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مهرجان "الظهرة" للفروسية للقفز على الحواجز بمستغانم : تتويج بن ثابت حسن   

  أدرج يـوم : الأحد, 31 كانون1/ديسمبر 2017 13:24     الفئـة : رياضــة     قراءة : 4 مرات
مهرجان &quot;الظهرة&quot; للفروسية للقفز على الحواجز بمستغانم : تتويج بن ثابت حسن   
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وهران - توج الفارس بن ثابت حسن من نادي الفروسية "المغيث" لوهران مساء أمس السبت بالجائزة الكبرى للقفز على الحواجز "الشلف عبد القادر" في اختتام النسخة ال19 لمهرجان "الظهرة" للفروسية بمستغانم.

وحل بن ثابت على صهوة "يونايتد دو فركة" في المركز الأول في هذه الجائزة التي كانت مخصصة لخيول عمرها ست سنوات والفرسان الأكابر والأواسط ذوي الدرجتين الأولى والثانية بعد قطعه المطاف دون خطأ متقدما على ليلى باي سيكوب من نادي كازانوفا لمدينة بوفاريك (البليدة) و علي بوغراب من البليدة كذلك.

وتميزت منافسات هذه النسخة ال19 التي جرت على مدار أسبوعين بتنظيم محكم ومستوى جيد وتابع مجرياتها عدد كبير من العائلات وهواة رياضة الفروسية.

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كما عاد لقب كأس الجزائر للأشبال حسب الفرق لنادي كازانوفا لمدينة بوفاريك متقدما في الترتيب على كل من ناديي أولاد فايت (الجزائر) و"الأمير عبد القادر"  لتيارت.

ونظمت هذه التظاهرة من طرف جمعية الفارس المستغانمي بالتنسيق مع الاتحادية  الجزائرية للفروسية بمشاركة أزيد من 100 فارس وفارسة من فئات الأشبال والأواسط  والأكابر ينتمون إلى 20 ناديا. 

وفي الختام تم توزيع الجوائز على الفائزين بحضور والي مستغانم وممثلي الاتحادية الجزائرية للفروسية و مديرية الشباب و الرياضة بالولاية. 

آخر تعديل على الأحد, 31 كانون1/ديسمبر 2017 13:30
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مهرجان "الظهرة" للفروسية للقفز على الحواجز بمستغانم : تتويج بن ثابت حسن   
  أدرج يـوم : الأحد, 31 كانون1/ديسمبر 2017 13:24     الفئـة : رياضــة     قراءة : 4 مرة   شارك

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