أهم الأحداث الرياضية لسنة 2017

الجزائر - إليكم أهم الأحداث الرياضية خلال سنة 2017 :
يناير
2017/01/05: تتويج رياض محرز أفضل لاعب كرة قدم افريقي لسنة 2016.
2017/01/15: كأس افريقيا للأمم-2017: تعادل الجزائر و زمبابوي 2-2.
2017/01/19: كأس افريقيا للأمم (المجموعة ب- اليوم الثاني): الجزائر تنهزم أمام تونس 1-2.
2017/01/23: كأس افريقيا للأمم (المجموعة ب-اليوم الثالث): السنغال-الجزائر 2-2 اقصاء الخضر.
2017/01/24: كرة القدم/المنتخب الوطني: استقالة المدرب جورج ليكنز.
فبراير
2017/02/03: الجمعية العامة التأسيسية لاتحادية الايكيدو:انتخاب عمار بن عالية رئيسا.
2017/02/04: الجمعية العامة التأسيسية للفوفينام: ربيع آيت مجبار ينتخب رئيسا.
: وفاة رشيد خلواطي رئيس سابق للرابطة الوطنية لكرة القدم.
2017/02/06: كأس افريقيا للأمم-نهائي 2017: انهزام مصر للمرة الأولى منذ 2004 أمام الكاميرون (1-2) الذي يتوج بلقبه الخامس.
2017/02/11: الاتحادية الجزائرية للبادمينتون: إعادة انتخاب مسعود زوبيري لعهدة جديدة.
: الاتحادية الجزائرية للرياضة و العمل: إعادة انتخاب عبد الكريم شوشاوي على رأس الاتحادية.
2017/02/16: مبروك قربوعة على رأس الاتحادية الجزائرية للدراجات.
: علي حملات ينتخب رئيسا جديدا للاتحادية الجزائرية للرماية
الرياضية.
2017/02/21: إعادة انتخاب عبد الحفيظ إيزم على رأس اتحادية الرياضة المدرسية.
2017/02/23: الاتحادية الجزائرية للجيدو: انتخاب رشيد لعراس رئيسا جديدا.
:اتحادية الألعاب و الرياضات التقليدية: إعادة انتخاب ماموني بوترفاس.
: الجمعية التأسيسية لفدرالية للجوجيتسو: انتخاب كمال كزيز رئيسا.
2017/02/25: الاتحادية الجزائرية لكرة السلة: إعادة انتخاب علي سليماني.
: الاتحادية الجزائرية للشطرنج: انتخاب ابراهيم جلول رئيسا.
2017/02/28: الاتحادية الجزائرية للمصارعة المشتركة: إعادة انتخاب رابح شباح.
مارس
2017/03/02: كمال الاجسام والحمل بالقوة: انتخاب موسى مساور لعهدة جديدة
:انتخاب غدير سعدي رئيسا للاتحادية الجزائرية للرياضة الجامعية
2017/03/03: إعادة انتخاب الهادي مصعب رئيسا للاتحادية الجزائرية للرياضة للجميع
2017/03/04: انتخاب محمد نحاسية رئيسا للاتحادية الجزائرية للملاكمة
:انتخاب سفيان زاهي رئيسا للاتحادية الجزائرية للجمباز
:إعادة انتخاب محمد جواج على رأس الاتحادية الجزائرية للفوفينام فييت
فوداو
:انتخاب حسان جيلالي رئيسا جديدا لاتحادية الجزائرية للشراع
2017/03/09: انتخاب محمد حشفة رئيسا جديدا للاتحادية الجزائرية لرياضات الاحتياجات الخاصة
:انتخاب محمد رضا حروق على رأس الاتحادية الجزائرية لرياضات الكرة الحديدية
: انتخاب العربي عبد اللاوي رئيسا جديدا للاتحادية الجزائرية لرفع الأثقال
: إعادة انتخاب سعيد أغروم لعهدة جديدة على رأس الاتحادية الجزائرية للرياضات الهوائية
2017/03/10: الرياضات الميكانيكية: إعادة انتخاب شهاب بلول لعهدة أخرى
2017/03/11: الاتحادية الجزائرية للفنون القتالية: إعادة انتخاب الرئيس جمال تعزيبت
: تجديد الثقة في متيجي رئيسا للاتحادية الجزائرية للفروسية
: انتخاب محمد حكيم بوغادو رئيسا للاتحادية الجزائرية للسباحة
: اعادة انتخاب الرئيس طيابي على رأس الاتحادية الجزائرية للتايكواندو
: انتخاب عبد الحكيم ديب رئيسا للاتحادية الجزائرية لألعاب القوى
: انتخاب محمد بوخدار رئيسا للإتحادية الجزائرية للإنقاذ و الإسعاف ونشاطات الغوص البحري
: انتخاب الشريف درقاوي رئيسا للإتحادية الجزائرية لتنس الطاولة
2017/03/20: انتخاب خير الدين زطشي رئيسا للإتحادية الجزائرية لكرة القدم
: انتخاب عبد الكامل بونكتة رئيسا للاتحادية الرياضية للصم الجزائريين
2017/03/21: انتخاب سعيد عباس رئيسا للاتحادية الجزائرية للفول كونتاكت والكيك بوكسينغ والرياضات المشابهة
2017/03/30: تنصيب المكتب المؤقت المسير للاتحادية الجزائرية للكاراتي
أبريل
2017/04/01: حبيب لعبان ينتخب رئيسا جديدا للاتحادية الجزائرية لكرة اليد.
