إنشاء سلطة وطنية لحماية البيانات ذات الطابع الشخصي -

اللغة الأمازيغية: مكاسب تحققت عبر الترسيم في انتظار إصدار قانون عضوي -

بيان اجتماع مجلس الوزراء -

المصادقة على مشروع القانون المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في معالجة البيانات ذات الطابع الشخصي -

مجلس الوزراء : المصادقة على ثلاثة مراسيم رئاسية تتعلق بالمحروقات -

مجلس الوزراء: يناير يوم عطلة مدفوعة الأجر اعتبارا من تاريخ 12 يناير 2018 -

المجلس الإسلامي الأعلى يعتبر معاملات المصرفية الإسلامية خالية من الربا -

البطولة العربية لبادمنتون (أواسط-أكابر): الجزائر تسيطر على المنافسة بحصدها 19 ميدالية من بينها 11 ذهبية -

البطولة العربية فوق المضمار (أومنيوم فردي) : ميدالية فضية للجزائري شلال ياسين -

مصالح الشرطة القضائية تعالج 128 قضية تتعلق بالمساس بالأشخاص وممتلكاتهم -

مهرجان أهلليل / تيميمون: لوحات تراثية متنوعة في حفل إفتتاح -

منح 12 سندا منجميا للاستكشاف بقيمة تقارب 250 مليون دج -

الرئيس بوتفليقة يوقع على قانون المالية لسنة 2018 -

اتصالات الجزائر تطلق خدمة التعبئة الاحتياطية لمدة 36 ساعة إضافية -

إجراءات ملموسة لصالح الجالية الجزائري بفرنسا -

المؤتمر الثالث للمرأة و المسؤولية المجتمعية في الدول العربية بالدوحة غدا -

وجود زخم من تظاهرات الفن التشكيلي في الجزائر -

الجزائر تحتضن منتصف فبراير 2018 مؤتمرا دوليا حول واقع حقوق الإنسان في فلسطين -

صحة : الحكومة رفعت التجميد على مشاريع القطاع المعطلة -