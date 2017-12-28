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البطولة العربية على المضمار للدراجات (كيرين أواسط): الجزائري نهاري يفتك الميدالية البرونزية

  أدرج يـوم : الخميس, 28 كانون1/ديسمبر 2017 18:13     الفئـة : رياضــة     قراءة : 32 مرات

الشارقة (الإمارات العربية المتحدة) - إفتك الدراج الجزائري محمد امين نهاري, الميدالية البرونزية لمنافسات كيرين أواسط, ضمن الطبعة الثامنة للبطولة العربية على المضمار, لفئتي الأواسط والأكابر (رجال  وسيدات), المنظمة بمدينة الشارقة (الإمارات العربية المتحدة) من 25 الى 28  ديسمبر.

وعادت الميدالية الذهبية للمسابقة, الى السعودي , احمد الحسان امام  الاماراتي علي خليفة الشمسي , صاحب الميدالية الفضية.

ونال الدراج الجزائري ياسين شلال امس الأربعاء الميدالية الفضية  لمنافسة أومنيوم أكابر, التي تضم أربع منافسات: تيمبو, سكراتش, الإقصاء, سباق  النقاط , بينما عادت الميدالية الذهبية للإماراتي يوسف محمد ميرزا, أما  الميدالية البرونزية فكانت من نصيب الكويتي خالد خليفة.

كما أحرز من جهته, الدراج الجزائري عبد الرحمن منصوري الميدالية الفضية  لسباق المطاردة فردي أكابر, في حين توج بالميدالية الذهبية الإماراتي يوسف  ميرزا,  وحصل مواطنه سيف معيوف الكعبي على الميدالية البرونزية.

وخلال اليوم الأول من البطولة ( الثلاثاء), احتل المنتخب الوطني -  أواسط المتكون من أسامة شبلاوي و محمد مكور و محمد أمين نهاري, المركز الرابع  في سباق المطاردة حسب الفرق. 

 

ويشارك المنتخب الوطني في البطولة العربية التي تحتضنها إمارة الشارقة  بتسعة دراجين (6 لدى الأكابر و 3 لدى الاواسط).

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البطولة العربية على المضمار للدراجات (كيرين أواسط): الجزائري نهاري يفتك الميدالية البرونزية
  أدرج يـوم : الخميس, 28 كانون1/ديسمبر 2017 18:13     الفئـة : رياضــة     قراءة : 32 مرة   شارك

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