2017/04/06: مصطفى لموشي ينتخب رئيسا جديدا للاتحادية الجزائرية لكرة الطائرة
2017/04/13: كرة القدم : الإسباني لوكاس ألكاراز مدربا جديدا للجزائر
2017/04/16: الجزائر بطلة إفريقيا حسب الفرق (رجال-سيدات) للجيدو 2017
2017/04/23: الجزائري عادل حامق يتوج بطل إفريقيا للبادمينتون (اختصاص فردي ذكور)
مايو
2017/05/01 : مصارعة/بطولة إفريقيا : الجزائر تتحصل على 36 ميدالية من بينها 14 ذهبية
2017/05/02 : المنتخب الجزائري لكرة القدم : المكتب الفدرالي يوافق "بالإجماع" على اختيار المدرب لوكاس ألكاراز
2017/05/03: كرة الطائرة/كأس الجزائر (رجال) : الكأس الثامنة و رابع ثنائي لنادي برج بوعريريج
2017/05/12: المجمع النفطي يتوج بطل لقسم الممتاز لكرة اليد رجال
2017/05/16: كرة اليد/بطولة ممتاز (سيدات) : عناصر المجمع النفطي يحتفظون بالكأس
2017/05/19: كرة القدم : وفاة حارس المرمى الدولي محمد رحماني
2017/05/22: كرة اليد : وفاة حارس المرمى الجزائري سفيان غلور
2017/05/24: الاتحادية الجزائرية للكاراتي-دو : بوبكر مخفي يعين على رأس مجلس الإدارة الانتقالي
2017/05/25 : الاتحادية الجزائرية للملاكمة : وزارة الشباب و الرياضة تقرر تعليق رئيس الفدرالية محمد نحايسية
2017/05/26: كأس الجزائر لكرة اليد (سيدات) : المجمع النفطي يهزم نادي الأبيار و يتوج بالكأس
كأس الجزائر لكرة اليد (رجال) : المجمع النفطي يهزم وفاق عين توتة و يتوج بالكأس
2017/05/27: الجمعية العامة الانتخابية للجنة الأولمبية الجزائرية : براف ينتخب لعهدة جديدة
2017/05/28 : الجمعية العامة الانتخابية للجنة الأولمبية الجزائرية : طعن جماعي لرؤساء الاتحاديات الرياضية و أعضاء من الجمعية العامة.
يونيو
2017/06/07: فريق وفاق سطيف يتوج رسميا بلقب بطولة الجزائر لكرة القدم 2016-2017
2017/06/09: الفيدرالية العالمية للكاراتي تجميد نشاط الاتحادية الجزائرية ب " أثر فوري" و تطالب وزارة الشباب و الرياضة بايجاد حل " لاختلال التسيير" على مستوى الاتحادية الجزائرية للكاراتي.
2017/06/10: الجمعية العامة الانتخابية للجنة الأولمبية الجزائرية تجدد" استيائها " و تطالب بانتخابات جديدة.
