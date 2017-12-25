 كأس الجزائر لكرة القدم: شباب بلوزداد يستعيد طعم الفوز بعد 108 يوم من الانتظار

و تطلب الأمر مجيء فريق من قسم ما بين الجهات (وسط-غرب) إلى العاصمة, ليضع الشباب حدا لفترة طويلة من المعاناة, بحضور مدربه الجديد المغربي رشيد الطاوسي.
خلال لقاء السيدة الكأس, وجد شباب بلوزداد حلا لمعضلة الخط الهجومي الذي اكتفى خلال مرحلة الذهاب للبطولة بتسجيل 11 هدفا فقط في 15 مباراة.
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من جهته استعاد احسن هداف للفريق, كريم عريبي (4 أهداف) حسه التهديفي أمام أمل غريس, خاصة وأن هدفه الأخير في البطولة يعود للجولة السابعة خلال التعادل (1-1) المسجل في المدية.
وصرح المدرب المغربي الذي خلف الفرانكو-صربي إيفيكا تودوروف, على العارضة الفنية قائلا: "من المهم ان نسترجع نشوة الفوز بعد طول انتظار, وهو ما سيريح اللاعبين نفسيا. إنها نقطة إيجابية ستسمح لي بالشروع في عملي في أحسن الظروف".
وسيواجه شباب بلوزداد في الدور السادس عشر (12 و 13 يناير) تشكيلة نجوم حي الوسط إيليزي. كما أنهى الشطر الأول من البطولة في المركز العاشر برصيد 18 نقطة, حصدها من 3 انتصارات, 9 تعادلات و 3 هزائم.