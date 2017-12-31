البطولة الوطنية للفئات الشابة للمبارزة -المرحلة الأولى: أربعة  أندية تسيطر على المنافسات

الجزائر - عرفت منافسات المرحلة الأولى من البطولة الوطنية للمبارزة لفئتي اقل من 11 سنة واقل من 13 سنة (فردي/ذكور-إناث), التي جرت يومي الجمعة والسبت بقاعة حرشة حسان (الجزائر), تألق أربعة أندية ويتعلق الأمر بكل من أولمبي الساحل (الجزائر) والنادي الهاوي لوهران وأتليتيك سيدي امحمد (الجزائر) و جيل بوخضرة (عنابة).

ونال نادي أولمبيك الساحل المرتبة الأولى في مناسبتين وكانت في كل من فئة أقل من 11 سنة في سلاح حسام (ذكور) بفضل ابو القاسم بن صغير, وفي فئة اقل من 13 سنة في سلاح الشيش (ذكور) عن طريق هروي وسيم.

وحقق النادي الهاوي لوهران المرتبة الأولى في اقل من 11 سنة عند الحسام إناث عن طريق سلمى مرين, وكذا في اقل من 13 سنة في الشيش (إناث) بفضل بن شكور سلمى.

وتحصل عنصران من فريق أتليتيك سيدي امحمد على المركز الأول في اقل من 11 سنة (سيف/اناث) بفضل المبارزة ايمان جاكر, وزميلها عيسى توميات لدى نفس الفئة في سلاح السيف (ذكور).

أما جيل بوخضرة فقد كانت المرتبة الاولى من نصيبه في اقل من 11 سنة في سلاح الشيش (اناث) بواسطة سارة براهيمي, واقل من 13 سنة عبر اللاعبة لينة تيتاوين (سيف-إناث).

وحسب المدير الفني للاتحادية, لطفي دالي, فإن "منافسات هاتين الفئتين سمحتا للرياضيين بالتعرف على مستواهم الفعلي سيما وأنهم شبان صغار كما تسمح لهم أيضا بالاحتكاك مع لاعبين من أندية أخرى".

وأضاف "هناك تحسن عند بعض الاندية على غرار فرق عنابة ووهران وحتى سطيف،إضافة إلي بروز بعض المبارزين وننتظر الكثير منهم مستقبلا شريطة أن تكون هناك استمرارية في العمل".

وشارك في فئة اقل من 11 سنة 42 مبارزا من ضمنهم 17 فتاة, أما في فئة اقل من 13 سنة فقد حضر 62 عنصرا من بينهم 22 من الإناث.

وستجرى المرحلة الثانية من هذا التجمع الشباني شهر مارس المقبل "ومن الممكن جدا بقاعة حرشة حسان بالعاصمة" حسب المدير الفني.

ومن خلال الجولة الثانية سيتم التعرف على اللاعبين المتوجين, حيث سيتم جمع عدد النقاط التي حصدوها خلال المرحلتين.

من جهة أخرى, تجرى يومي الأحد والاثنين منافسات المرحلة الأولى من كأس الجزائر لفئات أقل من 15 سنة و أقل من 17 سنة على مستوى نفس القاعة, حرشة حسان (الجزائر العاصمة).

ويرتقب مشاركة أكثر من 90 رياضيا لفئة اقل من 15 سنة وهو العدد نفسه من المشاركين لدى فئة اقل من 17 سنة.

وحسب البرنامج المسطر, تنطلق التصفيات في حدود الثامنة صباحا, على ان تقام اللقاءات النهائية عن الاسلحة الثلاثة (شيش-سيف-حسام) ابتداء من الرابعة مساء.

وتشارك في هذه المنافسات خمس رابطات ولائية وهي الجزائر (بستة أندية) وسطيف (أربعة) وهران و الشلف (ناديان) وعنابة (نادي واحد).

الأندية المعنية بالمشاركة:

رابطة الجزائر:

ديناميك الجزائر الوسطى - اتحاد القصبة - نادي شهاب القصبة - أولمبي الساحل - أتليتيك سيدي امحمد و مولودية الجزائر.

