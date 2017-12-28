كأس الجزائر-الدور ال32:  تأهل شبيبة القبائل و مولودية وهران  للدور المقبل 

ففي تيزي وزو, تغلبت شبيبة القبائل على نجم بن عكنون (1-0) من أمضاء بن علجية (د 8) من ركنية مباشرة, بينما اقصت مولودية وهران بملعب زبانة بوهران, فريق مستقبل وادي سلي (1-0) بهدف اللاعب طيايبة (د 63).
في الدور المقبل, المقرر يومي 12 و 13 يناير 2018, تستقبل شبيبة القبائل المتأهل من مباراة, اتحاد حجوط/ سريع وادي رهيو, فيما تلعب مولودية وهران خارج ميدانها ضد المتأهل من لقاء, سريع غليزان, نجم التلاغمة.
وستتواصل مباريات الدور الثاني و الثلاثين أيام الجمعة و السبت و الاثنين و الثلاثاء المقبلين:
الخميس 28 ديسمبر 2017:
مولودية وهران - مستقبل واد سلي 1-0
شبيبة القبائل - نجم بن عكنون 1-0
الجمعة 29 ديسمبر 2017:
بقسنطينة (ملعب الشهيد حملاوي): شباب قسنطينة - نصر حسين داي (00ر16)
بعين تموشنت (المركب الرياضي): شباب عين تموشنت - اتحاد البليدة (30ر14)
بالخروب (ملعب عبيد حمداني): جمعية عين مليلة - اهلي برج بوعريريج (30ر14)
بالجزائر (ملعب عمر حمادي): اتحاد الجزائر - نادي الفيرم
(00ر15)
بالجزائر (ملعب 20 أوت): نادي اسطاوالي - اولمبي المدية (00ر15)
بعنابة (ملعب عبد القادر شابو): نجم البسباس - اتحاد سوف (30ر14)
بتاجنانت (سماعين لحوة): دفاع تاجنانت - شباب العامرية (30ر14)
بالعلمة (مسعود زغار): مولودية العلمة - نادي بارادو
(30ر14)
بسيدي بلعباس (ملعب 24 فبراير): اتحاد بلعباس - هلال شلغوم العيد (00ر15)
بالبليدة (ملعب براكني): نجم القليعة - مولودية بجاية
(30ر14)
بسطيف (ملعب 8 ماي): وفاق سطيف - مشعل حاسي مسعود (00ر15)
بتبسة (ملعب 4 مارس): شباب بوجلبانة - شباب الدار البيضاء (30ر14)
السبت 30 ديسمبر 2017:
بالمسيلة (المركب الرياضي ورتال): نجم مقرة - اتحاد خنشلة
(00ر14)
ببومرداس (المركب الرياضي بونعامة): اتحاد الاخضرية - امل بلفيدار (00ر14)
بتبسة (ملعب 4 مارس): شباب قايس - شباب قرية موسى (00ر14)
بقالمة (المركب الرياضي): اتحاد بلخير - وفاق اولاد ميمون
(00ر14)
بسيدي بلعباس (ملعب 24 فبراير): سريع المحمدية - شبيبة الساورة (00ر14)
بغليزان (ملعب زوغاري الطاهر): سريع غليزان - نجم التلاغمة (00ر14)
بتقرت (المركب الرياضي المستقبل): نادي تقرت - اتحاد الحراش (00ر14)
بالبيض (المركب الرياضي): مولودية البيض - اتحاد عنابة (00ر14)
بعين الصفراء (المركب الرياضي): غالية عين الصفراء - امل بوسعادة (00ر14)
بالجزائر (ملعب 5 جويلية): مولودية الجزائر - وداد تلمسان (00ر16)
بسعيدة (المركب الرياضي 13 أفريل): مولودية سعيدة - رائد القبة (00ر14)
بإيليزي (المركب الرياضي): نجوم حي الوسط اليزي - فرفوس بئر العاتر (00ر14)
ببسكرة (ملعب 18 فيفري): اتحاد بسكرة - شبيبة سكيكدة (00ر14 )
بالجزائر (ملعب 20 أوت): شباب بلوزداد - امل غريس (00ر15 )
بالبليدة (ملعب براكني) شباب الزاوية - وفاق سور الغزلان (00ر14)
بسطيف (ملعب 8 ماي): ملعب سطيف - جمعية وهران (00ر15)
الاثنين 1 يناير 2018:
بالبليدة (ملعب براكني): اتحاد حجوط - شباب واد ارهيو (00ر14)
الثلاثاء 2 يناير 2018:
بسعيدة (المركب الرياضي): مولودية الحساسنة - مولودية برحال (00ر14).