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البطولة العربية على المضمار للدراجات (سرعة حسب الفرق/رجال): ميدالية برونزية للمنتخب الجزائري  

  أدرج يـوم : الخميس, 28 كانون1/ديسمبر 2017 18:32     الفئـة : رياضــة     قراءة : 47 مرات
البطولة العربية على المضمار للدراجات (سرعة حسب الفرق/رجال): ميدالية برونزية للمنتخب الجزائري  

الشارقة (الإمارات العربية المتحدة) - أحرز المنتخب الجزائري للدراجات الميدالية البرونزية في منافسات السرعة حسب الفرق في النسخة الثامنة للبطولة العربية على المضمار للدراجات للأواسط و الأكابر لدى الجنسين, التي اختتمت اليوم الخميس بميدان الدراجات الدولي للشارقة (الإمارات العربية المتحدة).

وسجل المنتخب الجزائري المشكل من ياسين حمزة, ساسان الخطيب ومحمد بوزيدي توقيتا قدره 52ثا 47 ج, فيما عادت الميدالية الذهبية للمنافسة (3 دورات)  للمنتخب الإماراتي (49ثا 95) والميدالية الفضية للعربية السعودية (50ثا 55).

وأنهت الجزائر النسخة الثامنة للبطولة العربية بمجموع 4 ميداليات (فضيتان وبرونزيتان).

وكان الدراج الجزائري محمد أمين نهاري قد توج اليوم الخميس بالميدالية البرونزية لمنافسة كيرين للأواسط, تاركا الميدالية الذهبية للسعودي أحمد عدنان  الحسن و الفضية للإماراتي خليفة الشمسي.

إقرأ أيضا: البطولة العربية فوق المضمار (أومنيوم فردي) : ميدالية فضية  للجزائري شلال ياسين

من جهته حصل ياسين شعلال (أكابر) على الميدالية الفضية للأمنيوم, وهي مسابقة تتشكل من أربعة اختصاصات, فيما حصل الجزائري عبد الرحمن منصوري الميدالية  الفضية لسباق المطاردة (أكابر).

وفي منافسات اليوم الأول التي جرت يوم الثلاثاء,  أنهى المنتخب الجزائري للأواسط المشكل من الثلاثي أسامة شبلاوي و محمد مكور ومحمد أمين نهاري  في  المركز الرابع للمطاردة .

 

وشاركت الجزائر في البطولة العربية على المضمار بالشارقة بتسعة دراجين (6  أكابر و 3 أواسط  في مختلف اختصاصات المنافسة (سرعة, مطاردة, أمنيوم, كيرين).  

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البطولة العربية على المضمار للدراجات (سرعة حسب الفرق/رجال): ميدالية برونزية للمنتخب الجزائري  
  أدرج يـوم : الخميس, 28 كانون1/ديسمبر 2017 18:32     الفئـة : رياضــة     قراءة : 47 مرة   شارك

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