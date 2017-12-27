البطولة العربية فوق المضمار (أومنيوم فردي) : ميدالية فضية  للجزائري شلال ياسين

ودخل شلال في المركز الثاني لهذا التخصص الذي يضم أربع منافسات (تيمبو, سكراتش, الإقصاء, سباق, النقاط), بينما عادت الميدالية الذهبية للإماراتي يوسف محمد ميرزا, أما الميدالية البرونزية فكانت من نصيب الكويتي خالد خليفة.
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء, أحرز الدراج الجزائري عبد الرحمن منصوري الميدالية الفضية لسباق المطاردة فردي أكابر, في حين توج بالميدالية الذهبية الإماراتي يوسف ميرزا, و أحرز مواطنه سيف معيوف الكعبي الميدالية البرونزية.
وفي سباق المطاردة أواسط دخل الجزائري محمد مكور في الصف الرابع, في حين توج المصري عاصم الحسين خليل بذهبية هذا السباق.
وخلال اليوم الأول من البطولة احتل المنتخب الوطني أواسط المتكون من أسامة شبلاوي و محمد مكور و محمد أمين نهاري المركز الرابع في سباق المطاردة حسب الفرق, أمس الثلاثاء بينما عادت الميدالية الذهبية لمنتخب الإمارات العربية المتحدة أمام منتخبي العربية السعودية (ميدالية فضية) و مصر (ميدالية برونزية).
ويشارك المنتخب الوطني في البطولة العربية التي تحتضنها إمارة الشارقة بتسعة دراجين (6 لدى الاكابر و 3 لدى الاواسط).