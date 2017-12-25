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 كأس الجزائر لكرة القدم: شباب بلوزداد يستعيد طعم الفوز بعد 108 يوم من الانتظار

  أدرج يـوم : الأحد, 31 كانون1/ديسمبر 2017 18:04     الفئـة : رياضــة     قراءة : 33 مرات
 كأس الجزائر لكرة القدم: شباب بلوزداد يستعيد طعم الفوز بعد 108 يوم من الانتظار
صورة أرشيف

 الجزائر- استعاد أخيرا شباب بلوزداد طعم الفوز بتغلبه  بميدانه بملعب 20 أوت (الجزائر) على أمل غريس (3-0) في الدور الثاني و  الثلاثين لكأس الجزائر لكرة القدم, و ذلك بعد 108 يوم من الانتظار, حيث أن انتصاره الأخير سجله يوم 12 سبتمبر 2017 على مولودية الجزائر (2-0) لحساب  الجولة الثالثة للبطولة المحترفة الأولى موبيليس. 

و تطلب الأمر مجيء فريق من قسم ما بين الجهات (وسط-غرب) إلى العاصمة, ليضع  الشباب حدا لفترة طويلة من المعاناة, بحضور مدربه الجديد المغربي رشيد  الطاوسي. 

خلال لقاء السيدة الكأس, وجد شباب بلوزداد حلا لمعضلة الخط الهجومي الذي  اكتفى خلال مرحلة الذهاب للبطولة بتسجيل 11 هدفا فقط في 15 مباراة. 

 

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من جهته استعاد احسن هداف للفريق, كريم عريبي (4 أهداف) حسه التهديفي أمام  أمل غريس, خاصة وأن هدفه الأخير في البطولة يعود للجولة السابعة خلال التعادل  (1-1) المسجل في المدية. 

وصرح المدرب المغربي الذي خلف الفرانكو-صربي إيفيكا تودوروف, على العارضة  الفنية قائلا: "من المهم ان نسترجع نشوة الفوز بعد طول انتظار, وهو ما سيريح  اللاعبين نفسيا. إنها نقطة إيجابية ستسمح لي بالشروع في عملي في أحسن الظروف". 

وسيواجه شباب بلوزداد في الدور السادس عشر (12 و 13 يناير) تشكيلة نجوم حي  الوسط إيليزي. كما أنهى الشطر الأول من البطولة في المركز العاشر برصيد 18  نقطة, حصدها من 3 انتصارات, 9 تعادلات و 3 هزائم.

 

 

 

 

آخر تعديل على الأحد, 31 كانون1/ديسمبر 2017 19:18
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 كأس الجزائر لكرة القدم: شباب بلوزداد يستعيد طعم الفوز بعد 108 يوم من الانتظار
  أدرج يـوم : الأحد, 31 كانون1/ديسمبر 2017 18:04     الفئـة : رياضــة     قراءة : 33 مرة   شارك

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