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بطولة إفريقيا للشطرنج (وسطيات): الجزائرية لينا نصر تتوج بالميدالية الذهبية في لومي

  أدرج يـوم : الأحد, 31 كانون1/ديسمبر 2017 18:59     الفئـة : رياضــة     قراءة : 36 مرات
بطولة إفريقيا للشطرنج (وسطيات): الجزائرية لينا نصر تتوج بالميدالية الذهبية في لومي

الجزائر- توجت لاعبة الشطرنج, الجزائرية لينا نصر  بالميدالية الذهبية للبطولة الإفريقية (وسطيات) التي جرت من 20 إلى 30 ديسمبر  بلومي (الطوغو), حسب ما علمت (واج) يوم الأحد لدى الاتحادية الجزائرية للشطرنج.

وصرح رئيس الاتحادية براهيم جلول الذي خلف في شهر فبراير الماضي, في هذا  المنصب, سمير زردالي ما يلي: "إنه إنجاز كبير, خاصة و ان نتائج اللاعبات  الوسطيات لم تكن أبدا في مستوى التطلعات. إنها نتيجة ممتازة ستحفز كثيرا  لاعبينا تحسبا للاستحقاقات القادمة".

وقد سجلت لينا نصر (14 سنة) سيطرة مطلقة في لومي بعدما فازت بكل مبارياتها و  عددها 9 خاضتها في ظرف عشرة أيام, حيث لعبت قرابة 36 ساعة تطلبت الكثير من  التركيز, مما جعلها تحظى بلقب (استاذة دولية) و تفتك تأهلها لبطولة العالم  2018 للوسطيات.

 

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وبخصوص حصيلة عمله منذ توليه رئاسة الاتحادية الجزائرية للشطرنج, عبّر براهيم  جلول عن "رضاه" للعمل المنجز حتى الآن, مشيرا الى أن  "عملا كبيرا" ينتظر  هيئته من أجل إعادة بعث هذه الرياضة الفكرية في الجزائر.

ويقول رئيس الاتحادية في هذا السياق: "أنا راض عن النتائج المسجلة على  الصعيد القاري خلال عهدتي, غير أن عملا كبيرا ما زال في انتظارنا. لا يمر  علينا أسبوع دون نشاطات منظمة", مضيفا بأن "هيئته تعاني من نقص فادح في  المؤطّرين و خاصة على مستوى صنف الأكابر".

 

ويقول براهيم جلول ما يلي: "نعاني من نقص فادح في المؤطرين. لقد طلبنا مساعدة  خبراء أجانب لتأطير ساعات التدريبات قصد تمكين لاعبينا من التحضير الجيد  للمواعيد المقبلة و البداية بأولمبياد الشطرنج لكل الأصناف و التي ستجري من 26  يناير إلى 14 فبراير 2018 بالشارقة (الإمارات العربية المتحدة)".

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بطولة إفريقيا للشطرنج (وسطيات): الجزائرية لينا نصر تتوج بالميدالية الذهبية في لومي
  أدرج يـوم : الأحد, 31 كانون1/ديسمبر 2017 18:59     الفئـة : رياضــة     قراءة : 36 مرة   شارك

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