2017/06/11: كرة السلة/بطولة الجزائر سيدات : النادي البترولي يحافظ على لقبه الوطني
كرة القدم/تصفيات الكأس الافريقية-2019 الجزائر تهزم الطوغو (1-0)
2017/06/14: كرة السلة/بطولة الجزائر سيدات : النادي البترولي يحافظ على لقبه الوطني
الرياضة الجزائرية: اللجنة الدولية الاولمبية تدعو الى اعادة تنظيم مناخ الثقة و الاحترام المتبادل
الفيدرالية الدولية للملاكمة تعلق نشاط المدرب الوطني ابراهيم بجاوي
2017/06/18: كاراتي دو : مصارعو المنتخب الوطني يدعمون المكتب المسير المعين من طرف وزارة الشباب والرياضة
2017/06/25: بطولة افريقيا للملاكمة 2017: محمد فليسي يحافظ على لقبه وبوشان وسفوح يتحصلان على الميدالية الذهبية
2017/06/29: بطولة افريقيا لألعاب القوى( أقل من 20 سنة) : عودة المنافسة إلى الجزائر بعد 23 سنة و ب 331 رياضيي بمشاركة 35 بلد الى تلمسان
يوليو
2017/07/05: كرة القدم/شباب بلوزداد يفوز بكأس الجزائر أمام وفاق سطيف (هدف مقابل صفر بعد الوقت الإضافي)
2017/07/06: كرة السلة/كأس الجزائر (سيدات) : بحرية حسين داي يحافظ على لقبه أمام شبيبة فتيات القبة
:كرة السلة//كاس الجزائر (رجال) : فريق المجمع البترولي يتوج بكأس الجزائر بعد تغلبه على اتحاد سطيف
:عمر غريب يقال من منصبه كمدير عام لمولودية العاصمة واستخلافه بكمال قاسي السعيد
: كرة السلة/ القيم الممتاز أ : المجمع البترولي يسيطر على نصر حسين داي و يتوج بلقب بطل الجزائر
2017/07/17 : بطولة العالم لألعاب القوى 2017: توفيق مخلوفي يعلن غيابه عن موعد لندن
2017/07/18: كرة اليد لأقل من 21 سنة: انطلاق بطولة العالم-2017 بالجزائر
2017/07/19: ألعاب القوى/البطولة العربية 2017 : الجزائر في المرتبة الثالثة برصيد 18 ميدالية
2017/07/20 : الجمعية العامة الانتخابية للجنة الأولمبية الجزائرية: محكمة التحكيم الرياضي ترفض طعن الاتحاديات المحتجة
2017/07/27: الألعاب العالمية 2017 /كاراتي/: الجزائرية لامية معطوب تحرز الميدالية الذهبية
2017/07/30: اسبانيا تتوج باللقب العالمي لكرة اليد لاقل من 21 سنة بالجزائر على حساب الدنمارك (39-38)
أغسطس
2017/08/01: عبد السلام ذراع يخلف نحاسية على راس الاتحادية الوطنية للملاكمة
2017/08/05: كأس العالم للفوفينام فييت فوداو: الجزائر تحافظ على وصافتها ب 27 ميدالية
2017/08/07: تجميد نشاط الاتحادية الجزائرية للكاراتي دو من طرف الاتحادية العالمية للكاراتي: وزارة الشباب والرياضة تنصب خلية أزمة
2017/08/18: كأس أفريقيا للمحليين (الدور التصفوي الأخير/إياب): تعادل ليبيا والجزائر (1-1) : إقصاء الجزائر من دورة المغرب.
2017/08/20: الكونفدرالية الأفريقية للرافا: الجزائري محمد ياسين كافي رئيسا جديدا
سبتمبر
2017/09/02: كرة القدم/كأس العالم 2018 (الجولة الثالثة من التصفيات) خسارة الجزائر من زامبيا (1-3) وإقصاء شبه مؤكد.
2017/09/05: كرة القدم/كأس العالم 2018 (الجولة الرابعة من التصفيات): خسارة المنتخب الجزائري أما نظيره الزامبي (0-1) وإقصاء الخضر.
2017/09/24: الاتحادية الجزائرية لكرة القدم تجدد ثقتها في لوكاس ألكاراز
أكتوبر
2017/10/07: كرة القدم/كأس العالم 2018 (الجولة الخامسة من التصفيات):خسارة الجزائر أما الكاميرون ب 0-2
2017/10/11: الاتحادية الجزائرية لكرة القدم تتخلى عن خدمات ألكاراز
2017/10/15: المجلس الدولي لألعاب البحر الابيض المتوسط : إعادة انتخاب الجزائري عدادي لعهدة رئاسية جديدة
2017/10/18: الفريق الوطني لكرة القدم: تعيين رابح ماجر مدربا جديدا
2017/10/24: دراجات / طواف الجزائر 2017: فوز التونسي نويصري بالبطولة الـ20.
نوفمبر
2017/11/01: كأس الجزائر الممتازة: نادي وفاق سطيف يحرز اللقب بتغلبه على نادي شباب بلوزداد
2017/11/10: كرة القدم/كأس العالم 2018 (الجولة السادسة من التصفيات): تعادل الجزائر ونيجيريا (1-1)
2017/11/11: كرة قدم: وفاة اللاعب السابق لفريق جبهة التحرير الوطني عمار رواي.
2017/11/28: كأس أفريقيا للمحليين: استعمال الفيديو في التحكيم لأول مرة ابتداء من ربع النهائي (الاتحادية الأفريقية لكرة القدم)
ديسمبر
2017/12/09: الجمعية العامة الانتخابية لرياضات الكرة الحديدية: محمد شرع رئيسا جديدا
2017/12/12: كأس العالم لكرة القدم/تصفيات: الاتحادية الدولية لكرة القدم (فيفا) تعاقب نيجيريا وتمنح الجزائر فوزا على البساط ب 3-0.