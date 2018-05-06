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الألعاب الافريقية للشباب -2018: ولد علي يشارك في اجتماع تنسيقي يومي 5 و6 يناير بالقاهرة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 27 كانون1/ديسمبر 2017 09:25     الفئـة : رياضــة     قراءة : 23 مرات

الجزائر- يشارك وزير الشباب والرياضة, الهادي ولد علي, يومي 5 و6 يناير القادم بالقاهرة (مصر) في اجتماع تنسيقي, ما بين اتحاد اللجان الاولمبية الافريقية واتحاد الكونفديراليات الرياضية الافريقية, بهدف وضع اللمسات الاخيرة الخاصة بالألعاب الافريقية للشباب-2018, التي تستضيفها الجزائر في الفترة من 19 الى 28 يوليو المقبل, حسبما كشف عنه امسية يوم الثلاثاء ل"واج" رئيس اتحاد الكونفديراليات الرياضية الافريقية, المصري , احمد ناصر.

وصرح رئيس الهيئة الرياضية الافريقية ل"واج", على هامش استقباله من طرف وزير الشباب والرياضة بمقر دائرته الوزارية, : " ادعو الوزير لحضور اجتماع تنسيقي مابين إتحاد اللجان الاولمبية الافريقية واتحادات الكونفديراليات الرياضية الافريقية يومي 5 و6 يناير القادم, بهدف تقييم  التحضيرات الخاصة بالالعاب الافريقية للشباب التي يستضيفها بلدكم اواخر شهر يوليو ووضع آخر اللمسات الاخيرة لذلك."

وأضاف احمد ناصر : "من الاهمية بمكان ان نجتمع على طاولة واحدة لوضع اللمسات الاخيرة  على الجوانب التنظيمية والتقنية,  من اجل انجاح الموعد الرياضي الافريقي الذي سندرج فيه بعض الاختصاصات تكون مؤهلة للالعاب الاولمبية للشباب ", مشيرا الى ان "نسبة هذه الالعاب ستكون في حدود 70 بالمائة وهذا لاول مرة في تاريخ هذه الدورات الافريقية."

وشكلت مواضيع متعلقة بالجوانب التحضيرية واستعدادت الجزائر للحدث الرياضي الافريقي , محاور محادثات بين الهادي ولد علي ونظيره رئيس اتحاد الكونفديراليات الرياضية الافريقية. 

ويشارك الاف الرياضيين الافارقة ممن تتراوح أعمارهم بين 14 و 18 سنة من بينهم  750 شاب جزائري (345 ذكور و 305 إناث) في الالعاب الافريقية للشباب-2018 التي تستضيفها الجزائر .

آخر تعديل على الأربعاء, 27 كانون1/ديسمبر 2017 09:33
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الألعاب الافريقية للشباب -2018: ولد علي يشارك في اجتماع تنسيقي يومي 5 و6 يناير بالقاهرة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 27 كانون1/ديسمبر 2017 09:25     الفئـة : رياضــة     قراءة : 23 مرة   شارك

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