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أهم الأحداث الرياضية لسنة 2017

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 02 كانون2/يناير 2018 09:20     الفئـة : رياضــة     قراءة : 30 مرات

الجزائر - إليكم أهم الأحداث الرياضية خلال سنة 2017 :  

 

يناير

 

2017/01/05: تتويج رياض محرز أفضل لاعب كرة قدم افريقي لسنة 2016.

2017/01/15: كأس افريقيا للأمم-2017: تعادل الجزائر و زمبابوي 2-2.

2017/01/19: كأس افريقيا للأمم (المجموعة ب- اليوم الثاني): الجزائر تنهزم أمام تونس 1-2.

2017/01/23: كأس افريقيا للأمم (المجموعة ب-اليوم الثالث): السنغال-الجزائر  2-2 اقصاء الخضر.

2017/01/24: كرة القدم/المنتخب الوطني: استقالة المدرب جورج ليكنز.

 

فبراير

 

2017/02/03: الجمعية العامة التأسيسية لاتحادية الايكيدو:انتخاب عمار بن عالية  رئيسا.

2017/02/04: الجمعية العامة التأسيسية للفوفينام: ربيع آيت مجبار ينتخب رئيسا.

                  : وفاة رشيد خلواطي رئيس سابق للرابطة الوطنية لكرة القدم.

2017/02/06:  كأس افريقيا للأمم-نهائي 2017: انهزام مصر للمرة الأولى منذ 2004 أمام الكاميرون (1-2) الذي يتوج بلقبه الخامس.

2017/02/11: الاتحادية الجزائرية للبادمينتون: إعادة انتخاب مسعود زوبيري لعهدة جديدة.

                  : الاتحادية الجزائرية للرياضة و العمل: إعادة انتخاب عبد الكريم شوشاوي على رأس الاتحادية.

2017/02/16: مبروك قربوعة على رأس الاتحادية الجزائرية للدراجات.

                    : علي حملات ينتخب رئيسا جديدا للاتحادية الجزائرية للرماية 

الرياضية.   

2017/02/21: إعادة انتخاب عبد الحفيظ إيزم على رأس اتحادية الرياضة المدرسية.

2017/02/23: الاتحادية الجزائرية للجيدو: انتخاب رشيد لعراس رئيسا جديدا.

                 :اتحادية الألعاب و الرياضات التقليدية: إعادة انتخاب ماموني  بوترفاس.

                   : الجمعية التأسيسية لفدرالية للجوجيتسو: انتخاب كمال كزيز رئيسا.

2017/02/25: الاتحادية الجزائرية لكرة السلة: إعادة انتخاب علي سليماني.

                  : الاتحادية الجزائرية للشطرنج: انتخاب ابراهيم جلول رئيسا.

2017/02/28: الاتحادية الجزائرية للمصارعة المشتركة: إعادة انتخاب رابح شباح. 

 

مارس

 

2017/03/02: كمال الاجسام والحمل بالقوة: انتخاب موسى مساور لعهدة جديدة

                    :انتخاب غدير سعدي رئيسا للاتحادية الجزائرية للرياضة الجامعية

2017/03/03: إعادة انتخاب الهادي مصعب رئيسا للاتحادية الجزائرية للرياضة  للجميع

2017/03/04: انتخاب محمد نحاسية رئيسا للاتحادية الجزائرية للملاكمة

                  :انتخاب سفيان زاهي رئيسا للاتحادية الجزائرية للجمباز

                  :إعادة انتخاب محمد جواج على رأس الاتحادية الجزائرية للفوفينام فييت 

فوداو 

                  :انتخاب حسان جيلالي رئيسا جديدا لاتحادية الجزائرية للشراع

2017/03/09: انتخاب محمد حشفة رئيسا جديدا للاتحادية الجزائرية لرياضات الاحتياجات الخاصة

                   :انتخاب محمد رضا حروق على رأس الاتحادية الجزائرية لرياضات الكرة الحديدية

                   : انتخاب العربي عبد اللاوي رئيسا جديدا للاتحادية الجزائرية لرفع  الأثقال

                   : إعادة انتخاب سعيد أغروم لعهدة جديدة على رأس الاتحادية الجزائرية للرياضات الهوائية

2017/03/10:  الرياضات الميكانيكية: إعادة انتخاب شهاب بلول لعهدة أخرى

2017/03/11: الاتحادية الجزائرية للفنون القتالية: إعادة انتخاب الرئيس جمال تعزيبت

                  : تجديد الثقة في متيجي رئيسا للاتحادية الجزائرية للفروسية  

                  : انتخاب محمد حكيم بوغادو رئيسا للاتحادية الجزائرية للسباحة

                  : اعادة انتخاب الرئيس طيابي على رأس الاتحادية الجزائرية للتايكواندو

                  : انتخاب عبد الحكيم ديب رئيسا للاتحادية الجزائرية لألعاب القوى

                  : انتخاب محمد بوخدار رئيسا للإتحادية الجزائرية للإنقاذ و الإسعاف  ونشاطات الغوص البحري 

