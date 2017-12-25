بطولة افريقيا لكرة اليد /تحضيرات/ : المنتخب الجزائري يفوز أمام بارتيزان بلغراد وديا /36-29/

بلغراد - فاز المنتخب الجزائري لكرة اليد ''رجال'', مساء أمس الأربعاء أمام الفريق الصربي بارتيزان بلغراد (36-29) في المقابلة الودّية التي تدخل في اطار تحضيرات "الخضر" لبطولة افريقيا للأمم المقررة في الفترة الممتدة من 17 الى 27 يناير بالغابون.

ويعدّ هذا الفوز الثالث ''للخضر'' منذ بداية التربص يوم السبت بالعاصمة الصربية, حيث فازوا يوم الاثنين الفارط على حساب بارتيزان بلغراد بنتيجة 38-30 قبل أن يطيحوا بنادي أوبيليش الصربي بنتيجة (44-22).

وسيختتم المنتخب الوطني تربصه يوم الجمعة بمواجهة المنتخب السعودي في آخر لقاء ودي.

بعد هذه المحطة الاعدادية, سيتوجه المنتخب الوطني -الذي سجل تأخرا كبيرا في عملية الاعداد للموعد القاري الهام بسبب المشاكل العديدة التي تعاني منها الكرة الصغيرة الجزائرية- الى الدوحة للمشاركة في دورة ودية دولية مقررة بين 6 و 11 يناير بمشاركة كل من المنتخب القطري (منظم الدورة) و إيران و عمان.

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وسيخوض المنتخب الوطني مقابلات الدور الاول من البطولة الافريقية ضمن المجموعة الأولى رفقة منتخبات تونس و الكاميرون و الكونغو و منتخب البلد المنظم الغابون فيما تتشكل المجموعة الثانية من منتخبات مصر (حامل اللقب) و المغرب و جمهورية الكونغو الديمقراطية و انغولا و نيجيريا.

يذكر ان المنتخبات الثلاثة الاولى في المنافسة ستحمل على عاتقها مهمة تمثيل القارة الافريقية في بطولة العالم المقبلة المقررة بألمانيا و الدنمارك سنة 2019, علما ان هذا هو الهدف الذي حددته الاتحادية الجزائرية لكرة اليد للطاقم الفني الوطني المشكل من كل من سفيان حيواني و محمد صغير زين الدين.