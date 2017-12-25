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البطولة العربية لبادمنتون (أواسط-أكابر): الجزائر تسيطر على المنافسة بحصدها  19 ميدالية من بينها 11 ذهبية 

  أدرج يـوم : الأربعاء, 27 كانون1/ديسمبر 2017 18:47     الفئـة : رياضــة     قراءة : 24 مرات
البطولة العربية لبادمنتون (أواسط-أكابر): الجزائر تسيطر على المنافسة بحصدها  19 ميدالية من بينها 11 ذهبية 

تونس - سيطرت المنتخبات الجزائرية للبادمنتون على  منافسات البطولة العربية للعبة (أواسط - أكابر) التي جرت بين 23 و 26 ديسمبر  الجاري بمدينة نابل (تونس), بحصدها مجموع 19 ميدالية (11 ذهبية, 5 فضيات و 3  برونزيات).

وكانت الميداليات الذهبية من نصيب كل من صبري مدال (فردي رجال), هالة بوكاسني  (فردي سيدات), هالة بوكاسني و ياسمين شياح (زوجي سيدات), صبري مدال و هدى فرد  (زوجي مختلط).

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و لدى الأواسط, تحصل على الميداليات الذهبية كل من سيف الدين لعرباوي (فردي  ذكور), مالك اشفون (فردي إناث), عبد العزيز اشفون و سيف الدين لعرباوي (زوجي  ذكور), عبد العزيز اشفون و ليندة مازري (زوجي مختلط).

كما تفوق الرياضيون الجزائريون في المنافسات حسب الفرق بتتويجهم بثلاثة  ميداليات ذهبية, لدى أكابر السيدات, أواسط الذكور و أواسط إناث.

 

و شاركت تسع دول في البطولة العربية للبادمنتون, و هي تونس (البلد المنظم),  الجزائر, المغرب, ليبيا, مصر, السودان, البحرين, العربية السعودية و الأردن.  

آخر تعديل على الأربعاء, 27 كانون1/ديسمبر 2017 18:52
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البطولة العربية لبادمنتون (أواسط-أكابر): الجزائر تسيطر على المنافسة بحصدها  19 ميدالية من بينها 11 ذهبية 
  أدرج يـوم : الأربعاء, 27 كانون1/ديسمبر 2017 18:47     الفئـة : رياضــة     قراءة : 24 مرة   شارك

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