رابطة سطيف:

جمعية سطيف - نادي أبطال سطيف - مولودية العلمة - نادي بوقاعة

رابطة وهران:

النادي الهاوي لوهران - اتحاد وهران شرق

رابطة الشلف:

الأولمبي الرياضي للشلف - فريق أولمبيك الشلف

رابطة عنابة : جيل بوخضرة.

الترتيب بعد إجراء منافسات المرحلة الأولى

الجزائر- ترتيب المرحلة الاولى للبطولة الوطنية للمبارزة في فئتي اقل من 11 سنة و اقل من 13 سنة (فردي/ذكور-إناث) للأسلحة الثلاثة (شيش-سيف-حسام), التي جرت يومي الجمعة والسبت بقاعة حرشة حسان بالجزائر:

اقل من 11 سنة:

- حسام ذكور:

1. بن صغير ابو القاسم (نادي ساحل الجزائر)

2. بن عقيلة يسين (ديناميك الجزائر الوسطى)

3. بن صغير زين الدين (نادي ساحل الجزائر)

3. حموم نايل (مولودية الجزائر)

- حسام اناث:

1. مرين سلمى (النادي الهاوي لوهران)

2. خميسي انفال (اتليتيك سيدي امحمد)

- سيف ذكور:

1. توميات عيسى (اتليتيك سيدي امحمد)

2. كرارية براهيم (نادي ساحل الجزائر)

3. بن اسماعيل اسحاق (مولودية الجزائر)

3. لخضاري عبد الله (اتليتيك سيدي امحمد)

- سيف اناث:

1. جاكر ايمان (اتليتيك سيدي امحمد)

2. لعلامي هاجر (نادي ساحل الجزائر)

3. بن قاسي ميليسا (اتليتيك سيدي امحمد)

3. مناصر سارة (مولودية الجزائر)

- شيش ذكور:

1. مواسي امين (اتحاد القصبة)

2. نهال محمد (النادي الهاوي لوهران)

3. شاهد معمر (فريق اولمبيك الشلف)

3. سيفاكس سماش (اتحاد القصبة)

- شيش اناث:

1. براهيمي سارة (جيل بوخضرة-عنابة)

2. بن عدودة بشرى (اتحاد القصبة)

3. لهواري فريال (الاولمبي الرياضي للشلف)

3. حاج آية ملاك (اتحاد القصبة)

اقل من 13 سنة

- حسام ذكور:

1. بوسبع عبد الرحمن (مولودية العلمة)

2. بن عقيلة يسين (ديناميك الجزائر الوسطى)

3. بوسبع يونس (مولودية العلمة)

3. ابريهام لطفي (ساحل الجزائر)

- حسام اناث:

1. صالحي نور الهدى (النادي الرياضي القصبة)

2. مرين مريم (النادي الهاوي لوهران)

3. دريس طاهرة اميمة (اتليتيك سيدي امحمد)

3. مرين سلمى (النادي الهاوي لوهران)

- سيف ذكور:

1. ولد محند الشريف (الجمعية الاولمبية سطيف)

2. بلخير عماد الدين (نادي ساحل الجزائر)

3. بصير امير (نادي القصبة)

3. جاكر عبد الله (اتليتيك سيدي امحمد)

- سيف اناث:

1. تيتاوين لينة (جيل بوخضرة -عنابة)

2. بن صبري اميرة (اتليتيك سيدي امحمد)

3. اريهير سارة لينة (اتليتيك سيدي امحمد)

3. رويبت يسمين (نادي القصبة)

- شيش ذكور:

1. هروي وسيم (نادي الساحل)

2. بوقادوم يزيد علي (نادي الساحل)

3. فني يونس (نادي المبارزة سطيف)

3. نوار انيس (نادي المبارزة سطيف)

- شيش اناث:

1. بن شكور سلمى (النادي الهاوي لوهران)

2. تنتاست ملاك (ديناميك الجزائر الوسطى)

3. بوطويل ريان (جيل بوخضرة-عنابة)

3. لعقون مريم (نادي القصبة).