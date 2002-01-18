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كأس الجزائر لأقل من 17 سنة للمبارزة: سيطرة عناصر فريق مولودية الجزائر على المنافسة

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 02 كانون2/يناير 2018 09:07     الفئـة : رياضــة     قراءة : 30 مرات
كأس الجزائر لأقل من 17 سنة للمبارزة: سيطرة عناصر فريق مولودية الجزائر على المنافسة

الجزائر - سيطرت عناصر فريق مولودية الجزائر على منافسات  المرحلة الأولى من كأس الجزائر للمبارزة لأقل من 17 سنة (فردي/ ذكور-اناث),  التي جرت اليوم الاثنين بقاعة حرشة حسان بالجزائر العاصمة بتحقيقها لأربعة  ألقاب  في أربعة أسلحة من بين ستة ممكنة.

وحقق مبارزو مولودية الجزائر المرتبة الاولى في كل من سلاح الشيش (ذكور  واناث) والحسام (ذكور -ناث), في حين حقق فريق ديناميك الجزائر الوسطى المرتبة  الاولى في كل من السيف (ذكور-اناث).

وعرفت المرحلة الاولى لكأس الجزائر لأقل من 17 سنة مشاركة ما يفوق 90 مبارزا.

 إقرأ أيضا: ملف البطولة الوطنية للفئات الشابة للمبارزة -المرحلة الأولى: أربعة أندية تسيطر على المنافسات

ونوه رئيس الاتحادية الجزائرية للرياضة, عبد الرؤوف برناوي ب"نجاح" المنافسة  التي شهدت مشاركة افضل الرياضيين.

وصرح برناوي لواجقائلا:  "سجلنا مشاركة افضل العناصر في اول منافسة لهذه  السنة. لدينا شبان واعدون مما يجعلنا نتفاءل خير بتأهيل اكبر عدد  ممكن من  الرياضيين الى الالعاب الاولمبية للشباب (الارجنتين 2018)".

وفي منافسات اقل من 15 سنة التي جرت امس الاحد  فعرفت ايضا سيطرة عناصر  فريقي مولودية الجزائر وديناميك الجزائر الوسطى.

وكانت منافسات البطولة الوطنية لفئتي اقل من 11 سنة واقل من 13 سنة قد جرت  يومي الجمعة والسبت الفارطين بنفس القاعة, وعرفت تألق أربعة أندية وهي: أولمبي  الساحل (الجزائر) والنادي الهاوي لوهران وأتليتيك سيدي امحمد (الجزائر) و جيل  بوخضرة (عنابة).

إقرأ أيضا: البطولة الوطنية للفئات الشابة للمبارزة: انطلاق فعاليات المنافسة بقاعة حرشة حسان (الجزائر

بينما ستجرى المرحلة الثانية من كأس الجزائر لفئتي أقل من 13 سنة و أقل من 17  سنة, وكذا المرحلة الثانية من البطولة الوطنية لفئتي اقل من 11 سنة واقل من 13  سنة, شهر مارس المقبل مع حلول العطلة الربيعية, حسبما علم من المنظمين.

وعقب الجولة الثانية لجميع الفئات المذكورة, سيتم التعرف على اللاعبين  المتوجين, على ضوء عدد النقاط المتحصل عليها في خضم المرحلتين الاولى  والثانية.

يذكر أن هذه المنافسات عرفت مشاركة خمس رابطات ولائية وهي الجزائر (ستة  أندية) وسطيف (أربعة) وهران و الشلف (ناديان) وعنابة (نادي واحد). 

          

         الأندية المعنية بالمشاركة:

 

     رابطة الجزائر:

ديناميك الجزائر الوسطى - اتحاد القصبة - نادي شهاب القصبة - أولمبي الساحلأتليتيك سيدي امحمد و مولودية الجزائر.

 

         رابطة سطيف:

جمعية سطيف - نادي أبطال سطيف - مولودية العلمة - نادي بوقاعة

 

         رابطة وهران

النادي الهاوي لوهران - اتحاد وهران شرق

 

         رابطة الشلف:

الأولمبي الرياضي للشلف - فريق أولمبيك الشلف

 

         رابطة عنابة :

 

جيل بوخضرة.

آخر تعديل على الثلاثاء, 02 كانون2/يناير 2018 09:53
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كأس الجزائر لأقل من 17 سنة للمبارزة: سيطرة عناصر فريق مولودية الجزائر على المنافسة
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 02 كانون2/يناير 2018 09:07     الفئـة : رياضــة     قراءة : 30 مرة   شارك

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