                  : انتخاب الشريف درقاوي رئيسا للإتحادية الجزائرية لتنس الطاولة

2017/03/20: انتخاب خير الدين زطشي رئيسا للإتحادية الجزائرية لكرة القدم

                  : انتخاب عبد الكامل بونكتة رئيسا للاتحادية الرياضية للصم الجزائريين

2017/03/21: انتخاب سعيد عباس رئيسا للاتحادية الجزائرية للفول كونتاكت والكيك  بوكسينغ والرياضات المشابهة

2017/03/30: تنصيب المكتب المؤقت المسير للاتحادية الجزائرية للكاراتي 

 

أبريل

 

       2017/04/01: حبيب لعبان ينتخب رئيسا جديدا للاتحادية الجزائرية لكرة اليد.

       2017/04/06: مصطفى لموشي ينتخب رئيسا جديدا للاتحادية الجزائرية لكرة الطائرة

       2017/04/13: كرة القدم : الإسباني لوكاس ألكاراز مدربا جديدا للجزائر 

       2017/04/16: الجزائر بطلة إفريقيا حسب الفرق (رجال-سيدات) للجيدو 2017

       2017/04/23: الجزائري عادل حامق يتوج بطل إفريقيا للبادمينتون (اختصاص فردي  ذكور)

 

مايو

 

       2017/05/01 : مصارعة/بطولة إفريقيا : الجزائر تتحصل على 36 ميدالية من بينها 14 ذهبية

       2017/05/02 : المنتخب الجزائري لكرة القدم : المكتب الفدرالي يوافق "بالإجماع" على اختيار المدرب لوكاس ألكاراز

       2017/05/03: كرة الطائرة/كأس الجزائر (رجال) : الكأس الثامنة و رابع ثنائي لنادي برج بوعريريج  

       2017/05/12: المجمع النفطي يتوج بطل لقسم الممتاز لكرة اليد رجال

       2017/05/16: كرة اليد/بطولة ممتاز (سيدات) : عناصر المجمع النفطي يحتفظون  بالكأس

       2017/05/19: كرة القدم : وفاة حارس المرمى الدولي محمد رحماني

       2017/05/22: كرة اليد : وفاة حارس المرمى الجزائري سفيان غلور

       2017/05/24: الاتحادية الجزائرية للكاراتي-دو : بوبكر مخفي يعين على رأس مجلس الإدارة الانتقالي    

       2017/05/25 : الاتحادية الجزائرية للملاكمة : وزارة الشباب و الرياضة تقرر تعليق رئيس الفدرالية محمد نحايسية

       2017/05/26: كأس الجزائر لكرة اليد (سيدات) : المجمع النفطي يهزم نادي الأبيار و يتوج بالكأس

                            كأس الجزائر لكرة اليد (رجال) : المجمع النفطي يهزم وفاق عين توتة و يتوج بالكأس

       2017/05/27: الجمعية العامة الانتخابية للجنة الأولمبية الجزائرية : براف  ينتخب لعهدة جديدة

       2017/05/28 : الجمعية العامة الانتخابية للجنة الأولمبية الجزائرية : طعن جماعي لرؤساء الاتحاديات الرياضية و أعضاء من الجمعية العامة.

 

يونيو

 

2017/06/07: فريق وفاق سطيف يتوج رسميا بلقب بطولة الجزائر لكرة القدم  2016-2017 

2017/06/09: الفيدرالية العالمية للكاراتي تجميد نشاط الاتحادية الجزائرية ب "  أثر فوري" و تطالب وزارة الشباب و الرياضة بايجاد حل " لاختلال التسيير" على  مستوى الاتحادية الجزائرية للكاراتي.

2017/06/10: الجمعية العامة الانتخابية للجنة الأولمبية الجزائرية تجدد" استيائها " و تطالب بانتخابات جديدة.

2017/06/11: كرة السلة/بطولة الجزائر سيدات : النادي البترولي يحافظ على لقبه الوطني

كرة القدم/تصفيات الكأس الافريقية-2019 الجزائر تهزم الطوغو (1-0) 

2017/06/14: كرة السلة/بطولة الجزائر سيدات : النادي البترولي يحافظ على لقبه  الوطني 

الرياضة الجزائرية: اللجنة الدولية الاولمبية تدعو الى اعادة تنظيم مناخ الثقة و الاحترام المتبادل

الفيدرالية الدولية للملاكمة تعلق نشاط المدرب الوطني ابراهيم بجاوي

2017/06/18: كاراتي دو : مصارعو المنتخب الوطني يدعمون المكتب المسير المعين من طرف وزارة الشباب والرياضة

2017/06/25: بطولة افريقيا للملاكمة 2017:  محمد فليسي يحافظ على لقبه وبوشان  وسفوح يتحصلان على الميدالية الذهبية

2017/06/29: بطولة افريقيا لألعاب القوى( أقل من 20 سنة) : عودة المنافسة إلى الجزائر بعد 23 سنة و ب 331 رياضيي بمشاركة 35 بلد الى تلمسان

