وفاق سطيف: المدرب عبد الحق بن شيخة رسميا على رأس العارضة الفنية

سطيف- أمضى المدرب عبد الحق بن شيخة يوم السبت بسطيف على عقد سيشرف بموجبه رسميا على العارضة الفنية لوفاق سطيف (الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم موبيليس) إلى غاية نهاية الموسم الكروي الجاري 2017 /2018 حسب ما لوحظ .

و حضر مراسم إمضاء عقد التقني عبد الحق بن شيخة خلفا للمدرب خير الدين مضوي التي جرت بمقر نادي وفاق سطيف بحي بومرشي بوسط المدينة، إلى جانب رئيس النادي حسان حمار كل من المناجير العام للفريق جهاد بولحجيلات و المدير الإداري رشيد جرودي و نائب الرئيس و أمين المال حسان سنساوي .

و عقب التحاقه رسميا بالعارضة الفنية لحامل لقب البطولة الوطنية أعرب عبد الحق بن شيخة عن فخره بتدريب فريق كبير يلعب دائما على الألقاب فريق له تاريخ كبير حمل ألوانه العديد من اللاعبين الذين صنعوا أمجاد كرة القدم الجزائرية و نشّط في وقت ليس ببعيد بطولة العالم للأندية، مذكرا بالعديد من الأسماء الكبيرة التي حملت اللونين الأبيض و الأسود في وقت سابق على غرار صالحي عبد الحميد و آخرين .

و أكد عبد الحق بن شيخة أنه قدم إلى وفاق سطيف من أجل الفوز بالألقاب شأنه شأن المدربين الذين سبقوه منوها كذلك بأنصار الفريق الذي قال بشأنهم أنه شاهد تصرفهم الحضاري في نهائي كأس الجزائر الفارط الذي خسره الوفاق أمام شباب بلوزداد.

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و حول الأهداف المسطرة كشف عبد الحق بن شيخة أن الفرق الكبيرة أهدافها واضحة و يتعلق الأمر باللعب قصد التتويج بجميع الألقاب المتاحة و الهدف الأول هو الفوز بالمقابلة القادمة و أن مدة العقد (6 أشهر) كفيلة بتوضيح الرؤى، مشيرا إلى أن رسالته أمس الجمعة في أول لقاء له مع اللاعبين كانت "أريد النجاح في سطيف" و أن كل اللاعبين سيلقون نفس المعاملة منه-كما قال- و أن نجم الفريق سيكون -حسبه- اسم الفريق (وفاق سطيف لا غير و المعيار الوحيد للعب سيكون الجاهزية فقط على حد تعبيره .

من جهة أخرى و بخصوص قضية تجديد بساط ملعب الثامن ماي 1945 بسطيف أجاب رئيس نادي وفاق سطيف حسان حمار أن السلطات المحلية تسعى إلى الشروع في هذه العملية في "أقرب وقت ممكن"، و أن الأمر يتعلق فقط بإتمام بعض الإجراءات الجمركية ثم ترقب أحوال جوية مساعدة للبدء في تجديد البساط و في انتظار ذلك أفاد حمار بأن تدريبات الفريق ستكون بالمدرسة الوطنية للرياضات الأولمبية بالباز تفاديا لتعرض اللاعبين لإصابات جراء حالة بساط ملعب الثامن ماي الحالية .