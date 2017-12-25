البطولة الوطنية للفوفينام فيات فوداو : أزيد من 300 مشارك بتيميمون (أدرار)

أدرار - يشارك أزيد من 300 متنافس من 25 ولاية في البطولة الوطنية للفوفينام فيات فوداو التي انطلقت مجرياتها اليوم الجمعة بالولاية المنتدبة تيميمون (220 كلم شمال أدرار) تحت إشراف الاتحادية الجزائرية لهذه الرياضة القتالية.

و تهدف التظاهرة في طبعتها الخامسة عشر التي تدوم يومين على مستوى القاعة متعددة الرياضات وسط مدينة تيميمون إلى نشر و تشجيع ممارسة هذه الرياضة النبيلة بالجنوب الجزائري سيما بعد البطولة التي نظمت العام الماضي بالولاية المنتدبة تقرت (ورقلة ) ي مثلما أشار إليه رئيس الاتحادية الجزائرية والافريقية للفوفينام فيات فوداو محمد جواج.

ومنذ سنتين من تأسيسها تعمل الاتحادية جاهدة بالتنسيق مع وزارة الشباب و الرياضة على ترقية ممارسة هذه الرياضة في أوساط الشباب عبر مختلف جهات الوطن ي كما ذكر جواج، مشيدا بالمناسبة بالدعم و المرافقة التي تحظى بها جهود الاتحادية من طرف الوزارة الوصية.

وستكون هذه المنافسة التي تحظى بمشاركة شرفية لأبطال هذه الرياضة من الفريق الوطني لصنف الأكابر في 15 اختصاصا ما بين التقني و المنازلة، حسب المنظمين.

وفي هذا الجانب دعا رئيس الاتحادية فئة الشباب إلى الاقبال على هذه الرياضة خاصة و أن هيئته تعتزم انشاء رابطات ولائية لهذه الرياضة بالجنوب.