 

يوليو

 

2017/07/05: كرة القدم/شباب بلوزداد يفوز بكأس الجزائر أمام وفاق سطيف (هدف مقابل صفر بعد الوقت الإضافي)

2017/07/06: كرة السلة/كأس الجزائر (سيدات) : بحرية حسين  داي يحافظ على لقبه أمام شبيبة فتيات القبة

                 :كرة السلة//كاس الجزائر (رجال) :  فريق المجمع البترولي يتوج بكأس الجزائر بعد تغلبه على اتحاد سطيف 

                 :عمر غريب يقال من منصبه كمدير عام لمولودية العاصمة واستخلافه بكمال قاسي السعيد 

                 : كرة السلة/ القيم الممتاز أ : المجمع البترولي  يسيطر على  نصر حسين داي  و يتوج بلقب بطل الجزائر 

2017/07/17 : بطولة العالم لألعاب القوى 2017: توفيق مخلوفي يعلن غيابه عن موعد لندن

2017/07/18:  كرة اليد لأقل من 21 سنة: انطلاق بطولة العالم-2017 بالجزائر

2017/07/19: ألعاب القوى/البطولة العربية 2017 : الجزائر في المرتبة الثالثة برصيد 18 ميدالية 

2017/07/20 : الجمعية العامة الانتخابية للجنة الأولمبية الجزائرية: محكمة التحكيم الرياضي ترفض طعن الاتحاديات المحتجة 

2017/07/27: الألعاب العالمية 2017 /كاراتي/: الجزائرية لامية معطوب تحرز  الميدالية الذهبية

2017/07/30: اسبانيا تتوج باللقب العالمي لكرة اليد لاقل من 21 سنة بالجزائر على حساب الدنمارك (39-38)

 

أغسطس

 

2017/08/01: عبد السلام ذراع يخلف نحاسية على راس الاتحادية الوطنية للملاكمة

2017/08/05: كأس العالم للفوفينام فييت فوداو: الجزائر تحافظ على وصافتها ب 27  ميدالية

2017/08/07: تجميد نشاط الاتحادية الجزائرية للكاراتي دو من طرف الاتحادية العالمية للكاراتي: وزارة الشباب والرياضة تنصب خلية أزمة

2017/08/18: كأس أفريقيا للمحليين (الدور التصفوي الأخير/إياب): تعادل ليبيا والجزائر (1-1) : إقصاء الجزائر من دورة المغرب.

2017/08/20: الكونفدرالية الأفريقية للرافا: الجزائري محمد ياسين كافي رئيسا جديدا

 

سبتمبر

 

2017/09/02: كرة القدم/كأس العالم 2018 (الجولة الثالثة من التصفيات) خسارة  الجزائر من زامبيا (1-3) وإقصاء شبه مؤكد.

2017/09/05: كرة القدم/كأس العالم 2018 (الجولة الرابعة من التصفيات): خسارة  المنتخب الجزائري أما نظيره الزامبي (0-1) وإقصاء الخضر.

2017/09/24: الاتحادية الجزائرية لكرة القدم تجدد ثقتها في لوكاس ألكاراز

 

أكتوبر

 

2017/10/07: كرة القدم/كأس العالم 2018 (الجولة الخامسة من التصفيات):خسارة  الجزائر أما الكاميرون ب 0-2

2017/10/11:  الاتحادية الجزائرية لكرة القدم تتخلى عن خدمات ألكاراز

2017/10/15: المجلس الدولي لألعاب البحر الابيض المتوسط : إعادة انتخاب  الجزائري عدادي لعهدة رئاسية جديدة

2017/10/18: الفريق الوطني لكرة القدم: تعيين رابح ماجر مدربا جديدا 

2017/10/24: دراجات / طواف الجزائر 2017: فوز التونسي نويصري بالبطولة الـ20.

 

نوفمبر

 

2017/11/01: كأس الجزائر الممتازة: نادي وفاق سطيف يحرز اللقب بتغلبه على نادي  شباب بلوزداد

2017/11/10:  كرة القدم/كأس العالم 2018 (الجولة السادسة من التصفيات): تعادل  الجزائر ونيجيريا (1-1)

2017/11/11: كرة قدم: وفاة اللاعب السابق لفريق جبهة التحرير الوطني عمار رواي.

2017/11/28: كأس أفريقيا للمحليين: استعمال الفيديو في التحكيم  لأول مرة ابتداء من ربع النهائي (الاتحادية الأفريقية لكرة القدم)

 

ديسمبر

 

2017/12/09: الجمعية العامة الانتخابية لرياضات الكرة الحديدية: محمد شرع  رئيسا جديدا

 

2017/12/12: كأس العالم لكرة القدم/تصفيات: الاتحادية الدولية لكرة القدم (فيفا) تعاقب نيجيريا وتمنح الجزائر فوزا على البساط ب 3-0. 

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أهم الأحداث الرياضية لسنة 2017
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 02 كانون2/يناير 2018 09:20     الفئـة : رياضــة     قراءة : 30 مرة   شارك

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