كأس الجزائر لأقل من 17 سنة للمبارزة: سيطرة عناصر فريق مولودية الجزائر على المنافسة

الجزائر - سيطرت عناصر فريق مولودية الجزائر على منافسات المرحلة الأولى من كأس الجزائر للمبارزة لأقل من 17 سنة (فردي/ ذكور-اناث), التي جرت اليوم الاثنين بقاعة حرشة حسان بالجزائر العاصمة بتحقيقها لأربعة ألقاب في أربعة أسلحة من بين ستة ممكنة.

وحقق مبارزو مولودية الجزائر المرتبة الاولى في كل من سلاح الشيش (ذكور واناث) والحسام (ذكور -ناث), في حين حقق فريق ديناميك الجزائر الوسطى المرتبة الاولى في كل من السيف (ذكور-اناث).

وعرفت المرحلة الاولى لكأس الجزائر لأقل من 17 سنة مشاركة ما يفوق 90 مبارزا.

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ونوه رئيس الاتحادية الجزائرية للرياضة, عبد الرؤوف برناوي ب"نجاح" المنافسة التي شهدت مشاركة افضل الرياضيين.

وصرح برناوي لواجقائلا: "سجلنا مشاركة افضل العناصر في اول منافسة لهذه السنة. لدينا شبان واعدون مما يجعلنا نتفاءل خير بتأهيل اكبر عدد ممكن من الرياضيين الى الالعاب الاولمبية للشباب (الارجنتين 2018)".

وفي منافسات اقل من 15 سنة التي جرت امس الاحد فعرفت ايضا سيطرة عناصر فريقي مولودية الجزائر وديناميك الجزائر الوسطى.

وكانت منافسات البطولة الوطنية لفئتي اقل من 11 سنة واقل من 13 سنة قد جرت يومي الجمعة والسبت الفارطين بنفس القاعة, وعرفت تألق أربعة أندية وهي: أولمبي الساحل (الجزائر) والنادي الهاوي لوهران وأتليتيك سيدي امحمد (الجزائر) و جيل بوخضرة (عنابة).

بينما ستجرى المرحلة الثانية من كأس الجزائر لفئتي أقل من 13 سنة و أقل من 17 سنة, وكذا المرحلة الثانية من البطولة الوطنية لفئتي اقل من 11 سنة واقل من 13 سنة, شهر مارس المقبل مع حلول العطلة الربيعية, حسبما علم من المنظمين.

وعقب الجولة الثانية لجميع الفئات المذكورة, سيتم التعرف على اللاعبين المتوجين, على ضوء عدد النقاط المتحصل عليها في خضم المرحلتين الاولى والثانية.

يذكر أن هذه المنافسات عرفت مشاركة خمس رابطات ولائية وهي الجزائر (ستة أندية) وسطيف (أربعة) وهران و الشلف (ناديان) وعنابة (نادي واحد).

الأندية المعنية بالمشاركة:

رابطة الجزائر:

ديناميك الجزائر الوسطى - اتحاد القصبة - نادي شهاب القصبة - أولمبي الساحل - أتليتيك سيدي امحمد و مولودية الجزائر.

رابطة سطيف:

جمعية سطيف - نادي أبطال سطيف - مولودية العلمة - نادي بوقاعة

رابطة وهران:

النادي الهاوي لوهران - اتحاد وهران شرق

رابطة الشلف:

الأولمبي الرياضي للشلف - فريق أولمبيك الشلف

رابطة عنابة :

جيل بوخضرة.