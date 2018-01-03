"نسعى لإيجاد حل يرضي جميع الأطراف لدى لجنة تسوية النزاعات"

الجزائر- كشف رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم محفوظ قرباج يوم الثلاثاء أن هيئته تنتظر ورود ملفات الأندية من لجنة تسوية النزاعات، لتأهيل لاعبيها الجدد في حال تقديمها للإثباتات اللازمة في الملف، أما الأندية التي لم تلتزم بذلك ستبقى ممنوعة من الانتداب خلال فترة الانتقالات الشتوية معبرا عن أمله في ايجاد حل يرضي جميع الاطراف.

و لم يستبعد قرباج لجوء لجنة الانضباط إلى خصم النقاط من الاندية ، خلال الاجتماع الذى عقدته الرابطة مع أندية الرابطة المحترفة الأولى و الثانية "موبيليس"، اليوم الثلاثاء بفندق السلطان بحسين داي (الجزائر العاصمة).

و صرح قرباج عقب نهاية الاجتماع لـ "واج" قائلا : "طلبنا من مدوار و حمار و سليمان بصفتهم ممثلي الأندية داخل لجنة النزاعات، بإفادتنا خلال الـ 48 ساعة القادمة بالملفات التي تم تسويتها و التي لا تزال عالقة، من أجل دراستها و تقديم الإجازات الجديدة للاعبين الذين تمت تسوية وضعيتهم مع فرقهم الجديدة.

أما الأندية التي لم تقدم الضمانات اللازمة فستبقى ممنوعة من الاستقدام خلالالميركاتو الشتوي و بعدها تنطلق في حقها إجراءات لجنة الانضباط التي قد تصل إلى خصم النقاط و هو ما لا أتمناه". مشيرا إلى وجود إمكانية التوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف لتسوية هذه النزاعات المالية.

و حذر رئيس الرابطة الأندية من المصير المجهول الذي يواجهها في ظل غياب مصادر التمويل : "على الأندية الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه اللاعبين من أجل حل مشكلة لجوء اللاعبين للجنة النزاعات، فلا يمكن انتداب لاعب و النادي غير قادر على تقديم أجرته في الوقت المناسب. كتلة الأجور المرتفعة جدا هي المشكل الأساسي و الحل في خفضها بداية من الموسم المقبل في ظل غياب مصادر التمويل و الأزمة التي تعيشها البلاد".

و فيما يخض موضوع البرمجة في مرحلة الإياب، قال قرباج أنه مضطر لإنهاء منافسات البطولة الوطنية في 18 مايو، وفق تعلميات الاتحاد الدولي لكرة القدم، تحسبا لإجراء كأس العالم 2018 بروسيا بين 14 يونيو و 15 يوليو.

و قال الرجل الأول في الرابطة في هذا الصدد لـ "واج" : "طلبت من الفرق خاصة التي ستشارك في المنافسات القارية التفهم فيما يخص البرمجة خلال مباريات مرحلة الإياب من أجل إنهاء البطولة في التاريخ المتفق عليه و هو 18 مايو، من أجل تسهيل الأمور علينا، بتفادي تقديم و تأخير اللقاءات بشكل متكرر، و نتمنى أن يستجيب الجميع لذلك".

من جانبه كشف الناطق الرسمي لأولمبي الشلف و ممثل الأندية داخل لجنة النزاعات، أنه على غير العادة حضر ملفات للدفاع عن مصالح الأندية أمام لجنة النزاعات في لقاء مرتقب يوم الخميس : "كممثلي للأندية حضرنا ملفات للدفاع عن مصالح الأندية و إيجاد حل يرضي جميع الأطراف خلال لقاء يوم الخميس القادم، حتى نتفادى الهجرة الجماعية للاعبين لدى بعض الفرق. إذا كان الفريق مستعد لتسديد أموال اللاعب فلن يستطيع الرحيل كما يحلو له".

و أضاف مدوار قائلا : "الأمور تغيرت على مستوى لجنة النزاعات بتواجد ممثلي الأندية فليس هناك حكم وحيد يفصل في الملفات. كما اقترحنا أيضا تواجد ممثلي رؤساء الأندية و المدربين و اللاعبين في محكمة التحكيم الرياضي، حتى يدافع كل طرف عن حقوقه".

و صوت رؤساء الأندية الذين حضروا الاجتماع، على عودة "منتدى الرؤساء" الذي كان يترأسه سابقا محفوظ قرباج، كقوة اقتراح سواء للرابطة أول الاتحادية و حتى لوزارة الشباب و الرياضة : "آراء رؤساء الأندية ستكون دوما مفيدة للهيئات المسيرة لكرة القدم الجزائرية باعتبارهم الفاعلين في الميدان، و لهذا صوت الجميع بعودة منتدى الرؤساء و ذلك بمباركة من رئيس الفاف الذي كان عضوا فيه سابقا" و هو ما كشفه مدوار عقب نهاية الاجتماع، مشيرا أن الأشغال جرت في أجواء مريحة و أخوية بحضور ممثلي الفاف.

و سبق لرئيس الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم محفوظ قرباج، في كلمته الافتتاحية لأشغال هذا الاجتماع تفنيد كل ما تردد حول نيته التحضير لانقلاب مزعوم أو تكتل مع رؤساء الأندية ضد رئيس الاتحادية خير الدين زطشي، مؤكدا أنهم يمثلون "أسرة واحدة و يعملون جميعا لصالح كرة القدم الجزائرية، و إن كانت هناك بعض الخلافات بيننا في وجهات النظر، لا يعني أنه توجد بيننا خلافات أو صراعات فنحن لسنا في حرب".

و حضر اجتماع الربطة-الأندية 28 رئيس نادي محترف من أصل 32، بالإضافة إلى حكيم مدان، رشيد قاسمي، العربي عومامر و بهلول عمار كممثلين عن الاتحادية الجزائرية لكرة القدم.