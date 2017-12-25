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البطولة الوطنية للفئات الشابة في المبارزة: قرابة 360 مبارز في الموعد ابتداء من يوم غد الجمعة بقاعة حرشة  

  أدرج يـوم : الخميس, 28 كانون1/ديسمبر 2017 14:30     الفئـة : رياضــة     قراءة : 2 مرات
البطولة الوطنية للفئات الشابة في المبارزة: قرابة 360 مبارز في الموعد ابتداء من يوم غد الجمعة بقاعة حرشة  

الجزائر - تشهد البطولة الوطنية للفئات الشابة للمبارزة (فردي/ذكور-إناث) في الأسلحة الثلاثة (سيف-حسام-شيش), مشاركة ما يقارب 360  رياضيا (من بينهم 120 فتاة) يمثلون 13 ناديا عن أربع رابطات ولائية , من 29 ديسمبر إلى الفاتح يناير الداخل بقاعة حرشة حسان بالعاصمة, حسبما علم اليوم الخميس من الاتحادية الجزائرية للرياضة.

ويخصص اليومين الاولين من المنافسة لفئتي اقل من 11 سنة واقل من 13 سنة, وستكون متبوعة في اليومين الموالين بمنافسات اقل من 15 سنة واقل من 17 سنة.

وتشارك في البطولة الرابطات الولائية: الجزائر-وهران وسطيف وعنابة, حيث تمثل رابطة الجزائر ستة أندية, وأربعة فرق من سطيف, واثنين من وهران ونادي واحد من عنابة.

 بالنسبة لفئة اقل من 11 سنة يحضر 40 رياضيا و60 لاعبا في فئة اقل من 13 سنة, أما عن فئة اقل من 15 سنة فسيحضر 80 مبارزا, في حين يحضر 60 لاعبا عن فئة اقل من 17 سنة.

 

       الأندية المعنية بالمشاركة:

 

     رابطة الجزائر:

- ديناميك الجزائر الوسطى- اتحاد القصبة- نادي شهاب القصبة- أولمبي الساحل-  أتليتيك سيدي امحمد- مولودية الجزائر.

       رابطة سطيف:

جمعية سطيف- نادي أبطال سطيف- مولودية العلمة- نادي بوقاعة  

       رابطة وهران: 

النادي الهاوي لوهران- اتحاد وهران شرق

       رابطة عنابة :

جيل بوخضرة.

 

 

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البطولة الوطنية للفئات الشابة في المبارزة: قرابة 360 مبارز في الموعد ابتداء من يوم غد الجمعة بقاعة حرشة  
  أدرج يـوم : الخميس, 28 كانون1/ديسمبر 2017 14:30     الفئـة : رياضــة     قراءة : 2 مرة   شارك

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