدين.

 

       قائمة اللاعبين المستدعين لخوض دورة قطر الدولية:

المجمع البترولي: بن مني عبد الله, غضبان خليفة, شهبور رياض, بركوس مسعود,  بوصيد أحمد, برياح عبد الرحيم, لودف محمد.

نادي براقي: عبدي أيوب, حاج صدوق مصطفى.

شبيبة سكيكدة: جبروني وليد, ساكر رضوان.

أهلي برج بوعريريج: حموش عبد النور, بوريش مولود, موفوك لطيف.

إيستر واست بروفنس (فرنسا): داود هشام.

دانكارك غراند ليتورال (فرنسا): رحيم عبد القادر.

الغرافة (قطر): محمد أمين بلعيد.

تركيا: عادل بوسمال.

 

 

آخر تعديل على الأربعاء, 03 كانون2/يناير 2018 12:59
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البطولة الافريقية لكرة اليد 2018  (تحضيرات): استدعاء 18 لاعبا لدورة قطر الدولية 
  أدرج يـوم : الأربعاء, 03 كانون2/يناير 2018 10:41     الفئـة : رياضــة     قراءة : 24 مرة   شارك

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