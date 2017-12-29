البطولة الوطنية للفئات الشابة للمبارزة: انطلاق فعاليات المنافسة بقاعة حرشة حسان (الجزائر) 

الجزائر - انطلقت المرحلة الأولى من فعاليات البطولة الوطنية لفئات أقل من 11 سنة وأقل من 13 سنة للمبارزة (فردي/ذكور-اناث) في الأسلحة الثلاثة (سيف-حسام-شيش), اليوم الجمعة بقاعة حرشة حسان (الجزائر العاصمة) على أن تختتم يوم غد السبت, بينما برمجت المرحلة الأولى من كأس الجزائر لفئات أقل من 15 سنة و أقل من 17 سنة ليومي الأحد والاثنين.

ويشارك في هذه المنافسات زهاء 360 رياضيا (من بينهم 120 فتاة) يمثلون 15 ناديا عن خمس رابطات ولائية وموزعين على فئات اقل من 11 سنة و أقل من 13 سنة وفئة اقل من 15 سنة و فئة اقل من 17 سنة.

وسيخوض الرياضيون منافسة البطولة في مجموعات على أن يتأهل إلى الجدول النهائي صاحب المرتبة الأولى عن كل مجموعة.

وصرح المدير الفني الوطني للاتحادية الجزائرية للمبارزة لطفي دالي "لواج'' قائلا: '' إنها المرحلة الأولى من البطولة الوطنية لفئات أقل من 11 سنة وأقل من 13 سنة للمبارزة. ستليها المرحلة الثانية التي ستجرى وقائعها يومي 23 و 24 مارس. الرياضيين الذين يكسبون أكبر عدد من النقاط سيتأهلون إلى جائزة الشباب للمبارزة المبرمجة في 29 و30 يونيو. أما فيما يخص كأس الجزائر الخاصة بفئات أقل من 15 سنة و أقل من 17 سنة, فإنها تعتبر المرحلة الأولى وستلعب يومي الأحد والاثنيني بينما برمجت المرحلة الثانية ليومي 16 و 17 مارس. الرياضيون الذي ينتزعون أكثر عدد ممكن من النقاط في كلتا المرحلتين سيتوجون باللقب''.

ويعتبر المدير الفني الوطني أن كأس الجزائر ستسمح للهيئة الفدرالية بانتقاء اللاعبين الذين سيحملون الألوان الوطنية في المستقبل.

وأضاف في نفس الصدد: ''كأس الجزائر ستكون بمثابة فرصة بالنسبة لنا لمعرفة مستوى الرياضين القادمين من مختلف أنحاء الجزائر. الأسماء المتألقة ستوجه لها الدعوة للمشاركة مع المنتخبات الوطنية للفئات الشابة''.

وتشارك في هذه المنافسات خمس رابطات ولائية وهي الجزائر (بستة أندية) وسطيف (أربعة) وهران و الشلف (ناديان) وعنابة (نادي واحد).

الأندية المعنية بالمشاركة:

رابطة الجزائر:

ديناميك الجزائر الوسطى - اتحاد القصبة - نادي شهاب القصبة - أولمبي الساحل - أتليتيك سيدي امحمد و مولودية الجزائر.

رابطة سطيف:

جمعية سطيف - نادي أبطال سطيف - مولودية العلمة - نادي بوقاعة

رابطة وهران:

النادي الهاوي لوهران - اتحاد وهران شرق

رابطة الشلف:

أس الشلف - ف أ الشلف

رابطة عنابة :

جيل بوخضرة.