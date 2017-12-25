القائمـة الرئيسية

النسخ

فئـات الأخـبار

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

النسخ

فئـات الأخـبار

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

بطولة افريقيا لكرة اليد /تحضيرات/ : المنتخب الجزائري يفوز أمام بارتيزان بلغراد وديا /36-29/

  أدرج يـوم : الخميس, 28 كانون1/ديسمبر 2017 12:13     الفئـة : رياضــة     قراءة : 6 مرات
بطولة افريقيا لكرة اليد /تحضيرات/ : المنتخب الجزائري يفوز أمام بارتيزان بلغراد وديا /36-29/

بلغراد - فاز المنتخب الجزائري لكرة اليد ''رجال'',  مساء أمس الأربعاء أمام الفريق الصربي  بارتيزان بلغراد (36-29) في المقابلة  الودّية التي تدخل في اطار تحضيرات "الخضر" لبطولة افريقيا للأمم المقررة في الفترة الممتدة من 17 الى 27 يناير بالغابون.

ويعدّ هذا الفوز الثالث ''للخضر'' منذ بداية التربص يوم السبت بالعاصمة  الصربية, حيث فازوا يوم الاثنين الفارط على حساب بارتيزان بلغراد بنتيجة 38-30  قبل أن يطيحوا بنادي أوبيليش الصربي بنتيجة (44-22).

وسيختتم المنتخب الوطني تربصه يوم الجمعة بمواجهة المنتخب السعودي في آخر  لقاء ودي.

بعد هذه المحطة الاعدادية, سيتوجه المنتخب الوطني -الذي سجل تأخرا كبيرا في  عملية الاعداد للموعد القاري الهام بسبب المشاكل العديدة التي تعاني منها  الكرة الصغيرة الجزائرية- الى الدوحة للمشاركة في دورة ودية دولية مقررة بين 6  و 11 يناير بمشاركة كل من المنتخب القطري (منظم الدورة) و إيران و عمان.

 

اقرأ أيضا:      كرة اليد/كاس إفريقيا للأمم-2018: "احتمال تجميد البطولة الوطنية"

وسيخوض المنتخب الوطني مقابلات الدور الاول من البطولة الافريقية ضمن  المجموعة الأولى رفقة منتخبات تونس و الكاميرون و الكونغو و منتخب البلد  المنظم الغابون فيما تتشكل المجموعة الثانية من منتخبات مصر (حامل اللقب) و  المغرب و جمهورية الكونغو الديمقراطية و انغولا و نيجيريا.

 

يذكر ان المنتخبات الثلاثة الاولى في المنافسة ستحمل على عاتقها مهمة  تمثيل القارة الافريقية في بطولة العالم المقبلة المقررة بألمانيا و الدنمارك  سنة 2019, علما ان هذا هو الهدف الذي حددته الاتحادية الجزائرية لكرة اليد  للطاقم الفني الوطني المشكل من كل من سفيان حيواني و محمد صغير زين الدين.

كلـمات مفتـاحيــة :
بطولة افريقيا لكرة اليد /تحضيرات/ : المنتخب الجزائري يفوز أمام بارتيزان بلغراد وديا /36-29/
  أدرج يـوم : الخميس, 28 كانون1/ديسمبر 2017 12:13     الفئـة : رياضــة     قراءة : 6 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

17.12.28

  استلام شطر مستغانم من الطريق الرابط بين الميناء والطريق السيار شرق -غرب في يونيو المقبل

17.12.28

العراق سنة 2017, أزمة سياسية كادت أن تمزق البلاد و أخرى أمنية خرج منها منتصرا

17.12.28

أدرار: الجمعيات التراثية تتألق في أولى سهرات مهرجان أهلليل بتيميمون

17.12.28

وقود: سلطة ضبط المحروقات تعلن عن الأسعار الجديدة المطبقة بمحطات البزين ابتداء من الفاتح…

17.12.28

قرار رئيس الجمهورية بترسيم 12 يناير كيوم عطلة مدفوعة الأجر " تاريخي هدفه تكريس القيم…

17.12.28

بطولة افريقيا لكرة اليد /تحضيرات/ : المنتخب الجزائري يفوز أمام بارتيزان بلغراد وديا…

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

17.12.25

ملف الصحراء الغربية يحظى بمزيد من الاهتمام في فرنسا رغم التعتيم الاعلامي

17.12.25

أدرار : ولد علي يعطي إشارة انطلاق تظاهرة "الجزائر في أحضان صحرائها" في طبعتها الرابعة

17.12.25

ورقلة : غلام الله يبرز دور المتصوف "الحقيقي" في المجتمع

17.12.25

فرحات عباس "رجل استثنائي كان لديه شجاعة و أفكار"

17.12.25

حريق بالسوق الشعبي لعين النعجة يتسبب في جريح واحد واتلاف 22 محلا

17.12.25

لقاء تلمسان يعتبر منعطفا كبيرا لاستغلال موارد الغابات