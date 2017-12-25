البطولة العربية لبادمنتون (أواسط-أكابر): الجزائر تسيطر على المنافسة بحصدها  19 ميدالية من بينها 11 ذهبية 

وكانت الميداليات الذهبية من نصيب كل من صبري مدال (فردي رجال), هالة بوكاسني (فردي سيدات), هالة بوكاسني و ياسمين شياح (زوجي سيدات), صبري مدال و هدى فرد (زوجي مختلط).
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و لدى الأواسط, تحصل على الميداليات الذهبية كل من سيف الدين لعرباوي (فردي ذكور), مالك اشفون (فردي إناث), عبد العزيز اشفون و سيف الدين لعرباوي (زوجي ذكور), عبد العزيز اشفون و ليندة مازري (زوجي مختلط).
كما تفوق الرياضيون الجزائريون في المنافسات حسب الفرق بتتويجهم بثلاثة ميداليات ذهبية, لدى أكابر السيدات, أواسط الذكور و أواسط إناث.
و شاركت تسع دول في البطولة العربية للبادمنتون, و هي تونس (البلد المنظم), الجزائر, المغرب, ليبيا, مصر, السودان, البحرين, العربية السعودية و الأردن.