شراع/ كأس الجزائر في اختصاص "اوبتيميست": تقاسم المقدمة عند الذكور و بوصوار تنفرد بترتيب الإناث مؤقتا

الجزائر - يتقاسم كل من الملاح أسامة بن جاوي من نادي عين طاية و فيصل دوال من نادي تيبازة و إلياس منصري من نادي أمل شاطئ الجزائر, صدارة الترتيب العام مؤقتا لدى الذكور, بينما تنفرد أماني بوصوار من نادي نوتيك المرسى بريادة الترتيب العام مؤقتا لدى الإناث, عقب إجراء سباقات اليوم الأول من منافسات كأس الجزائر للشراع في اختصاص "أوبتيميست" فردي (ذكور-إناث), اليوم الأحد بالمدرسة الوطنية للرياضات المائية وتحت المائية بالجزائر شاطئ, ببرج البحري (الجزائر العاصمة).

ينفرد الثلاثي بن جاوي, دوال و منصري بمقدمة الترتيب العام مؤقتا برصيد 5 نقاط لكل واحد منهم, و ذلك عقب إجراء سباقين تميزا بتنافس شديد بين البحارين, خلال هذا اليوم الأول من المنافسة.

ولدى الإناث, سيطرت الملاحة أماني بوصوار (نادي نوتيك المرسى) مؤقتا على طليعة الترتيب العام برصيد 8 نقاط, متبوعة بمريم سليماني (وداد عين البنيان) بمجموع 32 نقطة, في حين جاءت سيرين بوجعطيط في الصف الثالث برصيد 51 نقطة.

وأكد مدير المواهب الشابة للاتحادية الجزائرية للشراع فؤاد شاوشي, أن اليوم الأول من السباقات شهد تنافسا بين مختلف الملاحين, في انتظار تواصل المنافسة التي يرتقب أن تتحسن فيها الأحوال الجوية بهبوب الرياح الملائمة لإجراء سباقات الاوبتيميست لكأس الجزائر.

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وصرح شاوشي لـ "وأج" قائلا : "انتظرنا حتى الظهيرة لبداية هبوب الرياح الملائمة لخوض المنافسة, ما سمح لحوالي 80 ملاح من أندية تمثل مختلف الولايات المشاركة في منافسات اليوم الأول, حيث كان المستوى الفني حسن لأن الاتحادية اختارت أحسن الملاحين خلال هذه النسخة من كأس الجزائر. نتمنى أن يتصاعد المستوى خلال اليومين المتبقيين بتواجد رياح ملائمة من ينتظر هبوبها بداية من ليلة اليوم الأحد, حسبما أفادت به الأرصاد الجوية".

وتستمر منافسات كأس الجزائر للشراع في اختصاص "أوبتيميست" بمشاركة قرابة 80 بحار من بينهم 30 فتاة, يمثلون 30 ناديا يومي الاثنين و الثلاثاء.

كما ستجرى سباقات اختصاصي "أر أس إكس" ولازير "راديال" بالنسبة للإناث و ذلك في الفترة الممتدة من 3 إلى 5 يناير 2018.

للإشارة, جرت مؤخرا منافسات كأس الجزائر للألواح الشراعية حيث فاز في اختصاص "بيك تيكنو", بن ناقة إسلام, من نادي "فان غليس" سكيكدة عند الذكور و رزواني نايلة من شبيبة المرسى (الجزائر العاصمة) عند الاناث.

وفي القوارب الشراعية, اختصاص "لازير 4.7", عادت الكأس عند الذكور, للبحار قبايلي محمد من نادي تيبازة, في حين عانقت الكأس في نفس الاختصاص لدى الاناث، البحارة ميساء عبد الفتاح من نادي الجزائر شاطيء.