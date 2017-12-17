كرة القدم / كأس الجزائر : شباب قسنطينة - نصر حسين داي قمة الدور ال32 و حامل الكأس في مهمة سهلة

الجزائر- يشكل لقاء شباب قسنطينة - نصر حسين داي قمة الدور الثاني و الثلاثين لكأس الجزائر في كرة القدم المقرر ما بين الخميس و الثلاثاء, بينما تسعى مفاجأة المنافسة, نادي الفيرم (ولائي/رابطة البليدة) في رفع التحدي أمام أحد اختصاصي السيدة الكأس, ألا وهو اتحاد الجزائر.

وستكون مباراة شباب قسنطينة - نصر حسين داي التي تجمع ناديين من الرابطة الأولى, الوحيدة التي تشد الانتباه. فرائد البطولة الذي سجل هزيمة مفاجئة في العاصمة أمام نادي بارادو (0-2) في الجولة الأخيرة لمرحلة الذهاب, مطالب بالتدارك على حساب النصرية وكله طموح في الذهاب بعيدا في هذه المنافسة.

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من جهته يحاول نصر حسين داي الذي خسر نهائي نسخة-2016, ان يؤكد استفاقته التي سجلها في البطولة تحت إشراف المدرب بلال دزيري, من خلال العودة بالتأهل من ملعب الشهيد حملاوي.

أما حامل الكأس شباب بلوزداد, المتواجد دون مدرب بعد ذهاب الفرانكو-صربي إيفيكا تودوروف, فسيكون في مهمة سهلة نسبيا عندما يستضيف بمعقله أمل غريس من قسم ما بين الجهات, عكس نادي الفيرم الذي سيتحدى اتحاد الجزائر و في ذاكرته الهزيمة الثقيلة (6-0) في مثل هذا الدور سنة 1997.

و شاءت الأقدار أن يكون نادي الفيرم حامل مشعل ولاية الشلف بعد اقصاء الجمعية المحلية في الدور الجهوي الأخير.

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و سيلعب فريقا وفاق سطيف و مولودية الجزائر صاحبا 8 كؤوس لكل منهما, بميدانهما أمام على التوالي مشعل حاسي مسعود (ما بين الجهات) و وداد تلمسان (الرابطة الثانية).

فإذا كانت مهمة وفاق سطيف تبدو سهلة أمام منافس في متناوله, فإن "العميد" من المتوقع أن يجد بعض الصعوبات أمام منافس عاد للقسم الثاني بعد عدة مواسم قضاها في "جحيم" الهواة.

وستجمع مباراتان بين أندية الرابطة الثانية وهما جمعية عين مليلة البطل الشتوي و أهلي برج بوعريريج بملعب الخروب من جهة و بين مولودية سعيدة التي تستقبل رائد القبة من جهة اخرى.

وستعمل أندية الأقسام السفلى على إحداث المفاجأة أمام فرق أقوى منها من أجل حجز مكان لها في الدور السادس عشر.