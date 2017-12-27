أحمد ناصر يناقش مع الهادي ولد علي, "كيفية استفادة الشباب الجزائري من ادراج ألعاب رئيسية جديدة

الجزائر- تطرق رئيس اتحاد الكونفديراليات الرياضية الافريقية, المصري أحمد ناصر اثناء لقاءه بوزير الشباب والرياضة, الهادي ولد علي, أمسية يوم الثلاثاء بمقر الوزارة لمناقشة التحضيرات الجارية للألعاب الافريقية للشباب - 2018 , الى محوري , "كيفية استفادة الشباب الجزائري من ادراج ألعاب رئيسية جديدة وتقليل العبء عن تكاليف تنظيم المنافسات", المزمع اقامتها من 19 الى 28 يوليو المقبل.

وصرح رئيس الهيئة الافريقية ل"واج": تطرقت في اللقاء الذي جمعني بوزير الشباب والرياضي, الى العديد من المحاور منها, "كيفية استفادة الشباب الجزائري من ادراج العاب رئيسية جديدة وكذا تقليل العبء عن تكاليف تنظيم منافسات موعد الجزائر الرياضي" المزمع اقامته من 19 الى 28 يوليو المقبل."

وأضاف احمد ناصر : "اعلم ان الحكومة الجزائرية ستذلل كل الصعاب حرصا منها على دعم الرياضة في الجزائر , فهناك توجيهات جديدة ..للاستجابة لكل متطلبات الرياضة ."

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وقال ضيف الجزائر, بمناسبة احتضان الجزائر للحدث الرياضي الافريقي البارز : " اتوقع ان ترفع الجزائر التحدي وانا واثق من حسن تنظيم الالعاب وهذا ليس جديد على الجزائر التي سبق لها تنظيم العديد من التظاهرات الرياضية ولديها الكثير من الاطارات والابطال الافريقيين والعرب والاولمبيين وعلى جميع المستويات لانجاح الموعد الرياضي."

واكد بهذه المناسبة أن هناك بعض اللقاءات ستجمعه بالمسؤول الاول عن القطاع بالجزائر , تندرج في اطار "برنامج تنسيقي لفائدة الدورة الافريقية" التي تستضيفها الجزائر الصائفة المقبلة.

من جهته , جدد الهادي ولد , تـأكيده على " اتخاد جميع الترتيبات وتوفير جميع الشروط لانجاج الالعاب الافريقية للشباب قصد تمكين الرياضيين الافارقة من التألق واكتشاف مواهب المستقبل", مشيرا الى ان وزارته "مجندة لضمان التسيير الجيد وظروف مثالية للمشاركين في الدورة."

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وختم قائلا : اشكر ضيف الجزائر , نظير مرافقته للجزائر ومساعدتها على تأسيس الفديرالية الوطنية للهوكي دعما منها للحركة الرياضية في الجزائر."

وشكلت مواضيع متعلقة بالجوانب التحضيرية واستعدادات الجزائر للحدث الرياضي الافريقي , محاور محادثات بين الهادي ولد علي ونظيره رئيس اتحاد الكونفديراليات الرياضية الافريقية امسية اليوم.

للاشارة , يشارك الاف الرياضيين الافارقة ممن تتراوح أعمارهم بين 14 و 18 سنة من بينهم 750 شاب جزائري (345 ذكور و 305 إناث) في الالعاب الافريقية للشباب-2018.