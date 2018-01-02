شراع/ كأس الجزائر في اختصاص"اوبتيميست": "أجلنا سباقات اليوم الثاني بسبب اضطراب البحر"  

الجزائر - أجلت سباقات اليوم الثاني لمنافسات كأس الجزائر للشراع في اختصاص "أوبتيميست" فردي (ذكور-إناث), والتي كانت مقررة يوم الإثنين بالمدرسة الوطنية للرياضات المائية وتحت المائية بالجزائر شاطئ, ببرج البحري (الجزائر العاصمة), بسبب "اضطراب البحر", حسبما كشف عنه مدير التنظيم الرياضي للاتحادية الجزائرية للشراع, رضوان عباس.

وصرح عباس "لواج" "فضلنا عدم المغامرة بملاحينا بسبب حالة البحر الذي كان مضطربا اليوم (الاثنين) وأجلنا المنافسة الى يوم غد الثلاثاء".

وأضاف "تلقينا نشرية خاصة للاحوال الجوية تشير الى اضراب جوي. ففي حال عدم تحسن الظروف يوم غد (الثلاثاء), فسيتم رفع تقرير الى المكتب الفيدرالي والذي بدوره سيتخذ القرار المناسب حول هذا الأمر, لأن المنافسة عرفت إجراء سباقين اثنين فقط".

وشهد اليوم الاول لكأس الجزائر لهذه الفئة, الذي نظم أمس الاحد, إجراء سباقين اثنين فقط, علما أن القوانين المعمول بها لا تسمح باعتماد المنافسة التي تجرى خلالها أقل من ثلاثة سباقات.

وأفاد المتحدث "نتمنى ان تتحسن الأحوال الجوية لإجراء سباق ثالث يوم غد الثلاثاء من أجل المصادقة على هذه الدورة".

ويتقاسم صدارة الترتيب عند الذكور, مؤقتا, كل من أسامة بن جاوي (نادي عين طاية) و فيصل دوال (نادي تيبازة) و إلياس منصري (أمل الجزائر شاطئ), بينما تنفرد أماني بوصوار من نادي المرسى بالريادة لدى الإناث بشكل مؤقت أيضا.

وتشهد هذه المنافسة, المخصصة لفئة اقل من 15 سنة, مشاركة ما يقارب 80 بحارا من بينهم 30 فتاة, يمثلون 30 ناديا.

وستكون متبوعة بسباقات اختصاصي "أر أس إكس" ولازير "راديال" بالنسبة للإناث في الفترة الممتدة من 3 إلى 5 يناير الحالي.

للإشارة, جرت مؤخرا منافسات كأس الجزائر للألواح الشراعية, وعرفت تتويج بن ناقة إسلام من نادي "فان غليس" سكيكدة في اختصاص "بيك تيكنو" عند الذكور, و رزواني نايلة من شبيبة المرسى لدى الإناث بالكأس.

أما القوارب الشراعية, ففي اختصاص "لازير 4.7", عاد اللقب عند الذكور, للبحار قبايلي محمد من نادي تيبازة, في حين عانقت الكأس في نفس الاختصاص لدى الإناث، البحارة ميساء عبد الفتاح من نادي الجزائر شاطيء.