بطولة افريقيا لكرة اليد /تحضيرات/ : المنتخب الجزائري يفوز أمام بارتيزان بلغراد وديا /36-29/

ويعدّ هذا الفوز الثالث ''للخضر'' منذ بداية التربص يوم السبت بالعاصمة الصربية, حيث فازوا يوم الاثنين الفارط على حساب بارتيزان بلغراد بنتيجة 38-30 قبل أن يطيحوا بنادي أوبيليش الصربي بنتيجة (44-22).
وسيختتم المنتخب الوطني تربصه يوم الجمعة بمواجهة المنتخب السعودي في آخر لقاء ودي.
بعد هذه المحطة الاعدادية, سيتوجه المنتخب الوطني -الذي سجل تأخرا كبيرا في عملية الاعداد للموعد القاري الهام بسبب المشاكل العديدة التي تعاني منها الكرة الصغيرة الجزائرية- الى الدوحة للمشاركة في دورة ودية دولية مقررة بين 6 و 11 يناير بمشاركة كل من المنتخب القطري (منظم الدورة) و إيران و عمان.
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وسيخوض المنتخب الوطني مقابلات الدور الاول من البطولة الافريقية ضمن المجموعة الأولى رفقة منتخبات تونس و الكاميرون و الكونغو و منتخب البلد المنظم الغابون فيما تتشكل المجموعة الثانية من منتخبات مصر (حامل اللقب) و المغرب و جمهورية الكونغو الديمقراطية و انغولا و نيجيريا.
يذكر ان المنتخبات الثلاثة الاولى في المنافسة ستحمل على عاتقها مهمة تمثيل القارة الافريقية في بطولة العالم المقبلة المقررة بألمانيا و الدنمارك سنة 2019, علما ان هذا هو الهدف الذي حددته الاتحادية الجزائرية لكرة اليد للطاقم الفني الوطني المشكل من كل من سفيان حيواني و محمد صغير زين الدين.